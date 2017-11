The Star (Ngôi Sao)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Hãng phim: Sony Pictures Animation

Đạo diễn: Timothy Reckart

Tác giả kịch bản: Carlos Kotkin

Tài tử: Steven Yeun, Gina Rodriguez, Zachary Levi, Keegan-Michael Key, Kelly Clarkson, Anthony Anderson, Aidy Bryant, Ving Rhames, Gabriel Iglesias, Patricia Heaton, Kristin Chenoweth, Christopher Plummer, Tracy Morgan, Tyler Perry, Oprah Winfrey

Thể loại: Phim hoạt họa

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG, vì một số yếu tố chủ đề

Trong phim "The Star" của Sony Pictures Animation, một con lừa nhỏ nhưng dũng cảm, tên là Bo, khát khao một cuộc sống vượt ra ngoài nỗi nhọc nhằn hàng ngày của nó tại nhà máy xay trong làng.

Một ngày nọ Bo có đủ can đảm để thoát ra, và cuối cùng đi vào cuộc phiêu lưu mà nó hằng mơ ước. Trong cuộc hành trình, Bo nhập đoàn với Ruth, một con cừu đáng yêu đã bị mất đàn, và Dave, một con chim bồ câu có những niềm khát vọng cao cả.

Cùng với ba con lạc đà khoác lác và một số gia súc kỳ quặc, Bo và những người bạn mới đi theo Star, và trở thành những anh hùng bất chờ trong những chuyện vĩ đại nhất từng được kể của loài người - chuyện về Lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Bethlehem.

Justice League (Liên Hiệp Công Lý)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Hãng phim: Warner Bros. Pictures

Đạo diễn: Zack Snyder

Tác giả kịch bản: Chris Terrio, Joss Whedon

Tài tử: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons, Ciaran Hinds, Amber Heard, Kiersey Clemons

Thể loại: Phim hành động, phiêu lưu

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực và hành động theo kiểu khoa học giả tưởng

Nhờ niềm tin được phục hồi vào nhân loại và lấy cảm hứng từ hành động vị tha của siêu nhân Superman, anh Bruce Wayne huy động sự giúp đỡ của đồng minh mới là Diana Prince, đề đối diện với một kẻ thù thậm chí còn lớn hơn. Cùng nhau người dơi Batman và Wonder Woman làm việc nhanh chóng để tìm thấy và tuyển mộ một nhóm siêu-con-người, để chống lại mối đe dọa mới được đánh thức này.

Tuy nhiên, bất chấp sự thành lập liên hiệp các anh hùng, như Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg và The Flash, có thể là đã quá muộn để cứu vãn hành tinh khỏi bị một trận tấn công thảm khốc.





Wonder (Kỳ Quan)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Hãng phim: Lionsgate

Đạo diễn: Stephen Chbosky

Tác giả kịch bản: Jack Thorne, Steven Conrad

Tài tử: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Daveed Diggs, Noah Jupe

Thể loại: Phim truyện, gia đình

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG , vì những yếu tố chủ đề bao gồm việc bắt nạt và lối ngôn từ dùng trong phim

Dựa trên cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, phim "Wonder" kể câu chuyện về August Pullman. Sinh ra với những nét khác biệt trên khuôn mặt, mà mãi cho đến bây giờ đã ngăn cản em không được đến trường đi học như bình thương, em Auggie trở thành người bất ngờ nhất trong số các anh hùng, khi nam sinh vào học lớp năm tại địa phương.

Trong lúc gia đình, các bạn cùng lớp mới của em, và mọi người chung quanh, tất cả đều cố gắng sống với lòng thương người và sự chấp nhận của họ, thì hành trình phi thường của Auggie sẽ kết hợp cả nhóm, và rồi chứng minh rằng bạn không thể hòa đồng khi bạn được sinh ra để nổi bật hơn mọi người.