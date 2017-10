Thông tin bất ngờ vụ giết người tại buổi hành đạo

– Bước đầu công an xác định, hung thủ gây án được xác định là nhân tình của vợ nạn nhân.

Clip: Công an khám nghiệm hiện trường vụ giết người:

Liên quan đến vụ giết người tại buổi hành đạo như VietNamNet đã thông tin, ngày 30/10 Công an Q.6, TP.Sài Gòn xác nhận, đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Trương Đức Quang (SN 1988, ngụ Q.6) cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Sài Gòn mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Bước đầu nghi can Quang thừa nhận hành vi đã sát hại ông H (SN 1974, ngụ Q.6).

Điều tra ban đầu cho hay, giữa nghi can Quang và vợ của ông H gần đây có quan hệ tình cảm. Được biết, vợ chồng ông H đã có 2 con. Thời gian gần đây, vợ chồng ông H có mâu thuẫn, thậm chí có giai đoạn người vợ chuyển ra ngoài sinh sống với Quang.

Công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường vụ giết người

Vì biết mối quan hệ này nên giữa ông H và nghi can Quang có mâu thuẫn gay gắt.

Khoảng 20h tối 29/10, ông H cùng khoảng 30 người khác tập trung tại 1 ngôi nhà ở đường Phạm Phú Thứ, P.3, Q.6 để hành đạo. Lúc này, nghi can Quang cầm theo 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 con dao…đến trước ngôi nhà la lối, yêu cầu ông H ra gặp để giải quyết mâu thuẫn tình cảm giữa 2 người.

Khi ông H không đồng ý ra gặp mặt, Quang cầm khẩu súng bắn đạn bi xộc vào tìm. Nhiều người đang hành đạo thấy Quang có khẩu súng trên tay nên hốt hoảng bỏ chạy…

Quang xông đến gần, dùng dao tấn công, đâm liên tiếp nhiều nhát khiến ông H gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi can Quang định tẩu thoát nhưng bị người dân xung quanh truy đuổi, bắt giữ, báo công an đến hiện trường tiếp nhận, xử lý.

Linh An – Văn Châu