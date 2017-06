Thiếu nữ Hồi bị giết sau khi rời giáo đường

Nghi can Darwin Martinez TorresFAIRFAX - Cảnh sát tại tiểu bang Virginia đang điều tra cái chết của một thiếu nữ 17 tuổi. Cô bị tấn công và sau đó mất tích trong khu vực Sterling. Họ nói đây là một tội ác hình sự, chứ không phải một vụ thù hận tôn giáo. Tuy nhiên, họ không giải thích lý do tại sao chuyển hướng quan điểm, vì trước đó, có ý kiến cho rằng đây là một vụ kỳ thị người Hồi giáo. Và cho tới này các dấu hiệu đều có vẻ là một vụ ghét người theo đạo Hồi.Nabra HassanenVào ngày Chủ Nhật, nhà chức trách tìm thấy thi thể của Nabra Hassanen, 17 tuổi. Lập tức sau đó, một tài xế 22 tuổi bị cáo buộc giết người vì có liên quan tới vụ án bạo động này.Fairfax County xác định danh tính nghi can trong vụ giết người này là Darwin Martinez Torres, ngụ tại Sterling. Theo báo cáo của viên chức Hồi giáo địa phương, một nhóm thiếu nữ quấn khăn rủ nhau về nhà sau khi ăn sáng ở tiệm IHOP thì bị tài xế Torres chặn đường. Tất cả sợ hãi chạy ngược tới ngôi giáo đường Hồi, ngoại trừ Nabra. Sau đó, nhóm thiếu nữ này không tìm thấy Nabra đâu cả.Viên chức Hồi giáo gởi báo cáo lên cảnh sát Loudoun County và cảnh sát Fairfax County, về vụ mất tích của Nabra. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 3 giờ chiều Chủ Nhật, thi thể một thiếu nữ được tìm thấy trong hồ nước trên đường Ridgetop Circle. Mặc dù phải đợi kết quả giải phẫu tử thi để xác định danh tính nạn nhân, cũng như nguyên nhân cái chết, tất cả mọi ngưởi tin rằng đó là thi thể của Nabra.Trong thời gian tìm kiếm, một cảnh sát nhìn thấy một chiếc xe chạy bất thường đáng nghi trong khu vực nên bắt giữ tài xế Torres. Nhà chức trách cho biết họ thu thập được nhiều món đồ được cho là bằng chứng của cuộc tấn công, tuy nhiên, trong buổi họp báo, cảnh sát không cung cấp thêm chi tiết nào. Mẹ của nạn nhân cho biết cảnh sát nói với bà rằng Nabra bị đánh bằng một cây gậy kim loại.Cái chết của Nabra khiến cộng đồng Hồi giáo rúng động, vì một người Hồi giáo bị giết ngay trong tháng Thánh Lễ Ramadan. Trong tháng này, theo quy định tôn giáo, người Hồi giáo phải nhịn ăn từ bình minh tới hoàng hôn. Hiệp Hội Người Hồi Giáo Ở Sterling (ADAMS) cho biết họ bàng hoàng và đau đớn trước sự mất mát này.Dù cảnh sát Virginia tuyên bố không điều tra tội ác theo hướng kỳ thị tôn giáo, việc một thiếu nữ Hồi giáo bị giết nhắc cộng đồng Hồi giáo nghĩ tới vụ hai người đàn ông ỡ Portland, Oregon, bị đâm chết chỉ vì bênh vực hai thiếu nữ Hồi giáo. Mới đây, tối Chủ Nhật, một chiếc van lao vào một đám đông ở London, trong đó có khá nhiều người Hồi giáo vừa ra khỏi nhà thờ ở gần đó.Một số nhà lập pháp tiểu bang Virginia lên án vụ giết người, đồng thời gởi lời cầu nguyện tới gia đình nạn nhân. Dân biểu Barbara Comstock (R-Va.) nói rằng trái tim bà xót xa trước sự ra đi của thiếu nữ chỉ mới 17 tuổi. Bà yêu cầu sở cảnh sát Fairfax County và Loudoun County phải hoàn tất cuộc điều tra và đưa thủ phạm ra trước công lý.Phó Thống Đốc Ralph Northam của Virginia nói rằng ông và vợ ông cảm thấy bất an trước cuộc tấn công và giết người này. Ông Northam tuyên bố không muốn nhìn thấy bạo động trên tiểu bang của ông, và sẽ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn bạo động. Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang cũng nhắc lại tuyên bố của phó Thống đốc, đồng thời kêu gọi mọi người bên bày tỏ lòng thương xót và nhân ái lẫn nhau.Một trang web đã được mở để hỗ trợ gia đình Hassanen. Trong vòng không đầy một giờ, trang web quyên được $8,000. Và cho tới tối Chủ Nhật, website có được $25,000 vượt qua yêu cầu làm tang lễ cho Nabra.Gia đình Hassanen có cả thảy bốn cô con gái, tất cả đều chào đời ở Hoa Kỳ. Nabra là con gái lớn nhất. Họ là người Mỹ gốc Ai Cập. Cha mẹ Nabra cho biết trong quá khứ, họ dẫn Nabra về thăm quê cha đất tổ được vài lần.