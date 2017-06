Thị trường địa ốc California sụt giảm liên tiếp trong 4 tháng

Bài ĐOAN TRANGTheo Hội Địa Ốc California (California Association of Realtors- C.A.R), doanh số bán nhà trong bốn tháng từ đầu năm đã liên tục giảm. Cuộc khảo sát thị trường được thực hiện trong tháng Tư vừa qua của nhóm kinh doanh bất động sản đưa ra kết quả là số cuộc gọi tăng nhưng lưu lượng truy cập lại ít hơn trong liên tiếp bốn tháng từ đầu năm 2017.Một ngôi nhà được bán ở Pasadena, Nam California. (David McNew/ Getty Images)Dựa trên các hợp đồng đã ký kết của C.A.R, doanh số bán nhà trên toàn quốc đã giảm vào tháng Tư là 7.4%, từ 122.8 trong tháng 4 năm 2016 xuống còn 113.7 vào tháng Tư, 2017.Bà Denise Welsh, chủ tịch Hiệp Địa Ốc ở Thung Lũng Silicon, cho biết, "Sự sụt giảm doanh số cho chúng ta một viễn cảnh là thay vì sẽ rất bận rộn trong mùa mua sắm, thì nay thị trường sẽ bớt nhộn nhịp.”Vùng Vịnh San Francisco đã bị áp lực do sự suy thoái. Trên cơ sở dữ liệu hàng năm, doanh số bán hàng trong tháng Tư năm nay giảm 17.1% so với tháng Tư năm 2016. San Francisco, San Mateo và Santa Clara đều giảm xuống còn hai con số khi doanh số chờ bán giảm xuống 16.1%, 12.2%, 14.6%. Nhà tồn kho ở các quận này vẫn duy trì từ 1.8 đến 2 tháng, với giá trung bình hơn $1 triệu Mỹ kim cho một căn nhà."Với nhu cầu mua vẫn mạnh và hàng nếu hàng tồn kho ảm hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng áp lực về giá sẽ tăng mạnh hơn trong 6 tháng tới, trong suốt mùa thu," bà Welsh cho biết.Cuộc khảo sát xung đột thị trường hồi tháng Tư của C.A.R. cho thấy lưu lượng khách hàng truy cập tìm kiếm mua nhà đã giảm, giá nhà rao bán cũng giảm hơn và hàng hoá niêm yết thì chẳng có gì thay đổi so với tháng Ba. Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ nhà bán trên mức giá chào bán đã giảm từ 32% một năm trước xuống 31% trong tháng Tư. Tỷ lệ tài sản bán dưới mức giá yêu cầu giảm xuống 38% so với tháng 4 năm 2016 tỷ lệ này là 40%.Số tài sản nhận được nhiều lời chào mời đã giảm trong tháng Tư sau khi có xu hướng tăng cao trong ba tháng liên tiếp. Khoảng 2/3 số tài sản bán ra (68%) nhận được nhiều lời chào mời trong tháng Tư, giảm 69% so với tháng Tư 2016. Chỉ có những căn nhà có giá từ $500,000 đến $749,000 và dưới $2 triệu nhận được nhiều lời chào mời hơn so với năm ngoái, nếu tháng Tư năm 2016 là 53%, thì tháng Tư năm 2017 là 63%.Thiếu hàng tồn kho vẫn tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của 48% nhà kinh doanh địa ốc đã hồi đáp trong cuộc khảo sát, tỷ lệ cao nhất cho đến nay. Khả năng chi trả nhà ở / lãi suất cao liên quan tới 19.5% của các nhà kinh doanh địa ốc, trong khi giá nhà bị thổi phồng lên tới 19.5% là điều đáng lo ngại.Sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế, cho vay tài chính, và các chính sách, quy định là mối quan tâm lớn nhất của các nhà kinh doanh địa ốc.Mặc dù đứng trước một thị trường khá ảm đạm, dù không kém lo ngại, nhưng các nhà môi giới địa ốc vẫn kỳ vọng về điều kiện thị trường trong năm tới vẫn ở mức cao, với chỉ số 64, tăng so với mức 60 cách đây một năm.