Thị Trưởng Tạ Đức Trí vinh danh Học Khu Westminster đã thực hiện 1 triệu việc thiện và sự thành công của chương trình song ngữ

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Học Khu Westminster, ở địa chỉ 14121 Cedarwood Ave, Westminster là Học Khu đầu tiên tại tiểu bang California áp dụng chương trình dạy song ngữ Anh – Việt cho các em học sinh từ lớp Mẫu Giáo. Chương trình vừa hoàn tất một năm và vẫn đang tiếp tục. Tối thứ Năm, 16 tháng 2, 2017, trong phiên họp thường lệ, Ban Giám Đốc Học Khu đã tổ chức hai sự kiện quan trọng: Nghe tường trình thành quả ChươngTrình Song Ngữ và Nhận Bằng Vinh Danh của Thị Trưởng Thành Phố Westminster vì đã thực hiện được một triệu việc thiện tại 17 trường trong Học Khu.





Các em Việt Nam lớp Mẫu Giáo đồng ca nhạc phẩm “Ca Đời Vui.” (ThanhPhong/ Viễn Đông)





Trong phòng họp, ngoài Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster còn có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, 17 vị Hiệu Trưởng và khá đông phụ huynh học sinh cùng phóng viên Viễn Đông. Sau nghi thức đọc lời tuyên thệ trước lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Bà Tổng Quản Trị của Học Khu trình bày về sự thành công của chương trình song ngữ và mời mọi người xem các em Việt Nam đang học lớp Mẫu Giáo và chương trình song ngữ sẽ trình bày bài hát “Ca Đời Vui” một bản nhạc bằng Anh ngữ được nhạc sĩ Hồng Trang chuyển dịch sang tiếng Việt.



Các em bé Việt Nam, cả nam lẫn nữ đều mặc áo dài rất dễ thương. Vừa hát bằng tiếng Việt, vừa hát tiếng Anh, miệng hát, tay các em vừa làm những động tác diễn tả lời trong bản nhạc. Cô Hương Đặng là cô giáo dạy các em bài nhạc này bằng tiếng Việt. Cô cho Viễn Đông biết, cô dạy các em hát từ tháng 11 năm ngoái, trong dịp Tết vừa qua các em đã hát và nay hát lại lần thứ hai. Ngoài cô Hương Đặng còn một cô giáo khác người Mỹ dạy các em hát bằng tiếng Anh. Cả hai cô giáo đều mặc áo dài truyền thống Việt Nam. Dứt bài hát, các em được mọi người tán thưởng nồng nhiệt.





Thị Trưởng Trí Tạ chụp ảnh lưu niệm với các vị trong Hội Đồng Giáo Dục Học Khu và 17 vị Hiệu Trưởng vừa nhận Bằng Vinh Danh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Kế đến là phần tuyên dương 17 vị Hiệu trưởng các trường trong Học Khu Westminster đã xuất sắc đạt chỉ tiêu một triệu việc thiện. Chương trình này do Thị Trưởng Tạ Đức Trí khởi xướng vào tháng 9, 2015 tại toàn thị xã Westminster, sau khi ông có cơ duyên được gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ba lần, và qua những lời huấn dụ của vị Lạt Ma, Thị Trưởng Tạ Đức Trí phát động toàn thành phố Westminster làm những việc thiện tâm.



Học Khu Westminster do Tiến sĩ Penny Loomer làm Chủ Tịch đã thông qua chương trình hoạt động thiện tâm bắt đầu từ ngày 14 tháng 2, 2016 đến 14 tháng 2, 2017 và đưa ra tiêu chuẩn 1 triệu hành động thiện tâm như không xả rác, không đánh chửi nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng nhau v.v. và đã thành công. Thị Trưởng Tạ Đức Trí được mời lên phát biểu, ông hết sức thán phục và ca ngợi tinh thần hăng say hoạt động của Bà Tổng Quản Trị, Hội Đồng Giáo Dục Học Khu và các vị Hiệu Trưởng cũng như các Thầy, Cô Giáo. Để thể hiện tấm lòng tri ân của Hội Đồng Thành Phố Westminster, ông được vinh dự trao tặng mỗi vị một Bằng Vinh Danh vì những việc làm rất đáng được ca ngợi này. Sau khi trao Bằng cho Bà Tổng Quản Trị và các thành viên cũng như 17 vị Hiệu Trưởng, ông Tạ Đức Trí được mời chụp chung tấm ảnh kỷ niệm với các vị trên.





Cô giáo Hương Đặng (áo trắng) dạy song ngữ cho các em hát (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau đó, Hội Đồng Giáo Dục thông qua một số vấn đề như tiếp tục cung cấp bữa ăn trưa miễn phí cho các học sinh thuộc gia đình có lợi tức thấp, và phần tuyên dương các nhân viên tiêu biểu của Học Khu trong năm. Hiện nay Học Khu Westminster có thêm một Ủy Viên gốc Việt là cô Frances Nguyễn Thế Thủy, một người rất chú tâm về vấn đề giáo dục, nhất là giúp đỡ các gia đình có con em gặp khó khăn trở ngại trong vấn đề học vấn. Chương trình sinh hoạt của Học Khu Westminster kết thúc tốt đẹp lúc 9 giờ tối cùng ngày.