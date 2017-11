Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ giúp IS “rút êm” khỏi Raqqa

Hôm qua 14/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã lên tiếng chỉ trích Mỹ vì đã hỗ trợ một đoàn các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rời khỏi thành phố Raqqa với 50 chiếc xe tải, trong số đó có 10 chiếc chở đầy vũ khí hạng nặng.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim.

“Chúng tôi nói với Mỹ rằng: Đó không phải là chiến lược đối với một nước lớn trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố khi sử dụng các nhóm khủng bố để chống lại những nhóm khác. Bây giờ không ai biết nhưng kẻ khủng bố trên sẽ sử dụng những loại vũ khí trên ở đâu, có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu, Mỹ hay toàn thế giới”, ông Yildirim nói.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa nhấn mạnh rằng Ankara coi Các đơn vị người Kurd Syria là một tổ chức khủng bố.

“Chúng tôi cho rằng những kẻ khủng bố IS rời khỏi Raqqa do họ bị lấp chỗ bởi những kẻ khủng bố khác từ Đơn vị Bảo vệ người Kurd (PYD). Đó là một chính sách thông minh sao? Dường như chúng tôi lại đúng một lần nữa. Mục tiêu của chúng tôi không gì khác ngoài diệt trừ khủng bố”, ông Thủ tướng nói thêm.

Đài BBC cho hay, những lái xe do SDF thuê đã buộc phải sơ tán 4.000 người trong đoàn chiến binh IS từ Raqqa đi cùng với 50 xe tải, 13 xe bus và hơn 100 phương tiện của IS trong tháng Mười.

Những tay súng thánh chiến gồm cả lính đánh thuê từ nước ngoài như Azerbaijan, Trung Quốc, Ai Cập, Pháp, Pakistan, Saudi Arabia, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen, đã rời khỏi Raqqa cùng với mọi thứ mà chúng có thể mang theo, gồm cả vũ khí và đạn dược.

Cảnh hoang tàn tại Raqqa.

Những phần tử khủng bố đã chiếm Raqqa vào năm 2013. Kể từ đó, thành phố này được coi là Thủ đô không chính thức của IS. Việc giải phóng thành phố này được cho là một trong những mục tiêu chính của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu hoạt động tại Syria.

