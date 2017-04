Thông điệp chống di dân của Trump gây lo sợ cho các cộng đồng Á Châu

Ai sẽ là người kế tiếp bị trục xuất?Vài người Á Đông đi xem hàng tại Phố Tàu ở Los Angeles trong tuần qua. Hoa Kỳ đang có khoảng 1.3 triệu di dân Á Châu sống bất hợp pháp tại Mỹ. Chính sách chống di dân của chính phủ Trump tuy nhắm vào người Mễ Tây Cơ và người Hồi trong thời gian qua, nhưng các cộng đồng Á Đông lo ngại họ sẽ là mục tiêu kế tiếp. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)Khoảng 11 triệu di dân đang sống ở Mỹ bất hợp pháp, trong số đó có 1.3 triệu người từ các nước Á Châu như Ấn Độ, Trung Quốc, Phi Luật Tân, Nam Hàn và Việt Nam. Họ đang sống trong nỗi sợ hãi bị trục xuất một khi tình trạng bất hợp lệ của họ bị khám phá. Trong khi đó, các trường đại học cũng bị giảm sinh viên ngoại quốc và giảm lợi tức, và lo quan tâm về việc những tài năng từ khắp thế giới sẽ không còn đến nước Mỹ như trong mấy thập niên qua.Từ lúc trước và sau ngày bầu cử, Tổng Thống Donald Trump vẫn thường nhấn mạnh rằng ông sẽ có những biện pháp sâu rộng để trả về nước những di dân lậu, cùng lúc siết chặt biên giới để ngăn cản những người nhập cảnh hợp pháp bằng visa du lịch, giấy phép làm việc, và những thứ giấy tờ khác. Những người Hispanic và những người Hồi Giáo bị chú ý nhiều, vì họ trở thành mục tiêu của ông Trump, do những lời lẽ hùng hồn mạnh mẽ của ông về việc “xây dựng bức tường” trên biên giới Mexico, và lệnh cấm nhập cảnh đối với các quốc gia có đa số dân chúng theo Hồi Giáo ở Trung Đông.Thế nhưng 17 triệu người Mỹ gốc Á Châu, bao gồm những người sinh ra ở Hoa Kỳ, chiếm 6% dân số Mỹ và một phần ba trong tổng số di dân, đang càng ngày càng trở nên thận trọng và thất vọng trước chính sách của ông Trump. Người Á Châu lo ngại rằng họ có thể là mục tiêu kế tiếp sau người Mễ và người Hồi. Họ cũng cảm thấy rằng những biện pháp ấy sẽ làm hoen ố một cách nghiêm trọng ước mơ Mỹ. Ước mơ này là động lực thúc đẩy sức năng động xã hội và kinh tế của Hoa Kỳ.Tại Los Angeles, nơi có một số lượng di dân đông nhất ở Mỹ, sự thay đổi chính sách của ông Trump đã gây ra những làn sóng chấn động nơi các nhóm sắc dân khác nhau. Vào đầu tháng Ba, những di dân với đầy nỗi lo lắng đã tới văn phòng của Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (Liên Minh Vì Các Quyền Di Dân Nhân Đạo). Họ tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý từ tổ chức phi lợi nhuận này.Giám đốc truyền thông Jorge-Mario Cabrera nói báo Nhật Nikkei Asian Review, “Trước đây, chúng tôi giúp đỡ chỉ từ hai đến ba đơn hàng tuần. Hiện giờ chúng tôi đang giải quyết 30, 40 đơn mỗi ngày. Những người đến làm đơn hầu hết là người Hispanic.” Nhưng lúc này “chúng tôi đang thấy sự quan tâm từ người Phi Luật Tân và người Trung Hoa,” ông Cabrera cho biết.Những người Hispanic chiếm phần lớn trong tổng số 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ. Tuy vậy số lượng từ Á Châu đã tăng lên nhanh hơn so với số lượng từ Mexico và Trung Mỹ trong những năm gần đây. Người Ấn Độ, người Trung Hoa, và người Nam Hàn dẫn đầu danh sách, theo Viện Nghiên Cứu Chính Sách Di Cư cho biết.Việc trục xuất thật sự không là điều mới mẻ. Hơn 250,000 di dân Á Châu đã bị trục xuất trong tám năm dưới thời chính phủ Barack Obama.Theo bà Karin Wang, phó chủ tịch của hội Asian Americans Advancing Justice (Những Người Mỹ Gốc Á Châu Thăng Tiến Công Lý), một tổ chức dân quyền ở Los Angeles, nói rằng điều khác biệt hiện nay là chính phủ Trump xem xét điều kiện rộng hơn để trục xuất những di dân so với cách xét đoán hẹp hơn của các chính phủ trước đây.Bà Wang cho biết, “Dưới thời tám năm của ông Obama, họ không đi tới từng nhà để tìm người trục xuất, và chỉ đi một cách ngẫu nhiên. Giờ đây họ sẽ trục xuất bất cứ ai mà họ có thể chọn. Và nếu bạn không có giấy tờ để chứng mình rằng bạn là một công dân hoặc một người có thẻ xanh một cách hợp pháp, bạn có thể bị giam giữ. Ngay cả những người là công dân vẫn có thể bị bắt giam.”Điều đó gây ra những trở ngại rộng lớn cho những di dân gốc Á Châu cũng như cho những người không là công dân Hoa Kỳ, trong các hoạt động kinh doanh và kinh tế. Những khó khăn này tuy không lộ liễu nhưng sẽ dai dẳng.Cũng bị ảnh hưởng bởi những biện pháp rộng lớn chống di dân của ông Trump là các sinh viên Á Châu đang học ở Mỹ. Họ vượt quá con số 600,000 người, và là nhóm lớn nhất trong tổng số 1 triệu người.Sau khi ông Trump ký các sắc lệnh hạn chế nhập cảnh, các trường đại học trên khắp nước Mỹ đã đưa ra những khuyến cáo đến các sinh viên quốc tế của họ hãy tránh đến Hoa Kỳ. Đối với họ, chính sách của ông Trump là một nguyên nhân nghiêm trọng gây báo động, vì các sinh viên quốc tế là một nguồn lợi nhuận ngày càng quan trọng cho các trường. Họ đang gia tăng về số lượng, và thường phải trả tiền học phí cao hơn so với các sinh viên Mỹ.Một ví dụ là New York University (NYU), một trường đại học dẫn đầu ở Hoa Kỳ đối với các sinh viên quốc tế, nơi có khoảng 15,000 sinh viên quốc tế chiếm 20% trong tổng số sinh viên, Trong số những nhóm sinh viên đông nhất ở Hoa Kỳ, người Trung Hoa, người Nam Hàn, và người Ấn Độ đứng đầu danh sách. Ông Josh Taylor, một đại diện của Các Chương Trình Toàn Cầu cho NYU, nói với Nikkei, “Chúng tôi lo lắng về thông điệp mà lệnh chống di dân này gửi tới những nơi khác trên thế giới.”Mặc dù số lượng các đơn xin vào học NYU cho niên khóa 2017 đã ở mức cao nhất từ trước đến nay, một số người lo ngại rằng khi nước Mỹ đóng cửa không đón tài năng từ ngoại quốc, thì các sinh viên tương lai sẽ chọn đầu tư vào giáo dục đại học ở những quốc gia khác.Trong một cuộc khảo sát được Hiệp Hội Tuyển Sinh Đại Học Hoa Kỳ thực hiện trong tháng Hai, trong số 10 trường đại học ở Mỹ thì có bốn trường cho biết số lượng đơn quốc tế đã ít hơn.Những mức sụt giảm lớn nhất trong số lượng đơn xin là từ Trung Đông. Nhưng Trung Quốc và Ấn Độ cũng ghi nhận một mức sụt giảm nhiều. Cả hai nước này cho thấy 25% ít hơn trong số lượng đơn xin học đại học. Hai quốc gia này chiếm gần một nửa, trong tổng số khoảng một triệu sinh viên quốc tế ở các trường đại học của Mỹ.Theo Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cho biết, tác động kinh tế rộng lớn hơn cũng không thể bị phớt lờ, vì các sinh viên quốc tế đã đóng góp $36 tỷ cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2015. Không những họ mang vào đây những khoản tiền từ các nguồn bên ngoài Hoa Kỳ, chẳng hạn như sự trợ giúp gia đình từ các chính phủ hoặc các trường đại học ở nước họ. Họ cũng đưa những viễn tượng quốc tế đến các lớp học, và những cây cầu nối cho các mối quan hệ kinh doanh lâu dài.Bầu không khí không hoan nghênh do chính phủ tạo ra sẽ gây nên một cơn gió ngược đầu tiên cho việc đưa vào và giữ lại tài năng từ khắp thế giới. Đây là một thách đố được Tổng Thống Obama hồi đó nhấn mạnh cách đây nhiều năm.“Chúng ta là một quốc gia giáo dục những người giỏi nhất và xuất sắc nhất của thế giới trong các trường đại học của chúng ta, chỉ để gửi họ về nước để tạo ra các cơ sở kinh doanh nghiệp ở các quốc gia cạnh tranh với chúng ta hay sao?” Ông Obama nói câu nổi tiếng này trong năm 2014, khi loan báo cuộc cải cách chính sách di trú của ông.Tình hình hiện nay có vẻ càng tệ hơn, khi chính phủ Trump tìm cách siết lại loại visa H-1B dành cho những người đến Mỹ có những nghề nghiệp chuyên môn, chẳng hạn như các kỹ sư.Những di dân và tài năng của họ là một nguồn lực quý giá. Điều này đặc biệt đúng trong những khu vực đang gặp khó khăn kinh tế như ở các tiểu bang từng lệ thuộc vào kỹ nghệ, các trung tâm sản xuất cũ kỹ ở miền Trung Tây, nơi mà ông Trump từng nhiều lần đến để kêu gọi người dân hãy bỏ phiếu cho ông.