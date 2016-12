(VienDongDaily.Com - 24/12/2016)

Ông Vicente Villaverde, 44 tuổi, một nhân viên công ty khí đốt trúng giải nhất cho biết, ông đã luôn mua vé số có đuôi 13 trong 6 năm qua. "Vì tôi đã gặp nhiều điều xui xẻo trong cuộc sống, tôi luôn nói rằng con số 13 sẽ mang lại cho tôi may mắn. Và năm nay điều đó trở thành sự thật!", ông nói.

Người dân thị trấn ăn mừng trúng số.

MADRID – Một thị trấn nhỏ tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã sở hữu toàn bộ 1,650 chiếc vé số trúng giải nhất trong giải xổ số Giáng Sinh thường niên El Gordo, với trị giá tổng cộng của mọi giải thưởng lên đến $2.7 tỷ Mỹ kim. Những năm trước, tờ vé trúng giải thường được bán ở vài thành phố trên khắp nước. Nhưng năm nay, tất cả vé trúng giải nhất được bán ra từ một quầy vé ở thị trấn Acacias, một khu dân cư nghèo ở thủ đô Madrid. Nhiều người đã ăn mừng tại các cửa hàng và quán bar gần cửa tiệm này.



Giải xổ số Giáng Sinh El Gordo công bố kết quả ngày 22 tháng 12, với giải nhất là dãy số 66513. Dãy số này xuất hiện trên 1,650 vé số, mỗi người giữ vé sẽ được thưởng 400,000 euro ($418,000 Mỹ kim). Tổng giá trị của giải nhất là khoảng $700 triệu Mỹ kim. Giải xổ số này còn có tiền thưởng cho những vé trúng các giải nhỏ hơn.



El Gordo (The Fat One – Chàng béo) là một trong những giải xổ số có tiền thưởng cao nhất thế giới, nhưng số tiền thưởng không tập trung vào một số độc đắc, mà chia thành nhiều giải thưởng với giá trị khác nhau. Phiên xổ số của giải này thường được chiếu trực tiếp và thu hút khán giả trên khắp Tây Ban Nha. Tổng giải thưởng năm nay lên đến $2.7 tỷ Mỹ kim. Một tờ vé số giá 20 euro, và mọi người thường mua "sỉ" để phân phát cho bạn bè, người thân.



Ông Augustin Ramos, người quản lý cửa tiệm bán ra những tấm vé số may mắn, cũng mua một trong những tấm vé giải nhất. Vợ ông nói: "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những người có hoàn cảnh khó khăn trúng số.”