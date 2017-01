(VienDongDaily.Com - 08/01/2017)

Theo đề nghị của thống đốc, những sinh viên nào từ gia đình có lợi tức $125,000 mỗi năm, hoặc ít hơn, sẽ không phải đóng tiền học phí, tại các trường cao đẳng công lập hai măm và bốn năm,.

Thống Đốc Andrew Cuomo (bên phải) đang thanh tra một khu phố tại New York. (Getty Images)

Thống Đốc Andrew Cuomo muốn làm cho việc miễn học phí trở thành sự thực, tại các trường đại học công lập tại tiểu bang New York.



Theo đề nghị của thống đốc, những sinh viên nào từ gia đình có lợi tức $125,000 mỗi năm, hoặc ít hơn, sẽ không phải đóng tiền học phí, tại các trường cao đẳng công lập hai măm và bốn năm,.



Điều này tương tự như điều mà bà Hillary Clinton đã đề nghị cho các trường đại học công lập trên toàn quốc, trong cuộc vận động tranh cử của bà.



Thống Đốc Cuomo loan báo đề nghị của ông ở Queens trong tuân qua, cùng với Nghị Sĩ Bernie Sanders. Ông Sanders là người đầu tiên ủng hộ việc miễn học phí, trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016.



Trước một đám đông tại trường đại học cộng đồng LaGuardia Community College, ông Cuomo nói, “Trong nền kinh tế này, các bạn cần một nền giáo dục đại học, nếu các bạn sẽ phải cạnh tranh. Việc có được một nền giáo dục đại học hiện nay là rất khó, và càng trở nên khó hơn. Chuyện đó gây tốn kém khủng khiếp, và tạo ra mức nợ rất cao, đến nỗi giống như thể bắt đầu một cuộc chạy đua với một mỏ neo cột vào chân.”



Học phí tại các trường đại học do tiểu bang điều hành New York, trong số đó có 64 trường thuộc viện State University of New York (SUNY), là $6,470 tại các trường đại học bốn năm, và $4,350 tại các trường đại học cộng đồng, cho năm học 2016-2017. Mười tám trường thuộc viện đại học City University of New York có những mức học phí tương tự, và cũng sẽ được được bao gồm trong kế hoạch Cuomo. (Các sinh viên vẫn sẽ phải gánh chịu những khoản lệ phí bổ sung, cũng như tiền trọ và tiền ăn)



Trong số các sinh viên tại các trường đại học bốn năm của New York, có khoảng 59% tốt nghiệp với nợ nần, theo viện Institute for College Access and Success cho biết. Tính trung bình, họ đang mắc nợ $29,320.



Ông Cuomo nói rằng chương trình do ông đề nghị, được gọi là Excelsior Scholarship, sẽ bắt đầu trong năm nay, và được khai triển trong ba năm sắp tới. Chương trình ấy sẽ bắt đầu bằng cách làm cho các gia đình kiếm được thu nhập lên đến $100,000 một năm đều hội đủ điều kiện vào mùa thu năm 2017, tăng lên tới $110,000 trong năm 2018, và cuối cùng đạt mức $125,000 trong năm 2019.



Nhưng trước tiên, cơ quan lập pháp tiểu bang New York sẽ cần phải bỏ phiếu biểu quyết chương trình này, và triển vọng của việc đó là không chắc chắn.



Trong một văn bản gửi cho đài CNN, Brian Kolb, lãnh tụ Cộng Hòa tại hạ viện tiểu bang New York, nói, “Thống đốc Cuomo không cung cấp tiền học miễn phí. Ông chỉ nói với những người nộp thuế ở New York viết một tấm ngân phiếu lớn hơn. Vào cuối ngày, có ai đó phải trả hóa đơn. Và một lần nữa, những tham vọng chính trị của ông sẽ được giúp trả tiền, từ những người bị đánh thuế mức cao nhất ở Mỹ.”



Dựa trên những dự đoán về ghi danh, kế hoạch này sẽ làm tốn chừng $163 triệu mỗi năm, một khi đã được chia ra thành nhiều giai đoạn đầy đủ. Một văn bản từ văn phòng thống đốc cho biết như vậy. Văn bản này ước tính rằng 940,000 gia đình ở New York có con cái ở độ tuổi vào đại học. Những người này sẽ hội đủ điều kiện để hưởng chương trình ấy.



Tiểu bang sẽ không trả toàn bộ hóa đơn học phí cho mỗi sinh viên, vì nhiều người đã nhận được một số loại hỗ trợ tài chánh. New York chi khoảng $10 tỷ một năm cho giáo dục đại học.



Ông Sanders nói, “Tôi kêu gọi các nhà lập pháp New York hãy thông qua đề nghị hết sức quan trọng này, và trở thành một kiểu mẫu cho những nơi khác ở nước Mỹ.”



Nếu ông Cuomo thành công, New York có thể là tiểu bang đầu tiên làm cho tiền học trở nên miễn phí, ở tất cả các trường đại học công lập hai năm và bốn năm. Mặc dù các tiểu bang khác, như Tennessee, đã làm cho các trường đại học cộng đồng trở thành miễn học phí, sau khi Tổng thống Obama thúc đẩy một chương trình toàn quốc tương tự trong năm 2015.