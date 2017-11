Thiếu tiền trả nợ, nguyên cán bộ Ban dự án thành phố lừa bán 3 xe ôtô

Hôm qua (17/11), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Duy Minh (SN 1973), trú tại phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí – nguyên là cán bộ Ban quản lý dự án công trình TP. Uông Bí về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 10/2017, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Cơ quan CSĐT TP. Uông Bí chuyển lên. Tuy nhiên, lúc đó vụ án chưa phát hiện được bị can.

Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.K

Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an tỉnh vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã làm rõ được đối tượng chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 7 – 8/2017, đối tượng Minh đã thuê 3 chiếc xe ô tô tự lái trên địa bàn TP. Uông Bí để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Khi phát hiện, cơ quan chức năng đã thuyết phục người thân của Minh vận động đối tượng ra đầu thú. Đến ngày 14/11, người thân đã đưa Minh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh trình diện.

Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi đã gian dối thuê xe ô tô đi cầm cố. Sau khi củng cố hồ sơ và đủ cơ sở pháp lý, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất