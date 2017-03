Thị Trưởng Tạ Đức Trí & Nghị Viên Contreras tặng học cụ cho học sinh

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Nhân tháng Ba là tháng Học Khu Westminster khuyến khích các em học sinh đọc sách trong gia đình, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Sergio Contreras của thành phố Westminster đã bảo trợ cho các học sinh lớp ba trường Tiểu Học Webber Elementary, 14142 Hoover Str, Westminster, CA 92683 một số học cụ gồm sách truyện, viết chì, tập vở và túi xách.





Ông Hiệu Trưởng Kevin Whitney, Nghị Viên Sergio Contreras và Thị Trưởng Tạ Đức Trí đang phát quà cho các em học sinh lớp Ba tại trường Tiểu Học Webber ngày thứ Tư. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Hai viên chức trên tự tay mang các thùng học cụ vào văn phòng trường, và được ông Kevin Whitney, Hiệu Trưởng trường Webber đón tiếp. Sau đó vị Hiệu Trưởng hướng dẫn ông Thị Trưởng và Nghị Viên Contreras cùng hai phóng viên Viễn Đông, Việt Báo xuống Thư Viện của trường.



Tại đây, có cô Julie Lee, giáo viên lớp Ba cùng với khoảng 50 em học sinh ngồi chờ sẵn. Ông Hiệu Trưởng giới thiệu với cô giáo và các em về hai viên chức thành phố, và những món quà hai ông đem đến cho các em. Tất cả học sinh đều đồng thanh nói: “Thank You.”





Cô giáo Julie Lee, ông Hiệu Trưởng Kevin Whitney và hai viên chức thành phố chụp hình lưu niệm với các học sinh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Nghị Viên Sergio Contreras cầm một cuốn sách truyện, ông lật từng trang giải thích cho các em nghe. Các học sinh rất ngoan, ngồi lắng nghe ông Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Sergio nói chuyện. Sau đó, hai viên chức thành phố và ông Hiệu Trưởng lần lượt phát các học cụ cho tất cả các em học sinh. Nhận quà xong, các em lại đồng thanh nói cám ơn, và hai viên chức thành phố chụp hình lưu niệm với Hiệu Trưởng Kevin Whitney, cô giáo Julie Lee và các em học sinh trước khi ra về.



Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Sergio Contreras nói với Viễn Đông, “Tuy món quà không to tát lắm, nhưng chúng tôi muốn các em học sinh thấy được sự quan tâm của người lớn, thấy được sự quan tâm của chính quyền khích lệ các em trau dồi học vấn, nhất là siêng năng đọc sách. Nhìn gương mặt hồn nhiên, thích thú của các em, hai chúng tôi đều cảm thấy lòng mình ấp áp vì đã mang lại niềm vui cho các em.”

Trường Tiểu Học Webber thuộc Học Khu Westminster, có chương trình dạy song ngữ Anh – Việt, và mỗi Thứ Tư từ 11 giờ 30 đến 1 giờ có Chương Trình “Giờ Đọc Sách Gia Đình.” Trường kính mời quý phụ huynh đến ghi tên tham dự.



Trường Webber cũng là địa điểm dạy tiếng Việt của Trường Việt Ngữ Ca Dao do cô Nguyễn Thị Hà làm Hiệu Trưởng. Trường Việt Ngữ Ca Dao có từ lớp Mầm Non đến Lớp 8 và lớp Đặc Biệt.