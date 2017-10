Thiếu niên 16 tuổi đâm chết nhân viên bảo vệ quán sườn nướng ở Sài Gòn

Ngày 29/10, Công an TP.Sài Gòn phối hợp cùng công an quận 2 đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Minh Khải (SN 2001, ngụ TP.Sài Gòn) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là Nguyễn Thanh Hữu ((SN 1994, ngụ tỉnh Nghệ An, là nhân viên bảo vệ của quán sườn nướng Cao Bồi tại địa chỉ số 49 đường Song Hành, phường An Phú, quận 2).

Như đã thông tin, khoảng 7h ngày 27/10, nhân viên của quán ăn trên đến chỗ làm và phát hiện anh Hữu nằm gục trên sàn nhà. Kiểm tra thì anh Hữu đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Đối tượng Nguyễn Minh Khải tại cơ quan công an

Nhận tin báo, Công an quận 2 cùng các đơn vị Công an TP.Sài Gòn có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét nhằm làm rõ vụ án.

Bước đầu, công an xác định anh Hữu bị đâm nhiều nhát trên vùng dưới mắt và gò má trái, trên cánh tay trái cũng có 1 vết đâm.Hiện trường, Công an thu được 1 dao Thái Lan dính máu vứt dưới sàn nhà, cách vị trí nạn nhân không xa.

Được biết, anh Hữu là nhân viên của 1 công ty bảo vệ được phân công đến quán trên làm việc thì xảy ra vụ việc. Bằng nghiệp vụ, Công an đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Khải cũng là người làm chung với nạn nhân ở quán sườn nướng Cao Bồi. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên công an đẫ tiến hành truy bắt.

Tối 28/10, Công an đã bắt được Khải và đưa về trụ sở lấy lời khai. Điều đáng nói, Khải chỉ mới 16 tuổi. Hiện Công an đang điều tra làm rõ.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)

