Thêm một người sống sót trong vụ thảm sát Las Vegas, chết mấy tuần sau

Ông Roy McClellan, bên trái, bị xe đụng chết trong đêm tối ngày 17 tháng 11. Còn cặp Lorraine và Dennis Carver chết cháy trong xe bị tai nạn gần nhà của họ ngày 16 tháng 10, 2017, cũng vào ban đêm.PAHRUMP - Ông Roy McClellan đã biến mất trong nhiều ngày. Những cú gọi tới máy điện thoại của ông đều được lưu lại trong voice mail, theo vợ ông viết trong một mục đăng trên Facebook vào ngày thứ Năm. Bà viết để kêu gọi có ai biết chồng bà đang ở đâu thì báo cho bà biết.Trong cùng ngày đó, bà Denise McClellan nhận được hung tin: ông Roy đã bị thiệt mạng trong một tai nạn đụng xe mấy ngày trước đó, vào ngày 17 tháng 11, bảy tuần sau khi ông ta thoát chết trong vụ thảm sát ở Las Vegas hôm 1 tháng Mười. Kẻ gây tai nạn đã bỏ đi mất.Ông Roy McClellan thường lái xe mô-tô và đã có mặt tại Pahrump ở nam Nevada, cách Las Vegas khoảng 60 dặm về phía tây, vào ngày ông bị xe tông chết. Ông từng có một cuộc cãi nhau với bạn bè và bỏ đi vào lúc khoảng 2 giờ sáng, rồi từ đó bặt tin, theo bà Denise McClellan viết trên Facebook.Tai nạn xảy ra ở góc đường Homestead Road và xa lộ Highway 160 tại Pahrump. Cơ quan Tuần Tra Xa Lộ Nevada nói với giới truyền thông địa phương rằng McClellan đang đi bộ trái luật trên xa lộ thì xảy ra tai nạn. Ông Roy McClellan bỏ lại vợ và hai người em gái.Hôm Chủ Nhật vừa qua, ngày 26 tháng 11, bà McClellan nói với đài KSNV rằng chồng bà bị chấn động tâm lý từ khi xảy ra vụ thảm sát tại đại nhạc hội Route 91 Harvest Festival. Ông đã phải đi dự các buổi trị liệu.Vào ngày xảy ra vụ thảm sát đầu tháng Mười, một tay súng ở dãy phòng khách sạn trên tầng 32 của Mandalay Bay Resort and Casino bắn súng xối xả vào hàng ngàn khán giả dự nhạc hội. Sau đó hung thủ Stephen Paddock đã tự sát trong phòng khách sạn. Gần 60 người bị giết chết và hàng trăm người khác bị thương. Đó là vụ thảm sát bắn chết nhiều người nhất trong lịch sử cận đại tại nước Mỹ.Bà Denise McClellan cho biết vợ chồng bà đã có mặt trong buổi nhạc hội. Khi họ đang chạy tránh đạn bắn, ông Roy McClellan có dừng lại dọc đường để giúp đỡ người khác.Phòng Biện Lý đang chuẩn bị hồ sơ khởi tố người lái xe gây tai nạn. Không rõ tại sao tài xế bỏ trốn, hoặc có dính líu đến rượu hay không.Bà Denise McClellan nói với đài truyền hình, “Đây không phải là điều tôi muốn cho anh ấy. Tôi không hiểu tại sao anh lại không mất mạng trong vụ xả súng, nhưng một tháng sau đó anh lại mắc nạn như thế này. Tôi hy vọng giờ đây chồng tôi tìm được sự bình an và được an toàn.”Một tháng trước khi Roy McClellan qua đời, một cặp vợ chồng ở California cũng sống sót sau vụ nổ súng ở Las Vegas và đã chết ở bên ngoài ngôi nhà của họ tại Murrieta, Nam CaliforniaCặp Dennis và Lorraine Carver thiệt mạng trong một tai nạn kinh hoàng ngay trước 11 giờ đêm ngày 16 tháng Mười.Dennis Carver đang chạy vòng một khúc đường cong, thì chiếc xe Mercedes-Benz sedan đời 2010 phóng ra khỏi đường và lao vào một vạt cỏ. Chiếc xe tông vào một chiếc loa intercom bằng kim loại. Lưng xe va vào một cột gạch nơi hàng rào. Sức chấn động mạnh làm gãy trục sau của chiếc xe và phá bể bình đựng xăng. Chiếc xe tông vào một cây cột gạch khác, bị lật nghiêng và bốc cháy.Strom nói rằng họ chết ngay lập tức. Cảnh sát nói đây là tai nạn, không phải một tội ác do người khác gây ra.Cặp vợ chồng sống bán thời gian ở Henderson, Nevada, ngay bên ngoài Las Vegas. Họ để lại hai cô con gái, 20 tuổi và 16 tuổi.