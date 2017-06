Thiếu nữ giết tài xế Uber với dao, mã tấu

Eliza Wasni và anh Grant Nelson. (Hình của cảnh sát và Facebook)CHICAGO – Hành nghề lái xe cho Uber cũng có lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng, như đã xảy ra cho một người đàn ông. Lời của ông trước khi trút hơi thở cuối cùng đã giúp cảnh sát bắt được thủ phạm, và đó là một thiếu nữ mới có 16 tuổi.Tại buổi xét xử ở tòa án trong tuần qua, công tố viên cho biết thiếu nữ đã một tay cầm dao, một tay cầm mã tấu, bước ra khỏi tiệm Walmart ở Lincolnwood, thuộc khu ngoại ô Chicago lúc 3 giờ sáng ngày thứ Ba, 30 tháng Năm. Thiếu nữ không trả tiền và cũng không bị ai chặn lại.Sau đó, thiếu nữ tên là Eliza Wasni gọi một chiếc Uber - là chuyến xe Uber lần thứ ba trong đêm hôm đó. Một tài xế lái chiếc Hyundai Sonata màu bạc tấp vào lề đón khách.Wasni chui vào trong xe ngồi băng ghế phía sau. Không đầy ba phút, khi xe dừng lại ở một ngả tư vắng vẻ, thiếu nữ một tay cầm dao, một tay cầm mã tấu, đâm chém loạn xạ vào người tài xế ngồi phía trước.Với thân mình đẫm máu, tài xế Grant Nelson 34 tuổi, cố gắng tấp xe vào một driveway của một tòa nhà chung cư gần đó. Anh chạy tới cổng chính, vừa đập cửa vừa la hét cầu cứu. Một số nhân chứng cho biết Nelson gào lên, "Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi sắp chết rồi!"Trong lúc đó, Wasni tìm cách chạy trốn bằng chiếc xe của người tài xế Uber đáng thương. Nhưng không được bao xa, chiếc xe đâm vào hàng rào cản đường và Wasni bỏ xe, chạy trốn bằng chân chạy bộ. Sau khi một số cư dân trong chung cư gọi cho 911, cảnh sát và xe cứu thương lập tức có mặt tại hiện trường tội ác, tìm thấy chiếc xe đầy vết máu. Sau đó, vệt máu kéo dài từ chỗ Nelson bước ra khỏi xe tới bên hông tòa nhà.Cảnh sát tìm thấy Nelson nằm trên cỏ, giữa vũng máu của mình. Trên người anh đầy vết dao đâm và vết mã tấu chém ngang dọc. Nạn nhân cố gắng dốc hết hơi tàn để miêu tả hình dạng của Wasni cho cảnh sát, cũng như chuyện gì xảy ra với anh. Không lâu sau, nạn nhân trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.Cảnh sát tìm ra Wasni sau khi xác định danh tính cô qua điện thoại của tài xế Nelson, bỏ quên trong xe. Công tố viên cho biết khi đối mặt với cảnh sát, Wasni vẫn giữ chặt vũ khí: một tay cầm dao và một tay cầm mã tấu. Lúc này Wasni chi mặc áo nịt ngực và quần ống túm. Chiếc áo thun Chicago Cubs được tìm thấy ở gần đó.Cảnh sát nhiều lần kêu gọi Wasni bỏ vũ khí xuống, nhưng thiếu nữ bướng bỉnh từ chối. Cuối cùng, cảnh sát phải sử dụng súng điện để trấn áp và đưa Wasni vào nhà giam. Trong đoạn băng giám sát của Walmart, công tố viên cho biết họ nhìn thấy Wasni ăn cắp hai loại vũ khí này trong khi mặc áo thun Chicago Cubs.Theo nhật báo Chicago Tribune, nhà chức trách kết tội Wasni như một người thành niên, buộc nghi can vào tội giết người cấp độ một. Một thẩm phán gọi cuộc tấn công này là "vô cùng bạo động" và ra lệnh nhốt tù nghi can mà không cho đóng tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, Wasni vẫn được đưa vào nhà tù trẻ vị thành niên. Khi xuất hiện trước tòa hôm thứ Tư, nghi can mặc đồ nhà tù, mái tóc vàng rối bời và cắm mặt nhìn xuống đất.Công tố viên gọi cuộc tấn công là "tàn ác" vì nghi can giết người một cách vô cớ và hoàn toàn không dưới sự khiêu khích nào. Luật sư cãi thí của Wasni cho biết thiếu nữ sống với mẹ, là học sinh tại Taft High School ở Chicago.Một phát ngôn viên của hãng Uber nói với nhật báo Chicago Tribune rằng công ty của họ "đau lòng trước sự ra đi của một nhân viên là anh Grant Nelson.Toàn thể nhân viên công ty gởi lời chia buồn và lời cầu nguyện tới gia đình anh."Trong thời gian qua, công ty chở khách này gặp nhiều tranh cãi và chỉ trích, cũng là đối tượng cho rất nhiều bài báo, vì cáo buộc tài xế Uber tấn công hành khách. Nhưng trong trường hợp này, mọi chuyện quay ngược 180 độ: hành khách đâm chết tài xế. Sự việc gây sốc này làm dấy lên một câu hỏi: Tại sao một thiếu nữ tuổi teen - không bị khiêu khích - nhưng lại tấn công người lạ một cách tàn nhẫn?Alex Nelson là chị của Grant Nelson, có mặt trong buổi họp báo với cảnh sát Chicago. Cô nói cuộc tấn công "thật là đáng sợ" và xác nhận đây là lúc gia đình Nelson tan nát vì sự mất mát này. Alex miêu tả em trai cô là một người hiền lành và tốt bụng.Nhật báo Chicago Tribune cho biết Grant Nelson sống với cha mẹ ở thành phố Wilmette, miền bắc của Chicago. Ban ngày làm việc tại một nhà hàng, ban đêm lái xe Uber kiếm thêm tiền. Alex buồn bã nói, "Tới lúc này gia đình chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho cái chết của Grant."