Thêm 300 USD, iPhone X có gì hơn iPhone 8

iPhone X bắt đầu cho đặt hàng vào ngày mai và rất nhiều người dùng đã xếp hàng mua sản phẩm từ trước vài ngày. Trên trang web của Apple, lượng đặt trước cũng là rất đáng kể khi thời gian chờ giao máy đã lên tới 5 đến 6 tuần. Các tin đồn về cung không đủ cầu luôn dày đặc trên các trang công nghệ.

Sự phấn kích với mẫu di động kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone là không phải bàn cãi nhưng theo Mashable, những khách hàng yêu thích iPhone có lẽ nên một lần nhìn lại họ sẽ được gì khi quyết định trả thêm 300 USD để lấy iPhone X thay vì iPhone 8.

Màn hình

iPhone X là smartphone duy nhất hiện tại của Apple trang bị màn hình mà hãng gọi là Super Retina. Với mật độ điểm ảnh 458 ppi, đây là màn hình nét nhất từng xuất hiện trên iPhone. Các con số tương tự với 8 và 8 Plus là 401 và 326 ppi tương ứng.

Với kích thước nhỏ hơn cả iPhone 8 Plus, iPhone X vẫn có màn hình kích thước lớn hơn với đường chéo 5,8 inch so với 5,5 inch và tất nhiên cũng lớn hơn đáng kể với iPhone 8 là 4,7 inch. X cũng đem đến màn hình OLED, hiển thị HDR với dải tương phản cao, tỷ lệ tương phản 1.000.000/1 còn 8 Plus chỉ là 1.300/1. Có thể nói, màn hình là nâng cấp đáng giá và quan trọng nhất trên iPhone X so với iPhone 8.

Camera

Trong khi camera kép phía sau không quá nổi bật so với iPhone 8 Plus cũng như smartphone cao cấp khác là Galaxy Note8, camera trước của iPhone X rất đáng chú ý. Apple nói đây là camera trước đầu tiên có công nghệ TrueDepth cho phép chụp ảnh chân dung xóa phông “như các máy ảnh chuyên nghiệp”. Đây cũng là một trong những smartphone hiếm hoi trang bị chống rung quang học cho camera trước.

Face ID

Nhận diện khuôn mặt trên iPhone X vừa là tính năng được chờ đợi nhất vừa là tính năng gây tranh cãi nhất. Apple cho biết khả năng bảo mật của Face ID còn tốt hơn nhiều so với Touch ID. Tuy nhiên, hãng cũng khuyến cáo không nên sử dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi cũng như người có anh/chị/em song sinh.

Số lượng người được dùng thử iPhone X hiện rất ít nên chưa thể đánh giá độ bảo mật hay tiện dụng của Face ID nhưng với những điều giới thiệu trong buổi lễ ra mắt, đây vẫn là tính năng được chờ đợi nhất.

Animoji

Animoji là biểu tượng cảm xúc 3D bắt chước biểu cảm trên khuôn mặt người dùng nhưng được nhiều người đánh giá là “vừa đáng yêu, vừa đáng sợ”. Tính năng này thực chất khai thác camera TrueDepth ở mặt trước cho phép tái tạo lại hình dáng khuôn mặt chính xác qua việc theo dõi hơn 50 chuyển động cơ khác nhau trên khuôn mặt.

Thiết kế

Không giống như iPhone 8 được làm từ thủy tinh và nhôm, iPhone X được làm từ thủy tinh và thép không gỉ. Apple khẳng định vật liệu gia cường từ thép sẽ khiến iPhone X bền hơn. Dù vậy, cả ba mẫu iPhone mới đều được trang bị cùng một kính cường lực Gorilla Glass.

Pin

iPhone X cũng như iPhone 8 đều có sạc không dây Qi nhưng Apple cho biết thời lượng của X lâu hơn 8 và tương đương với 8 Plus (khoảng 21 tiếng). Tuy nhiên, thông số này vẫn gây nghi ngờ bởi dung lượng pin của X không cao trong khi màn hình lại khá lớn.

Tuấn Hưng