Thị trường địa ốc: "Cầu" lớn hơn "cung"

Số nhà bán ra đã giảm xuống vì thiếu nhà để bán.



Số nhà bán ra tại Quận Cam, miền Nam California đã giảm xuống trong tháng Hai, khi doanh số bán hàng tăng lên, theo một báo cáo mới đây về nhà đất.



Theo đó, có 2,265 căn nhà, và căn hộ được bán ra trong tháng Hai, giảm 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái, và giảm 3.7% so với tháng Giêng, 2017.



Doanh số bán nhà cũng giảm xuống khắp miền Nam California, còn 14,891 thương vụ, giảm 1.7% so với cùng kỳ, CoreLogic cho biết. Công ty dữ liệu báo cáo cho rằng doanh số bán hàng sụt giảm ở năm trong số sáu hạt quận trong khu vực, với Hạt San Bernardino là địa hạt duy nhất có thu nhập tăng. Các thương vụ tăng lên 1.2%.



Số nhà bán sụt giảm không phải vì có quá ít người mua, một đại lý trong khu vực nói, nhưng vì không có đủ nhà để bán.



Mặc dù lượng tiêu thụ giảm nhưng giá nhà lại tăng do “cầu” lớn hơn “cung,” nhất là trong bối cảnh thị trường địa ốc bắt đầu sôi động từ đầu năm 2017.



Theo công ty dữ liệu CoreLogic ở Irvine, giá nhà tại Quận Cam tăng dần từ đầu năm đến nay: Tháng Giêng tăng hơn $10,000 Mỹ kim, tháng Hai tăng $35,000. CoreLogic đưa ra giá trung bình một ngôi nhà của Quận Cam là $645,000 vào tháng Hai vừa qua, tăng 5.7% so với cùng kỳ năm trước.



Tương tự, giá nhà cũng tăng lên khắp khu vực. Giá trung bình của một ngôi nhà ở Nam California tăng 7%, lên tới $460,000 /căn.



Theo ông Steve Thomas của ReportsOnHousing.com, Quận Cam có khoảng 4,500 căn nhà bán được niêm yết, ít hơn 500 căn so với cùng kỳ năm ngoái.



Trên toàn Nam California, chỉ có hơn 32,000 ngôi nhà được bán, ít hơn gần 5,600 so với cùng kỳ năm ngoái và ít hơn 8,200 so với tháng Hai năm 2015.



Jon Pugh, trưởng nhóm của Keller Williams Realty ở Huntington Beach cho biết, "Tôi nghĩ rằng lượng cầu sẽ còn nhiều hơn nữa nếu nguồn cung được tăng lên.”



Tuy số lượng giao dịch giảm, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy thị trường địa ốc suy yếu.

Andrew LePage, nhà nghiên cứu của CoreLogic, phân tích tháng Hai năm 2017 có ít hơn một ngày để giao dịch kinh doanh so với năm ngoái. Ngoài ra thị trường này còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết, tháng Hai có nhiều ngày mưa.



Trong khi đó, một báo cáo khác của Hiệp hội Các nhà môi giới địa ốc California (CAR) lại đưa ra một kết quả mâu thuẫn với CoreLogic. Bản báo cáo về nhà ở của CAR cho thấy doanh thu nhà ở Quận Cam thực sự tăng 0.3 % trong tháng Hai.



Thừa nhận “cung” không đủ cho “cầu,” Jordan Levine, nhà kinh tế học cao cấp của CAR, cho biết tình trạng thiếu nhà để bán có thể sẽ làm cho giá nhà “leo thang” từ nay đến cuối năm.



Steve Thomas ước tính thời gian bán tất cả ngôi nhà trên thị trường đã giảm xuống còn 50 ngày vào tháng Hai, nhanh nhất trong bốn năm qua. Ông gọi nhu cầu của thị trường nhiện nay là "nóng sốt," đặc biệt đối với những ngôi nhà bán với giá $750,000 trở xuống.