Thời đại Donald Trump có giống thời đại của Warren Harding? Ông đó là ai vậy?

Donald Trump và Warren Harding

Vị tổng thống là người được đề cử bất ngờ, trong lúc đảng Cộng Hòa đang bị chia rẽ trầm trọng. Ông đã tìm được cách nói lên những tâm tư thầm kín, phẫn nộ, bất mãn và rất phiền toái của người dân.



Nước Mỹ đang thay đổi nhanh chóng, và đàn ông da trắng không thích điều này. Tội ác xảy ra tràn lan. Phụ nữ và các nhóm thiểu số được gia tăng sức mạnh trong lãnh vực kinh tế và chính trị. Những tiêu chuẩn về đạo đức đang bị đánh đổ, và làn sóng di dân ồ ạt đang làm thay đổi bộ mặt của đất nước.

Vị tổng thống đó được bầu lên một phần vì ông hô hào “Nước Mỹ là ưu tiên.”



Đến khi nắm chức tổng thống, ông mau chóng ra lệnh cắt giảm số lượng di dân vào nước My, ký những luật bị xem là kỳ thị chủng tộc. Trên toàn quốc thì thái độ kỳ thị người Do thái và kỳ thị người da đen đã tăng lên. Trong khi đó, số lượng thành viên của nhóm thượng tôn da trắng Ku Klux Klan tăng mạnh khủng khiếp, từ mấy ngàn người vọt lên tới hàng triệu người.



Suốt cả khoảng thời gian đó, tổng thống đã có những hành động cá nhân càng ngày càng gây tai tiếng. Ông cầm đầu một chính phủ tham ô, nhiều viên chức là bạn hoặc người thân của ông.

Nhiều người không xem ông là một vị lãnh đạo nghiêm túc. Thời kỳ ông làm tổng thống bị xem là một trong những thời kỳ tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ.



Thế rồi ông đột ngột qua đời sau hơn hai năm tại chức, và được thay thế bằng một phó tổng thống có lập trường bảo thủ hơn, tiếp tục bênh vực những kẻ cố chấp, kỳ thị chủng tộc và chống di dân.

Những điều nói trên không phải là một dự đoán thảm khốc về tương lai của vị Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45, ông Donald Trump. Đây là một bản tường thuật tóm lược về vị tổng thống Mỹ thứ 29, là ông Warren G Harding, và về người kế nhiệm là ông Calvin Coolidge.



Ông Harding có dáng dấp đẹp tướng và thu hút, thường được xem như một vị tổng thống lố bịch, ngốc nghếc hơn là một nhân vật hung ác. Theo sử gia John Hicks viết, thiên tài của ông Harding “không nằm trong khả năng che giấu ý nghĩ của ông, mà trong sự việc ông không có bất cứ một tư tưởng nào đáng để thổ lộ.”



Ông Harding nổi tiếng là kẻ lăng loàn, có nhiều con rơi con rớt với các phụ nữ mà cho đến nay, tức hơn 80 năm sau, người ta vẫn chưa biết hết là có bao nhiêu người con.

Ông Harding không nổi bật là một kẻ kỳ thị chủng tộc. Ông chào đời trong thập niên sau cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ.



Tuy nhiên, trong thời gian ông Harding nắm chức tổng thống, nhóm KKK đã chuyển vị trí từ một nhóm nhỏ, nhỏ như một chú thích trong sách lịch sử, để trở thành một lực lượng chính trị hùng mạnh, lập trụ sở của họ trên đường 7th Street ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và ngang nhiên tổ chức diễn hành trên đường Pennsylvania Avenue phía trước Tòa Bạch Ốc, nơi chẳng bao lâu sau đó đã mở cửa cho họ vào.



Trong lúc ông Harding quan tâm nhiều hơn tới việc uống rượu, đánh bạc bất hợp pháp, và những mối quan hệ ngoài hôn nhân, thì nhóm KKK đóng một vai trò trong việc giúp hàng chục ứng cử viên của họ đắc cứ các chức dân biểu, nghị sĩ và thống đốc.



Và trên khắp nước Mỹ, nhiều bức tượng được đúc bằng đồng và được dựng lên tại các quảng trường thành phố, công viên, tòa án, và các trường đại học để vinh danh Liên Minh Miền Nam Hoa Kỳ (Confederacy), mặc dù liên minh này đã thua trong cuộc nội chiến.



Trong khi đó, những người Mỹ gốc Phi Châu một lần nữa lại bị sỉ nhục và hành hình, bị xử tử công khai theo kiểu đám đông quyết định mạng sống của họ. Số người da đen bị giết như vậy đã nhiều chưa từng thấy kể từ cuối thập niên 1860, khi cuộc nội chiến chấm dứt.



Không là điều trùng hợp ngẫu nhiên, khi những bức tượng Tướng Robert E. Lee được dựng lên vào những năm 1920 trong thời của ông Harding, và gần đây một trong các bức tượng của tướng này đã trở thành tâm điểm của cuộc xuống đường của nhóm KKK và nhóm Tân Đức Quốc Xã, và cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc cùng diễn ra tại Charlottesville, Virginia.



Thị trưởng Mitch Landrieu của New Orleans tại Louisiana, người đã ra lệnh phá bỏ một số pho tượng Liên Minh Miền Nam trong thành phố vào đầu năm nay, 2017, đã nói rất hùng biện để nêu rõ mục đích thực sự của những đài tưởng niệm này khi được dựng lên nhiều năm trước.



Ông Landrieu lập luận rằng muụ tiêu dựng những bức tượng này không đơn thuần là lịch sử, mà là một mưu toan nhằm viết lại lịch sử cách mấy chục năm sau đó cuộc nội chiến, và để tiếp tục việc đàn áp người da đen và con cháu của họ.



Ông nói, “Sau cuộc Nội Chiến, những bức tượng này là một phần trong nạn khủng bố, khi người ta đốt thập tự giá trên bãi cỏ trước nhà của người da đen. Những bức tượng được dựng lên nhằm mục đích gửi một thông điệp mạnh mẽ đến tất cả, rằng những ai bước đi dưới bóng tượng phải biết rằng người da trắng vẫn nắm quyền tại thành phố này.”



Và ông Landrieu bác bỏ lời lẽ thường được lặp lại rằng Liên Minh Miền Nam đã chiến đấu cho quyền tự trị của các tiểu bang, chứ không phải là để bảo vệ quyền duy trì chế độ nô lệ. Ông Landrieu trích dẫn lời của Alexander Stephens, phó tổng thống của các tiểu bang ly khai, trong “bài diễn văn viên đá nền tảng” của ông, cách chỉ mấy tuần trước khi cuộc Nội Chiến bùng nổ vào năm 1860.



Lúc Ông Stephens nói rằng “viên đá nền tảng” giữ vững Liên Minh Miền Nam “dựa trên một sự thật tuyệt vời, rằng người da đen không bình đẳng với người da trắng, rằng chế độ nô lệ, sự tùng phục chủng tộc thượng đẳng, là tình trạng tự nhiên và bình thường.”



Đó là quan niệm kỳ thị chủng tộc từ nền tảng, mà ông Stephens đã giữ, và những vị tướng như Robert E. Lee đã chiến đấu suốt năm năm đẫm máu cũng vì quan niệm đó. Người ta đã dùng quan niệm này để củng cố cho lý do quyên tiền dựng các bức tượng.



Trong thời đại ông Trump ngày nay, lực lượng KKK đã hồi phục trở lại, và một số thành viên đã mặc áo polo trắng, chứ không đội mũ trùm để che giấu mặt và mặc áo choàng trắng, và tự gọi là “tân liên minh miền nam” hay “chủ nghĩa dân tộc da trắng.”



Nhưng dù họ có quyết định khoe huy hiệu swastika của Đức Quốc Xã hay cờ chéo Liên Minh Miền Nam hay không, thì thông điệp của họ cũng giống như trong thời ông Harding và ông Stephens: Là người da trắng, chúng tôi không thích sự thay đổi đang diễn ra trên đất nước chúng tôi.”