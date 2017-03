Thiếu niên tâm thần sát hại và chặt đầu mẹ ruột

NORTH CAROLINA – Nhà chức trách điều tra vụ giết người man rợ tại Franklin County, North Carolina, cho biết rằng, thiếu niên – kẻ chặt đầu mẹ ruột vào hôm thứ Hai – đã nói với nhân viên 911 rằng, cậu ta gây án vì “cảm thấy thích làm vậy.” Hung thủ Oliver Machado, 18 tuổi, đang bị giam không cho bảo lãnh, và đang được kiểm tra tâm thần. Vào trưa thứ Hai, Machado đã đâm mẹ ruột - cô Yesenia Machado, 35 tuổi - khoảng 8 lần, và cắt rời đầu của nạn nhân.Ông Walter Funez, cha của Oliver Machado, cho biết con trai ông mới rời khỏi một cơ sở tâm thần vào thứ Ba trước. Machado hiện đang phải dùng 4 loại thuốc trị bệnh tâm thần và tâm thần phân liệt. Các viên chức liên bang vào hôm thứ Ba cũng cho biết rằng, Machado đang sống tại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, và đã bị nhận lệnh tạm giữ vì vi phạm luật di trú.WASHINGTON DC – Số di dân lậu bị bắt tại biên giới Hoa Kỳ - Mexico đã giảm gần 44% trong tháng thứ hai sau khi Tổng Thống Donald Trump nhận nhiệm sở, theo dữ liệu từ Bộ Nội An. Cơ quan Tuần tra biên giới cho biết, 23,500 người đã bị bắt vì tội vượt biên bất hợp pháp vào tháng 2, giảm gần 1 nửa so với 42,500 người bị bắt vào tháng 1. Số thống kê vào tháng 2 cũng là con số thấp nhất về các vụ bắt giữ di dân lậu, tính từ đầu năm tài chính 2012 đến nay.Hiện chưa ai giải thích được chính xác điều gì đã khiến số di dân lậu giảm nhanh đến vậy. Tuy nhiên, Bộ Trưởng Nội An John Kelly cho rằng, chính các lệnh hành pháp mạnh tay của Tổng Thống Trump về vấn đề di dân đã giúp giảm tình trạng vượt biên trái phép. Từ khi nhậm chức đến nay, ông Trump đã tỏ ra hết sức quyết đoán trong việc quản lý di dân, khi ra lệnh xây tường biên giới, thuê thêm hàng ngàn viên chức quản lý di trú, và bố ráp những người đang sống tại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp.WASHINGTON DC – Hoa Kỳ đang gởi thêm 400 quân tới Syria, để giúp chuẩn bị cho cuộc chiến tại Raqqa, nơi được coi là thủ đô của Nhà Nước Hồi giáo. Quân số tăng thêm, bao gồm cả một đội Rangers của Lục Quân và đội pháo binh của Thủy Quân Lục Chiến, đã làm tăng gần gấp đôi quân số Hoa Kỳ có mặt tại Syria. Nhà chức trách vẫn không cho biết chính xác bao nhiêu quân nhân đã được điều động tới Syria. Tuy nhiên, con số giới hạn chính thức tại đất nước này là 503 người. Dù vậy, các chỉ huy quân đội vẫn có quyền điều thêm quân vượi quá giới hạn, để đáp ứng các nhu cầu quân sự.Sự hiện diện của đội Rangers được xác nhận vào cuối tuần trước, khi họ được nhìn thấy đang di chuyển quanh thị trấn Manbij tại bắc Syria, trên các chiếc xe Stryker và xe Humvee bọc thép. Lực lượng viện quân từ Hoa Kỳ sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ các chiến binh Syria chuẩn bị cho đợt tấn công vào quân IS tại Raqqa. Họ sẽ hỗ trợ về pháo binh, huấn luyện, và bảo vệ chống lại các loại bom tự chế. Hoa Kỳ cũng đã đưa một đơn vị pháo binh tương tự đến Mosul, Iraq. Tại đây, các pháo binh Hoa Kỳ và Pháp vẫn đang hỗ trợ lực lượng Irad chiếm lại phía tây thành phố.NEW YORK - New York, Washington và Oregon sẽ là 3 tiểu bang tiếp theo đưa đơn yêu cầu tòa án liên bang ra lệnh đình chỉ sắc lệnh mới về nhập cư của Tổng Thống Donald Trump. Hôm thứ Năm, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Washington Bob Ferguson tuyên bố, tiểu bang này sẽ tiếp tục đưa chính quyền ông Trump ra tòa vì sắc lệnh hành pháp mới được ký vào ngày 6 tháng 3. Ông Ferguson khẳng định, dù lệnh cấm nhập cư mới của Tòa Bạch Ốc mềm mỏng hơn so với sắc lệnh trước đó, tiểu bang Washington vẫn sẽ yêu cầu tòa án đình chỉ lệnh này, vì đây “vẫn là lệnh cấm Hồi giáo.”Cùng ngày, Bộ Trưởng Tư Pháp New York Eric Schneiderman viết trên mạng xã hội Twitter rằng, tiểu bang này sẽ cùng Washington tham gia vụ kiện chống lại lệnh cấm nhập cư mới. Oregon và Minnesota cũng đang dự định làm điều tương tự. Trước đó, Washington là một trong những tiểu bang khởi xướng vụ kiện chống lại lệnh cấm nhập cảnh, ký ngày 28 tháng 1 của chính quyền Tổng Thống Trump. Ngày 3 tháng 2, quan tòa liên bang đã ra phán quyết có hiệu lực toàn quốc, đình chỉ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng Thống Trump với người dân 7 nước Hồi giáo.Ngày 6 tháng 3, Tòa Bạch Ốc tiếp tục đưa ra sắc lệnh mới, cấm nhập cảnh đối với công dân từ 6 nước Hồi giáo. Sắc lệnh mới có nhiều điểm khác biệt và sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3.CALIFORNIA – Tổng giám đốc Evan Spiegel vừa được thưởng thêm gần 37 triệu cổ phiếu, theo một báo cáo được Snap - công ty mẹ của chương trình nhắn tin Snapchat - nộp lên Ủy ban Chứng khoán SEC. Với giá đóng cửa cổ phiếu Snap hôm thứ Tư, khoản thưởng của Spiegel có giá gần $800 triệu Mỹ kim.Trước khi Snap làm IPO, công ty đã giải thích khoản thưởng dành cho CEO 26 tuổi. Theo đó, nó nhằm "khuyến khích anh ấy tiếp tục phát triển việc kinh doanh và cải thiện kết quả tài chính để chúng tôi có thể thực hiện IPO. Chúng tôi coi IPO là dấu mốc quan trọng tạo ra lợi ích cho nhân viên và những người nắm giữ cổ phiếu.” Spiegel đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đầu tháng này. Số cổ phiếu thưởng tương đương 3% cổ phiếu đang lưu hành của Snap và sẽ được chuyển cho anh trong vòng 3 năm. Nó sẽ giúp tài sản của Spiegel lên sát $5.5 tỷ Mỹ kim.Snap đã thực hiện IPO đầu tháng này, thu về $3.4 tỷ Mỹ kim. Đây là một trong vụ IPO ngành công nghệ lớn nhất Hoa Kỳ từ sau Facebook. Dù vậy, cổ phiếu này đã giảm 2 phiên liên tục gần đây. Những năm qua, doanh thu của Snap tăng khá nhanh, từ $58.7 triệu năm 2015 lên hơn $400 triệu Mỹ kim năm 2016. Phần lớn nhà phân tích dự báo con số này của Snap lên $1 tỷ Mỹ kim năm nay. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có lợi nhuận. Năm 2015, Snap lỗ $373 triệu Mỹ kim, còn năm ngoái lỗ $525 triệu.