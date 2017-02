Thấy vợ mang bộ ngực khổng lồ, chồng bỏ đi biệt tích

Hà Thị Tuyên đang được điều trị ở Khoa Ung Bướu, tỉnh Phú Thọ. (Facebook)



PHÚ THỌ - Một phụ nữ đã lâm vào một hoàn cảnh ngặt nghèo, bi đát. Cô bị mắc bệnh “ngực dài đến rốn,” và thay vì được giúp đỡ, cô bị chồng bỏ đi biệt tích mặc cho cô vừa bị bệnh vừa phải lo cho con thơ bị thiếu sữa.



Trường hợp này xảy ra cho cô Hà Thị Tuyên, 31 tuổi, sống ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tuyên bị bệnh ngực chảy dài, luôn cảm thấy đau đớn, khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.



Rất may, cô đang được chăm sóc tại Khoa Ung Bướu thuộc Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ. Các bác sĩ nói rằng đây là một trường hợp có bộ ngực khổng lồ, chảy sệ bất thường.



Hà Thị Tuyên là người sắc tộc Mường, lấy chồng năm 18 tuổi. Một năm sau cô sinh con gái đầu lòng. Cả mẹ và con hoàn toàn khoẻ mạnh. Nay con gái được 8 tuổi.



Từ giữa năm 2016, khi đang mang thai con thứ hai, Tuyên thấy ngực to bự bất thường. Nghĩ ngực nở do mang thai nên cô không bận tâm, nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, bộ ngực ngày càng phát triển mạnh, chảy xệ bất thường kèm theo sự đau đớn.



Sau khi sinh con thứ hai, ngực cô tiếp tục phát triển, cơn đau tăng dần, mà lại không có sữa. Vì hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ, chồng bỏ từ khi vợ cô mắc bệnh, nên Tuyên cố chịu đựng.



Chỉ đến thời gian gần đây, bộ ngực sa trễ đến quá bẹn khiến cô không thể làm phụ hồ được như trước, đi đứng khó khăn, Tuyên mới đến bệnh viện khám nghiệm.



Hiện bệnh viên còn đang xét nghiệm, chưa có phương án trị bệnh.

Nói chuyện với trang tin Đời Sống Plus, Tuyên cho biết gia đình không ai mắc bệnh lạ này.

Tuyên kể thêm rằng khi mang con đầu lòng, ngực cô từng có dấu hiệu lớn bất thường, đi khám các bác sĩ cho biết cô bị lệch tuyến sữa.



Thấy vậy, nên gia đình đã khuyên cô bỏ con để điều trị. Sau một thời gian chữa trị thuốc nam, bộ ngực Tuyên xẹp trở lại như cũ, cô có thể mặc được áo và sinh hoạt bình thường.



Tuy nhiên, khi cô tiếp tục mang thai cháu tiếp theo, đến tháng Ba 2016 thai nhi càng phát triển thì bệnh của cô Tuyên lại tái phát, bộ ngực càng to ra bất thường.



”Thai nhi càng lớn thì ngực của tôi lại càng to và dài ra, dù đau và khổ sở nhưng tôi vẫn cố chịu đựng để sinh cháu ra. Phần vì thương con, phần vì gia đình hoàn cảnh không có tiền chạy chữa nên tôi đành cam chịu,” Tuyên cho biết.



Cũng theo cô Tuyên, thời gian gần đây bộ ngực của cô càng phát triển và có dấu hiệu đau dữ dội, không chịu được nên cô đã gửi con cho bà ngoại trông, một mình xuống Bệnh Viện Đa Khoa Phú Thọ thăm khám.



“Tôi mới xuống bệnh viện từ hôm thứ Năm (23 tháng 2), hiện tại vẫn đang nằm trong viện chờ các bác sĩ trả kết quả nên cũng chưa nắm được chính xác căn bệnh,” cô Tuyến chia sẻ.



Về việc tại sao người chồng không chăm con lại gửi bà ngoại, Tuyên nói, “Trước đây hai vợ chồng tôi đi làm phu hồ, nhưng từ ngày tôi bị bệnh nghỉ ở nhà để mình anh ấy đi làm. Từ đó đến nay không thấy anh ấy về nhà, thi thoảng chỉ gọi điện hỏi thăm, rồi gửi cho con 1 triệu ($43 đô) thôi”.



Cũng kể từ ngày chồng bỏ đi, Tuyên phải chịu sự dày vò của căn bệnh một mình nuôi hai con. Không có tiền mua sữa cho con, mọi đồ vật trong gia đình cô đều bán hết để lấy tiền trang trải cho ba mẹ con, vì từ khi bị bệnh cô không còn làm được gì.



Chia sẻ về nỗi vất vả, khổ sở khi mang trên người bộ ngực khổng lồ này, Tuyên tâm sự, “Hiện tại, ngực tôi rất đau, một bên to, một bên nhỏ, nhưng nó đều chảy dài xuống. Đến bây giờ, tính tất cả có năm đầu ti, hai ti mẹ và ba ti con. Giờ lại có thêm ba hạch ở nách nữa nên lại càng đau.”



Được biết, hiện giờ Tuyên không mặc được áo, bộ ngực to, chảy sệ xuống khiến việc đi lại của cô gặp khó khăn, bất tiện.



“Giờ tôi chỉ có nằm thôi, ngồi lên thì ngực chảy xuống đặt lên đùi tê chân không ngồi nổi. Còn nếu đi thì không mặc được áo mà nó cứ chảy dài xuống khó đi lắm! Bất đắc dĩ phải ra ngoài thì tôi kiếm áo khoác rộng may ra mới vừa,” Tuyên cho biết.



Bà Nguyễn Thị Phi (mẹ cô Tuyên) khi nhắc đến con gái mình thì nói, “Chồng nó từ khi thấy vợ bị bệnh như vậy bỏ đi không có tin tức, không đoái hoài gì đến vợ con. Cuộc sống hàng ngày của ba mẹ con chỉ trông chờ vào đằng ngoại rồi hàng xóm ai cho gì ăn nấy.”



Cũng theo bà Phi, do hoàn cảnh khó khăn, có cái xe máy để đưa con đi học, con gái bà cũng bán nốt để lấy tiền mua sữa cho đứa út ăn. Bởi mặc dù khi sinh cháu Quốc Dũng, con gái bà rất nhiều sữa nhưng do con bà bị bệnh như vậy nên không dám cho cháu ăn sữa mẹ mà phải dùng sữa ngoài.