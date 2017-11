Thông tin mới về vụ tấn công khủng bố New York

Nghi can trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải tại New York hôm 31/10 đã bị các công tố viên Mỹ buộc tội hành động nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hãng thông tấn Reuters đưa tin.

Sayfullo Habibullaevic Saipov (29 tuổi), người gốc Uzbekistan hiện đang sống tại New Jersey, bị cáo buộc hỗ trợ cho IS, gây ra bạo lực và phá hủy các phương tiện, quyền Tổng chưởng lý Manhattan Joon H. Kim nói với các phóng viên.

Sayfullo Habibullaevic Saipov. (Ảnh: Reuters)

Saipov khai nhận với các nhà điều tra rằng y được truyền cảm hứng từ những đoạn video của IS, đặc biệt là video về thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, và bắt đầu lên kế hoạch tấn công cách đây một năm, CNN dẫn đơn khiếu nại hình sự liên bang.

Y đã quyết định thực hiện vụ tấn công xe tải để “gây thiệt hại tối đa cho dân thường”, và y đã đặc biệt chọn tấn công vào lễ Halloween “vì tin rằng sẽ có nhiều người đổ ra phố vào ngày này”.

Các nhà chức trách cho biết Saipov tới Mỹ vào năm 2010. Lúc 3h chiều 31/10 (giờ Mỹ), y đã lái một xe bán tải lao nhanh vào làn đường dành cho xe đạp ở phố West Street Houston, khu vực Hạ Manhattan rồi tiếp tục đâm vào một xe buýt chở học sinh ở gần phố Chambers.

Vụ tấn công làm 8 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương. Trong số 8 nạn nhân thiệt mạng có 5 người là công dân Argentina, 2 công dân Mỹ và một người đến từ Bỉ, theo Sở cảnh sát New York.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tối 1/11 đã triệu tập một người đàn ông tên là Mukhammadzoir Kadirov (sinh năm 1984), công dân Uzbekistan để thẩm vấn. Tuy nhiên, FBI không tiết lộ chi tiết về người này cũng như liệu anh ta có cung cấp thông tin gì cho họ hay không.

Trong khi đó, CBS News dẫn nguồn tin từ một quan chức lập pháp cấp cao cho biết Kadirov là “bạn của nghi can trong vụ tấn công New York và rằng Kadirov “có thể không đóng vai trò gì” trong vụ việc trên.

Sầm Hoa

