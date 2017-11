Thiếu nữ bị tù vì tội đâm chết người yêu

Lê Hà Vi tại tòa án ngày thứ Ba, 28 tháng 11, 2017. (Dân Trí)



HÀ NỘI - Một cô gái từng thản nhiên ngồi chờ công an đến bắt, sau khi cầm dao đâm thấu ngực anh bạn trai một năm trước đây, nay bị bản án 16 năm tù vì tội sát nhân.



Vào sáng thứ Hai, 28/11, cô Lê Hà Vi, 20 tuổi, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, đã có mặt trước tòa sơ thẩm.



Nạn nhân là Đỗ Việt Anh, trú tại Thanh Trì, người yêu của Vi. Sau thời gian đầu yêu đương mặn nồng, Vi thường xuyên bị bạn trai đối xử thô bạo.



Đêm 14 tháng 11, 2016, Việt Anh tìm đến nơi ở của Vi để trò chuyện và ngủ lại qua đêm. Tối hôm đó, Vi không muốn gần Anh và sang nhà người hàng xóm ngủ nhờ.



Chiều hôm sau trở về nhà, Vi chính thức nói lời chia tay nhưng Việt Anh không đồng ý. Hai người cãi nhau. Vi bị người yêu xông vào bóp cổ, túm tóc và vật đè ra giường.



Đúng lúc ấy, điện thoại của Vi có người gọi đến. Nhận ra người quen của cả hai gọi điện thoại, Việt Anh dừng tay để nghe máy, nói người này đến nhà Vi ngay lập tức. Lợi dụng lúc người yêu nghe điện thoại, Vi nhảy xuống giường thoát thân.



Lo sợ sẽ bị người yêu đánh tiếp, thấy con dao gọt trái cây trong phòng ngủ, Vi cầm sẵn trên tay. Ít phút sau, nghe tiếng người phụ nữ nói chuyện qua điện thoại lúc trước gọi bên ngoài, Việt Anh không mở cửa mà lại trêu đùa, chọc tức Vi.



Trong cơn tức giận, Vi nhảy bổ lên giường, dùng con đâm một nhát vào ngực bên phải của Việt Anh khi nạn nhân đang nằm nghiêng nghịch điện thoại. Ngay sau đó, Vi vội buông dao ra mở cửa bảo người phụ nữ quen biết gọi xe cấp cứu.



Thấy máu trên người Việt Anh chảy nhiều, Vi cũng lấy áo chít vào vết thương. Tuy nhiên, khi đội y tế lưu động đến nơi, nạn nhân đã tắt thở. Biết đã gây ra chuyện động trời, Lê Hà Vi vẫn bình tĩnh ngồi đợi công an đến điều tra.



Công an ghi nhận nạn nhân chỉ bị đâm đúng một nhát nhưng thấu ngực, dẫn đến cái chết vì mất nhiều máu. Vi cũng có những vết trầy xước trên vùng cổ.



Tại phiên tòa sơ thẩm ngày thứ Ba, Lê Hà Vi trình bày rằng trong quan hệ yêu đương thì cô thường bị Việt Anh uy hiếp, đối xử không đúng mực, thậm chí là thô bạo. Vì vậy, sự ấm ức trong lòng Vi ngày càng tích tụ cho đến khi cô nắm lấy con dao và đâm vào ngực người bạn trai.



Cũng theo trình bày của Vi, cô ta không cố ý muốn giết Việt Anh, mà hành động bộc phát của cô đã lấy mất mạng sống của Việt Anh.

Đến chiều cùng ngày, tòa tuyên án 16 năm tù.