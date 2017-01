(VienDongDaily.Com - 30/12/2016)

Chiều thứ Sáu, đoàn công tác của Bộ Công An đã đến Khánh Hòa để tiến hành khám nghiệm xác của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 35 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Họ cần biết rõ nguyên nhân đưa đến cái chết của bà vào rạng sáng thứ Năm 29/12.

Bên trái là anh Nguyễn Tiến Dũng, người vừa mới mất vợ và con. Ngồi bên cạnh là mẹ vợ đang nói chuyện với ký giả. (Zing)



NHA TRANG – Được đưa vào nhà thương trong tình trạng sức khỏe thai nhi bình thường; tuy nhiên, sau khi vào phòng sanh, mẹ con sản phụ đã chết rất bất thường.



Cùng ngày, Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa công bố nguyên nhân con của sản phụ Nguyệt tử vong là do suy hô hấp tuần hoàn, nhiễm trùng sơ sinh.



Riêng cái chết của Nguyệt, lãnh đạo Bệnh Viện Đa Khoa cho biết nguyên nhân tử vong nhiều khả năng do thuyên tắc ối cấp.



Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Dũng, chồng chị Nguyệt, cho rằng vợ và con mình đã chết là vì sự làm việc cẩu thả của nhóm bác sĩ, rất đơn giản và dễ hiểu, không phải do “thuyên tắc ối cấp” hay cái gì gì đó theo ngôn ngữ chuyên môn của đám bác sĩ mà ông và người thường không thể hiểu được.



Anh vừa khóc vừa nói với báo Zing ngày thứ Sáu, “Vợ tôi nhập viện từ ngày 27 tháng 12, trong hai ngày nằm viện, họ làm các xét nghiệm điều cho kết quả bình thường. Mẹ khỏe, con khỏe và ối cũng bình thường. Nếu các bác sĩ không tắc trách thì vợ con tôi không mất.”



Chị Nguyệt đã mang thai tuần thứ 40, được người nhà đưa vào bệnh viện chiều thứ Ba. Đến chiều thứ Tư, chị Nguyệt được đưa vào phòng sanh bình thường. Đến 2:25 sáng thứ Năm, sau khi chuyển qua phòng mổ, các bác sĩ bỗng thông báo “sản phụ tử vong.”



Còn em bé được đưa vào lồng kính cấp cứu nhưng cũng chết sau đó. Trong thời gian mang thai, sản phụ Nguyệt có khám định kỳ tại Bệnh Viện Tâm Trí Nha Trang.



“Các lần khám định kỳ đều cho kết quả thai phụ bình thường. Vợ tôi được các bác sĩ dự đoán sanh con vào ngày thứ Ba vừa qua. Chúng tôi mong làm rõ các vấn đề liên quan để vợ và con tôi không chết oan uổng,” anh Dũng nói.