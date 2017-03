Thiếu tướng công an tố Trung Cộng không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính” VN

Tướng công an Long trong video thâu vào tháng 10, 2016.Trương Giang Long, một tướng công an cộng sản Việt Nam từng có một buổi nói chuyện khá dài vào tháng 10, 2016, khi mà ông ta nói miên man “tràng giang đại hải” kể tội xấu của Trung Cộng, mắng tội vô ơn của Hun Sen của Cam Bốt, và bày tỏ nỗi sợ trước lời yêu cầu tôn trọng nhân quyền của Mỹ, kêu gọi dân chủ của người trong nước. Vào ngày thứ Hai vừa qua, 13 tháng 3, 2017, video thâu hình buổi nói chuyện được phổ biến trên mạng, mau chóng gây chú ý trong dư luận.Trang tin Dân Làm Báo đã viết lại nguyên văn bài đọc của ông Long từ video này, và dưới đây là trích đoạn khoảng một phần ba từ bài viết đó, ghi nhận những phát biểu cho thấy cộng sản Việt Nam có thể dùng các yếu tố từ bên ngoài để loại trừ, thanh toán nhau trong nội bộ:“Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển đông, không bao giờ từ bỏ dã tâm này. Mà cái này không phải chỉ thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào…“Thưa các đồng chí, chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ cái việc mà họ tìm mọi cách làm suy yếu từ bên trong. Chúng ta không loại trừ, chúng ta phải nói rõ với nhau như thế.“Chúng tôi nói với các đồng chí là: bọn xấu nó cài cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ, tôi thông báo với các đồng chí là, nó đã có con số đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa chứ không phải trăm, báo cho các đồng chí biết.“Mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị, thì xin thưa với các đồng chí là, đầu năm trong tổng kết hội nghị bảo vệ an ninh quốc gia, thì cán bộ chủ chốt chúng tôi, được nghe đồng chí lãnh đạo cấp cao của ngành thông báo là chúng ta đang theo dõi, đang nắm rất chắc, rất chặt những cái diễn biến của các phần tử cơ hội chính trị mà có mưu toan, là móc ngoặc, cấu kết bên ngoài, để lật đổ chống phá chế độ của chúng ta. Những bộ phận ấy làm ngòi nổ cho các cuộc bạo loạn cho các điểm nóng chính trị, mà chúng ta, thưa các đồng chí không thể xem thường và coi nhẹ.“Có người, sau khi những vấn đề với Trung Quốc nảy sinh, báo cáo với các đồng chí là, tôi xin nói lại, Trung Quốc xấu như vậy hay xấu nữa, chúng ta cũng vẫn phải tìm cách chung sống với họ, chỉ cố phấn đấu sao để họ đừng xấu hơn. Chứ các bây giờ các đồng chí nói, đổi Trung Quốc đi, đổi Việt Nam đi chỗ khác đi, thì không bao giờ có rồi, vĩnh viễn mãi mãi như thế này. Nó bất hạnh cho chúng ta là sống bên cạnh một ông anh mức động lòng tốt nó thấp, zen [gene] tốt nó thấp, cái zen không tốt nó vượt trội.“Báo cáo các đồng chí là hiện nay họ khống chế chúng mình rất là kinh khủng, họ vào sâu rất sâu hang hàng xóm của chúng ta rồi. Ông kia [ý nói Hun Sen của Cam Bốt?] thì trở mặt hoàn toàn rồi, đây là tôi nói ở trong nhà. Ông kia là xương máu của chúng ta đổ chất đầy, miệng nó xoen xoét là đời tôi, con tôi, cháu tôi, gia đình dòng tộc nhà tôi, tổ quốc tôi đất nước tôi, đời đời mãi mãi trân trọng kính nhớ biết ơn. Không có Việt Nam không có tôi, không có Việt Nam không có đất nước chúng tôi. Nhưng mà mồm nó nói thế, bên trong nó vẫn móc ra thằng khác chơi mình.“Cá nhân nó chơi mình thôi thì thưa các đồng chí là cũng còn có thể, nghĩa là chúng ta không dung thứ nhưng cũng còn thể chấp nhận, nhưng mà nó kéo cả quốc hội để chống lại mình, kéo cả nhà nước, chính phủ chống lại. Lợi ích cốt lõi nhất của chúng ta trên Biển Đông, thưa các đồng chí là vì thằng khác khống chế, chứ cá nhân một mình ông ta thì cho tiền cũng không dám. Cũng như cuộc chiến biên giới Tây Nam, thưa các đồng chí, nhé, chấp năm đời Pol Pot nó cũng không dám phát động chiến tranh chống lại chúng mình, nhưng ai, câu chuyện là ai đứng đằng sau, ai hà hơi, ai tiếp sức, ai cổ vũ, ai động viên, ai định hướng, ai xúi dục, câu chuyện nó như vậy.[...] “Cho nên bây giờ tôi nói xa hơn như thế về Trung Quốc để cho các đồng chí biết rằng họ gây sức ép rất ghê gớm. Mà bây giờ nó không chơi luật kinh tế thị trường, mạnh về gạo, bạo về tiền thôi, tất cả đều thắng, nó nhá một phát ông Philippine gần như quay 180 độ về cái cũ rồi.[...] Nhưng thân phận của một nước yếu [như Việt Nam]... Thế mà có người nói là bây giờ đó, bây giờ là trong tình hình như vậy thì theo cha nước Mỹ đi. Phải không, để giải quyết vấn đề Biển Đông. Tôi xin lỗi các đồng chí là thay vào bằng cái hang hùm thì sang hang cọp. Xui nhau thế. Câu chuyện là chúng ta phải độc lập và hiểu cái thuật ngữ độc lập thế nào trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta nghiêng về bất cứ chỗ nào đó, thưa các đồng chí, cũng đều thất bại hết.“Cho nên bây giờ đó tôi nói ý thứ hai là họ gây sức ép với chúng ta, nếu mà chúng ta ngoan ngoãn mà đi theo sự chỉ bảo của họ, thì đó, chúng ta có cơ may là ổn định bình yên. Còn nếu mà chúng ta không đi theo quỹ đạo của họ thì lập tức là bắt đầu nổi lên những điểm nóng. Tôi lấy thí dụ như vấn đề tôn giáo nè, vấn đề dân tộc nè, vấn đề dân chủ nhân quyền nè, Mỹ luôn luôn sử dụng như một công cụ phương tiện để mà gây sức ép. Đó, ở các nước khác nó đánh bằng vũ lực. Bây giờ nó đánh ta không được rồi thì nó dùng công cụ phương tiện này để nó gây sức ép với chúng ta.“Tôi kể câu chuyện như thế này thì các đồng chí thấy là mưu đồ của họ như thế nào. Ông đại sứ quán mới của Mỹ đó, trước khi sang nhậm chức thì có đến thăm Bộ Công An của chúng tôi mà cụ thể là thăm đồng chí Tô Lâm. Lúc bấy giờ anh là thứ trưởng phụ trách an ninh của đất nước này. Khi đến nói chuyện với anh thì anh khuyên ông ấy là ngài sang làm đại sứ lần này thì đừng đi theo vết xe đỗ mà những người tiền nhiệm của ngài đã từng đi. Các ông đại sứ quán trước sang VN làm gì các đồng chí? Nó chủ tâm là đi móc ráp các phần tử bất mãn, các phần tử cơ hội chính trị có quan điểm khác lại chống đối chúng ta. Để làm gì đây? Nó xâu chuỗi cái lũ này lại thành một lực lượng gây sức ép với chúng mình.[...] “Các đồng chí biết lão ta [Đại Sứ Mỹ] ứng xử thế nào không? Ông ta cười rất tươi! Cám ơn đồng chí Tô Lâm và ông ta nói với đồng chí Tô Lâm là vâng thưa ngài tôi nhất định lần này sẽ không đi theo vết xe đổ của những người tiền nhiệm của tôi đã từng đi. Bởi vì con đường mà chúng tôi đã từng đi chỉ dẫn nước Mỹ đến thất bại. Khẳng định như vậy mà các đồng chí. Cho nên sứ mệnh của tôi, nhiệm vụ của tôi, trọng trách của tôi lần này sang Việt Nam là phải tìm mọi cách để hàn gắn, để nâng cấp cái mối quan hệ Việt Nam và Mỹ, định hướng sang một cái trang mới trong đó chúng tôi đặc biệt quan tâm chú ý đến cái việc tạo điều kiện cho tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Mỹ gắn kết với nhau, quan hệ với nhau, cho phép mở rộng để có rất nhiều thanh niên VN sang Mỹ du học tại các trường đại học của Mỹ. Và mong muốn chân thành của chúng tôi là những cái gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được ở trên đất nước này thì con cháu của các ngài, thế hệ trẻ VN trong tương lai nó sẽ giúp nước Mỹ thực hiện được giấc mơ của người Mỹ.“Thưa các đồng chí một cuộc tuyên chiến rất sòng phẳng rõ ràng. Cái gì thế hệ những người Mỹ bây giờ không làm được thì thế hệ trẻ VN trong tương lai nó kỳ vọng là con cháu chúng ta sẽ làm được điều đó. Và tôi xin thưa các đồng chí là họ chuẩn bị hết rồi, họ đang chuẩn bị từ bây giờ, họ chuẩn bị rất công phu rất bài bản và nếu chúng ta không biết trước ứng phó thì câu chuyện thưa các đồng chí, bây giờ về mặt chiến lược Mỹ mong muốn đến vô cùng có một VN nằm trong quỹ đạo liên minh của Mỹ để đảm nhiệm sứ mệnh xoay trục châu Á mà Mỹ đang triển khai.”