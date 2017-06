Thu hồi cá tuna bị nhiễm virus viêm gan A từ VN

HOA THỊNH ĐỐN - Nhà chức trách Hoa Kỳ hiện đang ra lệnh thu hồi và mở cuộc điều tra về việc một số sản phẩm thịt cá ngừ (tuna), nhập cảng từ Việt Nam và Phi Luật Tân, bị nhiễm virus viêm gan A. Cơ quan Thuốc và Dược Phẩm FDA cho biết, hãng phân phối Hilo Fish Company, có trụ sở tại Hawaii, vào giữa tháng 5 đã thông báo rằng hãng này đang ra lệnh thu hồi các sản phẩm cá ngừ vây vàng (yellowfin tuna) nhập cảng, vì có kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm gan A.

Hãng Hilo cho biết, sản phẩm thu hồi là thịt cá ngừ dạng miếng lớn, cung cấp bởi công ty Sustainable Seafood của Việt Nam, và thịt cá ngừ dạng khối vuông, đến từ công ty Santa Cruz Seafood của Phi Luật Tân. Một số sản phẩm đã được chuyển đến các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng tại California, Texas, và Oklahoma. FDA đã thông báo cho các tiểu bang về sự việc, và công bố danh sách các nhà hàng bị ảnh hưởng bởi lệnh thu hồi.

Theo Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC, bệnh viêm gan A có thể lây qua thực phẩm, hoặc lây giữa người với người qua tiếp xúc ngoài da. CDC hiện chưa phát hiện bất kỳ ca nhiễm bệnh nào có liên quan tới sản phẩm cá ngừ đang bị thu hồi. Tuy nhiên, cơ quan này khuyên rằng, những người chưa chích ngừa viêm gan A, và có thể đã tiêu thụ cá ngừ nhiễm khuẩn trong vòng 2 tuần qua, nên đi gặp bác sĩ để được hướng dẫn phương pháp phòng ngừa bệnh.

Triệu chứng bệnh thường chỉ xuất hiện vào sau từ 15 đến 50 ngày sau khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn. Các triệu chứng này bao gồm mệt mỏi, đau bụng, vàng da, và nước tiểu đậm màu.

Người vào Mỹ có từng hoạt động trên mạng xã hội?

HOA THỊNH ĐỐN - Những người muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ nay có thể sẽ phải cung cấp quá khứ hoạt động trên mạng xã hội và các địa chỉ email của họ trong vòng 5 năm qua. Yêu cầu mới này của Washington đã gây lo ngại cho các nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư, nhưng chính phủ Trump nói, quy định mới sẽ giúp loại bỏ những người có ý định xấu với Hoa Kỳ.

Công dân của hầu hết quốc gia, nếu muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đều phải xin visa, và họ cần đến tòa đại sứ Hoa Kỳ tại địa phương và phải trải qua một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Ông Will Cox, phát ngôn viên của Phòng quản lý các vấn đề đại sứ quán, thuộc Bộ Ngoại Giao, cho biết, một bản câu hỏi phụ thêm sẽ được giao cho một nhóm nhỏ, chưa đến 1% của 13 triệu người nộp đơn xin visa vào Hoa Kỳ mỗi năm. Bản câu hỏi này sẽ chỉ dùng cho những người mà viên chức sứ quán cảm thấy cần lấy thêm thông tin.

Người xin visa sẽ không phải cung cấp mật khẩu của các tài khoản mạng xã hội hay email của họ, và viên chức sứ quán cũng không can thiệp vào hoạt động trên mạng xã hội của người này. Bản câu hỏi của đại sứ quán cũng hỏi thêm thông tin về công việc, anh chị em, con cái, và bạn đời của người xin visa. Bộ Ngoại Giao đã gởi một yêu cầu khẩn cấp, muốn được tăng thêm quyền hạn thu thập thông tin, vào ngày 3 tháng 5, và được Phòng Ngân Sách và Quản Lý chấp thuận vào ngày 23 tháng 5. Biện pháp quản lý mới được áp dụng ngay trong cùng ngày này, nhưng đến nay mới được biết đến một cách rộng rãi.

Hoa Kỳ tạo ra 138,000 việc làm trong tháng 5

HOA THỊNH ĐỐN - Bộ Lao Động hôm thứ Sáu thông báo, các nhà tuyển dụng đã tạo ra 138,000 việc làm trong tháng 5, giúp tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4.4% xuống 4.3%. Số lượng việc làm tăng thêm trung bình trong 3 tháng qua là 121,000, thấp hơn so với con số 181,000 việc làm trong vòng 12 tháng qua. Tiền lương theo giờ tăng thêm khoảng 2.5% so với năm ngoái.

Các ngành kinh doanh nhà hàng, dịch vụ y tế, và xây dựng, đã tạo ra nhiều việc làm mới nhất, với ngành ăn uống tăng thêm 30,300 nhân viên, dịch vụ y tế tăng thêm 24,300 nhân viên, và ngành xây dựng tăng thêm 11,000 công nhân. Tuy nhiên, các ngành sản xuất, bán lẻ, và cơ quan chính phủ, lại cắt giảm nhân viên vào tháng trước. Dù tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại đôi chút vào tháng trước, nhưng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn phát triển khá đều đặn, do việc hồi phục sau suy thoái đã ổn định.

California tiến gần hơn tới việc xóa bỏ đổi giờ

LOS ANGELES – Tiểu bang California lại tiến gần thêm một bước tới việc xóa bỏ hoàn toàn việc chỉnh giờ “daylight saving.” Các dân biểu tại Hạ Viện tiểu bang hôm thứ Năm đã chuẩn thuận dự luật xóa bỏ “daylight saving,” vốn đã được thực hiện suốt 67 năm qua. Dự luật này sẽ được chuyển lên Thượng Viện để xem xét. Vào năm ngoái, một dự luật tương tự đã bị bác bỏ tại Thượng Viện, do các nhà lập pháp lo ngại rằng sự thay đổi sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho việc kinh doanh. Nếu dự luật này được Thượng Viện phê chuẩn, nó vẫn cần sự chấp thuận của liên bang. Sau đó, các cử tri sẽ có quyết định cuối cùng, khi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Tìm thấy xương người ở San Clemente

SAN CLEMENTE – Nhiều hài cốt đã được tìm thấy giữa các bụi cây ở một khu vực hoang vắng tại San Clemente, và đã được các chuyên gia xác nhận là xương người vào hôm thứ Sáu. Số hài cốt này được 1 người đi bộ dã ngoại, cũng là một nhà sinh học, phát hiện trên một sườn đồi vào xế trưa thứ Năm. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực vì nơi đây đã được coi là hiện trường án mạng.

Dịch quai bị lan tràn tại LA

LOS ANGELES – Ít nhất 40 người sống tại Los Angeles County đã được chẩn đoán mắc bệnh quai bị, và đây là 1 trong những đợt bùng phát căn bệnh này xảy ra trên toàn Hoa Kỳ trong năm nay. Một số bệnh nhân quai bị ban đầu đã bị chẩn đoán sai rằng họ bị bệnh sỏi tuyến nước bọt, hoặc bị nổi hạch, theo thông báo của Sở y tế LA County. Đa số bệnh nhân trong đợt lây nhiễm lần này đều là đàn ông, và từng có quan hệ tình dục đồng giới.

Có vẻ như virus đã lây lan tại những khu vực tập trung đông người, như câu lạc bộ thể thao, quán bars, rạp phim, và hộp đêm. Một số phụ nữ và một số người đàn ông có khuynh hướng tình dục lưỡng tính cũng bị lây bệnh, do mối liên hệ của họ với những người đàn ông đồng tính nêu trên. Đa số bệnh nhân đều chưa từng chích ngừa, nhưng cũng có một vài người đã được chích ngừa đầy đủ, nhưng vẫn mắc bệnh.

Triệu chứng của bệnh quai bị bao gồm sốt, nhức đầu, và nổi bật nhất là bị đau nhức và sưng tuyến nước bọt, dọc từ dưới hàm lên đến mang tai. Căn bệnh này lây lan qua không khí, nước bọt, và đồ vật nhiễm khuẩn. Căn bệnh này thường lan rộng ở những nơi đông người, qua việc dùng chung muỗng nĩa, vật dụng, hoặc hôn nhau. Triệu chứng sẽ xuất hiện từ 16 đến 18 ngày sau khi nhiễm bệnh.