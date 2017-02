(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Trong khi đó, tờ Orange County Register vừa đưa tin, chỉ trong vòng năm tháng, một dự án nhà dọc theo sông Santa Ana ở Anaheim của công ty Brandywine đã được bán sạch. Đó là khu nhà mang tên Lakehouse, được thiết kế nhà 4 phòng ngủ được bán với giá trung bình của $790,000/căn.

Một ngôi nhà được cho thuê trong hình chụp ngày 1 tháng Hai, 2017 tại Los Angeles. Tiền thuê nhà đã tăng 4.7% trong năm 2016 so với 3.9% trong năm 2015. (Justin Sullivan/ Getty Images)

Trong khi giới đầu tư tài chính đang tỏ ra khá thận trọng trước việc ông Donald Trump lên nắm quyền thì các công ty bất động sản lại tỏ ra khá vui mừng. Thị trường bất động sản cao cấp tại Los Angeles được dự đoán sẽ tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2017, sẽ có một năm thành công dưới thời chính quyền mới.



Các hãng bất động sản nhận định, việc ông Donald Trump – một nhà kinh doanh trở thành tổng thống Mỹ sẽ rất có lợi cho thị trường nhà đất nước này. Mặc dù chưa công bố chi tiết về các chính sách, nhưng ông Trump từng để ngỏ khả năng nới lỏng các quy định kiểm soát xây dựng nhà ở, qua đó giúp cải thiện cung cầu trên thị trường.

Bà Karen Misraje, chủ tịch hiệp hội các nhà môi giới Beverly Hills Greater Los Angeles (BHGLAAR) cho hay, nếu chính quyền mới thay đổi các quy định về thuế, chúng ta sẽ có thể mang về $5,000 tỷ USD lợi nhuận của các công ty ở nước ngoài. Đây sẽ là lượng tiền cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng của nước Mỹ, đồng nghĩa với việc làm mới, thu nhập được cải thiện và thuế thu được nhiều hơn.



"Thị trường nhà mới ở Quận Cam tiếp tục tăng mạnh, do thị trường việc làm mở rộng. Chúng tôi hy vọng vào một thị trường địa ốc sẽ còn thay đổi theo hướng tích cực trong tương lai gần."



Tại Quận Cam đã có 4,690 ngôi nhà xây mới bán được hồi năm ngoái, tăng 29% so với năm 2015 và cao nhất kể từ năm 2006. Giá bán nhà mới trung bình trong năm 2016 là $830,000, giảm so với năm 2015.

Tuy vậy, trong năm nay tình hình khí hậu thay đổi gây khó khăn hơn trong việc xây dựng. Sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt hơn vì chi phí xây dựng tăng do giá cả vật tư tăng và thiếu lao động, sẽ là một thách thức lớn cho các công ty xây dựng, phát triển và kinh doanh nhà.

