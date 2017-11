Thêm một người chết tại đồn công an

TIỀN GIANG - Sự việc xảy ra ở xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông. Công an bắt giữ anh Nguyễn Ngọc Nhân, 29 tuổi, vì trên người có tàng trữ chất ma túy, vào trưa thứ Năm. Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, anh ta thiệt mạng, và kết quả khám nghiệm tử thi nói là Nhân bị chết do nhồi máu cơ tim.

Gia đình của Nhân, vào 2 giờ chiều thứ Sáu, được thông báo đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Tân Phú Đông nhận xác người thân. Gia đình mang xác nạn nhân về chôn cất vì được cho biết người thân chết do tai biến. Tuy nhiên, trong lúc tẩm liệm thì phát hiện có nhiều vết bầm tím ở lưng và các dấu tích bị còng xiết, bị chích điện.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, cha của nạn nhân đã đến công an huyện đề nghị trả lời về các vết thương trên người của con trai. Tuy nhiên yêu cầu của ông Tân không được giải đáp.

VN bị đưa vào danh sách các nước cần quan tâm về buôn thú hoang

HÀ NỘI - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã xếp Việt Nam vào danh sách những nước cần chú ý về buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã năm 2017. Báo cáo công bố ngày thứ Năm liệt kê 26 nước vào danh sách. Đây là những nước được xác định là nguồn cung cấp chính các sản phẩm từ động vật hoang dã, là điểm chuyển giao chính cho các sản phẩm từ động vật hoang dã, hoặc là nướ tiêu thụ chính các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Theo báo cáo, những nước bị xếp vào danh sách chú ý không có nghĩa là tích cực hay tiêu cực bởi vì đã có những nước từng bị xếp vào danh sách này và đã thực hiện các bước quan trọng chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã, bao gồm cả việc hợp tác với Mỹ.

Việt Nam bị xem là trung tâm buôn bán nhiều sừng và các bộ phận của tê giác nhất thế giới. Đây là loài động vật được xếp vào danh sách nguy cấp vì bị giết trộm nhiều ở châu Phi.



Trump ăn súp vi cá mập bị lên án

Trong quốc yến do cộng sản Việt Nam thiết đãi tại Hà Nội, Tổng Thống Donald Trump đã chọn món súp vi cá mập, và rồi ông bị các nhà bảo vệ động vật chỉ trích rằng ông không hiểu biết gì về "số phận của các loài động vật đang nguy cấp trên toàn thế giới."

Món súp vi cá mập là món thứ năm trong thực đơn của quốc yến. Báo USA Today đăng tin rằng ông Trump đã được phục vụ món này và chính ông cũng đã thưởng thức món súp hải sản do lãnh đạo Hà Nội thiết đãi. Tuy nhiên, tờ Huffington Post dẫn nguồn tin từ các phóng viên tháp tùng chuyến đi của ông Trump cho hay nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không đưa ra ý kiến gì về món súp vi cá mập khi món này được dọn ra. Hôm 11/11, Tổng Thống dự quốc yến do chủ tịch nước Trần Đại Quang thiết đãi.

CSVN yêu cầu Youtube gỡ bỏ 5,000 clip có 'nội dung xấu'

Việt Nam đã yêu cầu các nhà mạng nước ngoài hãy gỡ bỏ 5000 clip trên mạng Youtube có nội dung xấu, phản cảm, sai sự thật về cộng sản Hà nội. Thông tin trên được Bộ Trưởng Thông Tin Truyền Thông Trương Minh Tuấn cho biết tại phiên chất vấn trước Quốc Hội và ngày thứ Sáu.

Ông Tuấn cho biết hiện Việt Nam có 53 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook và 2 triệu trong số này là những phần tử xấu. Bên cạnh đó tình trạng nói xấu, ném đá nhau trên mạng xã hội cũng xảy ra tràn lan, và thu hút sự quan tâm của dư luận hơn cả những lời nói tốt đẹp. Ông cho biết từ năm 2014 đến nay Việt Nam ghi nhận ít nhất năm, sáu trường hợp tự tử vì bị bôi xấu trên mạng xã hội.



Diễn viên Nguyễn Hoàng qua đời

LONG AN - Nam diễn viên Nguyễn Hoàng qua đời vào lúc 10g20 đêm thứ Sáu, 17 tháng 11 tại quê nhà Long An, sau hai năm bị tai biến gây phù não, hôn mê, hưởng dương 50 tuổi. Lễ viếng Nguyễn Hoàng được tổ chức tại câu lạc bộ hưu trí Tân An trong ngày thứ Bảy. Sau đó, nam diễn viên được an táng tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang sáng 19/11.

Nguyễn Hoàng từng bị tai biến vào cuối năm 2015, với não gặp di chứng khiến ông ta không thể nói chuyện và bị liệt nửa người. Sau đó, anh được đưa về nhà dưỡng bệnh. Trong thời gian chữa trị tại nhà, do thời gian nằm trên giường quá lâu, lại không tập luyện, máu huyết diễn viên không lưu thông khiến một phần cơ thể bị vôi hóa.

Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Tân An. Anh từng là phóng viên thể trước khi đi đóng phim từ năm 1991. Trong sự nghiệp kịch sĩ, Nguyễn Hoàng gây ấn tượng với nhiều vai diễn như bác sĩ Tâm (Vũ Điệu Tử Thần), Cử Hùng (Nợ Đời), thiếu tá Phước (Trái Đắng), công tử Albert Tú ( Đất và Lửa).



Nguyễn Khắc Thủy dọa tự thiêu sau khi bị kết án 3 năm tù

VŨNG TÀU - Tối thứ Sáu, tại phiên tòa xét xử nguyên Giám Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu vì tội dâm ô trẻ em đã kết thúc muộn, lúc 8:30.

Kết quả 3 năm tù đã làm phần lớn người quan tâm hài lòng. Nhưng thủ phạm đã lớn tiếng dọa tự thiêu nếu bị kết án. Dư luận đang chờ xem người đảng viên 51 tuổi đảng này có nói và làm hay không.

Hiện Thủy vẫn chưa bị bắt giam mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bản án chỉ có hiệu lực nếu Thủy không kháng cáo, trong vòng 15 ngày, hoặc sau phiên phúc thẩm tới đây.

Chân thành cảm ơn mẹ bé T, nhà báo Đinh Thu Hiền, báo Phụ nữ Việt Nam và luật sư Lê Ngọc Luân đã kiên trì theo đuổi vụ việc này, đôi lúc tưởng chừng như vô vọng. Cảm ơn cộng đồng mạng đã cùng lên tiếng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.