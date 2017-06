Thầy Hằng Trường họp báo phổ biến buổi Thiền Định Cho Tôn Giáo Hài Hòa

Bài THANH PHONG

ANAHEIM - Để phổ biến và mời quý đồng hương tham dự buổi Thiền Định Cho Tôn Giáo Hài Hòa, sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017 tại Long Beach Convention Center, Thầy Hằng Trường đã tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày 16 tháng 6, 2017 tại Trung Tâm Từ Bi Phụng Sự, 420 S. Brookhurst St, Anaheim, CA 92804.



Tham dự cuộc họp báo, về phía chủ tọa đoàn chúng tôi thấy có Thầy Hằng Trường, vị sáng lập Hội Từ Bi Phụng Sự, ông Imam Mohammed Zafarullah (vị lãnh đạo tinh thần Cộng Đồng Hồi Giáo Ahmadiyya); Linh Mục Chính Thống Giáo Alexei Smith (Ủy Viên Liên Tôn, Tòa Tổng Giám Mục Địa Hạt Los Angeles), Tiến Sĩ Philip Clayton (Giáo sư, nhà Thần Học Thiên Chúa Giáo). Ngoài ra còn có ông Abdul Aleem (Hồi Giáo).





Tập trung thiền trà trước khi họp báo. Từ trái: Ông Abdul Aleem, Tiến Sĩ Philip Clayton, Thầy Hằng Trường, Giáo Sĩ Mohammed Zafarullah, và Linh Mục Chính Thống Giáo Alexei Smith. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Về phía truyền thông có sự tham dự của hai nhật báo Viễn Đông, Người Việt, một số phóng viên truyền thông thuộc Hội Từ Bi Phụng Sự và hơn 10 thành viên của Hội. Cô Vivian Cao được mời điều hợp chương trình.

Sau khi bốn vị an tọa tại bàn chủ tọa, trước mặt có để bức tượng Đức Mẹ Maria bồng thi hài Chúa Giêsu khi vừa cất xác xuống khỏi cây Thập Giá, cô Vivian lần lượt giới thiệu đôi nét về tiểu sử từng vị.



Linh Mục Alexei, Tiến sĩ Philip Clayton và Giáo Sĩ Hồi giáo Mohammed Zafarullah là những vị quen biết với Thầy Hằng Trường và đã sinh hoạt với Thầy nhiều lần nhưng chưa có lần nào công khai họp báo hay cùng đứng chung để tổ chức buổi Thiền Định Cho Tôn Giáo Hài Hòa.





Chủ tọa họp báo. Từ trái: Linh Mục Alexei Smith, Giáo Sĩ Mohammed Zafarullah, Tiến Sĩ Philip Clayton, và Thầy Hằng Trường. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tiếp theo, Thầy Hằng Trường nói qua về mục đích buổi họp báo là để chuẩn bị cho ngày Thiền Định được ấn định vào ngày thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017 tại Long Beach Convention Center, 100 S. Pine Ave, Long Beach, CA 90802.



Thầy Hằng Trường nói, “Mục đích của ngày Thiền Định là tạo sự cảm thông giữa những cộng đồng tôn giáo dị biệt. Tôn giáo có thể khác nhau về lý tưởng và giáo nghĩa, nhưng tín đồ thì vẫn là con người với những giá trị nhân bản tương tự, và với một con tim chan hòa tình thương. Nhất là con tim chúng ta thì ai cũng rung cảm với những nỗi khổ tràn đầy khắp trần thế.



“Cảm thông nghĩa là biết lắng nghe và đồng cảm với những lời lẽ chân thật từ con tim, những lời chân thành trỗi dậy từ con tim chứ không phải là những lời đã được chải chuốt theo giáo điều và thành kiến. Bởi thế, trong ngày Thiền Định Cho Tôn Giáo Hài Hòa, mỗi tôn giáo sẽ cống hiến một phương thức tu tập có tính chất vượt ngoài thành kiến và giáo điều, để mọi người có thể thấm nhập vào trong tinh thần tự tại và tâm linh vượt thoát mà tôn giáo ấy chủ trương.”



Tiếp đến , Linh Mục Alexei Smith, Giáo Sĩ Mohammed Zafarullah và Tiến Sĩ Philip Clayton lần lượt trình bày quan điểm của mỗi vị và trả lời các câu hỏi do cô Vivian đưa ra.



Sau đó đến phần đặt câu hỏi của báo chí. Phóng viên báo Viễn Đông hỏi ông Mohammed Zafarullah, “Làm thế nào có thể tạo sự hài hòa giữa các tôn giáo khi mà hằng ngày xảy ra những vụ khủng bố, chém giết, thậm chí tàn sát những tôn giáo khác mà giới truyền thông đều đưa tin là do Hồi Giáo quá khích thực hiện?”



Thầy Hằng Trường giải thích, Hồi Giáo có nhiều chi nhánh khác nhau, ông Mohammed Zafarullah thuộc Cộng Đồng Hồi Giáo Muslim Ahmadiyya. Cộng Đồng này không chủ trương bạo động, chém giết lẫn nhau mà chủ trương sống chung hòa bình; muốn hòa hợp giữa các tôn giáo với nhau. Do đó trong ngày 8 tháng 7, Ngày Thiền Định, ông sẽ đem đến buổi Thiền Định hàng ngàn người trong Cộng Đồng Hồi Giáo Ahmadiyya.

Tiến sĩ Philip Clayton đề cao thiền. Theo ông, Thiền giúp mang cái chân tâm của con người đến gần gũi nhau hơn.



Thầy Hằng Trường nói đến về Thiền Trà, “Đây là buổi Thiền Trà đặc biệt của Phật Giáo với các nghi thức đặc thù và thiền tập của những tôn giáo khác, giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc tình thương bác ái là nguồn gốc căn bản và chiều sâu tâm linh của mỗi tôn giáo, rất khác biệt với cảm nhận thông thường của chúng ta.”

Thầy Hằng Trường kính mời quý đồng hương và gia đình cùng tham dự (vào cửa miễn phí), “để cùng nâng cao nhận thức và thấu hiểu cái đẹp khác biệt của các tôn giáo là điều cần thiết, đem lại lợi ích cho nhân loại giữa thời điểm nhiều vụ khủng bố, phân biệt chủng tộc và bao nỗi lo âu đang đè nặng trên chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng sự tương tác liên tôn giáo và thực tập thiền định sẽ góp phần quan trọng và thiết thức vào viễn ảnh chính trị, cảm thông và hài hòa đưa đến sự an ổn trong đời sống chúng ta.”

Mọi chi tiết cần thiết xin liên lạc cô Mỹ Hạnh Nguyễn tại số 951-807-4300 hay email: myhanhnguyenCSC@gmailcom. Muốn biết thêm chi tiết về chương trình buổi Thiền Định, xin vào trang nhà: www.tongiaohaihoa.com.