Thu hồi nhật ký của Uncle Ho vì "hàng trăm lỗi sai"

HÀ NỘI - Vì một lý do không rõ nào đó, nhà sách Minh Thắng vừa bị yêu cầu ngưng phát hành cuốn sách Nhật Ký Trong Tù của chủ tịch Hồ và thu hồi toàn bộ số sách đã ra thị trường. Lệnh thu hồi này được đưa ra bởi Nguyễn Anh Vũ, giám đốc - tổng biên tập Nhà Xuất Bản Văn Học.

Báo chí trong nước chỉ cho biết lý do thu hồi "là khi nhận và kiểm tra sách lưu chiểu, cùng với sự phản ảnh của bạn đọc, Nhà Xuất Bản Văn Học 'phát hiện thấy cuốn sách có một số lỗi sai sót ở phần chữ Hán nguyên tác.'"



Giám đốc Vũ nói là sẽ mời chuyên gia thẩm định lại nguyên tác chữ Hán để sửa chữa sai sót. Sau đó sẽ thu đổi cho những ai đã mua phải những cuốn sách sai sót trước đó.



Bản tin cho biết Nhật Ký Trong Tù đã "có hàng trăm lỗi sai về nguyên tác chữ Hán và không hề giống với văn bản của Viện Văn Học." Thêm vào đó, khi "tái bản Nhật Ký Trong Tù dù đề danh Viện Văn Học trên các ấn phẩm nhưng Nhà Xuất Bản Văn Học không hề xin phép cơ quan này."

Chưa ai biết tại sao nhật ký của một lãnh tụ cộng sản VN mà lại viết chữ Hán và nay dịch lại tiếng Việt?

Hai báo điện tử bị đình bản

HÀ NỘI - Vào ngày thứ Ba, Bộ Thông Tin- Truyền Thông Việt Nam ban lệnh đình bản ba tháng chuyên trang Phụ Nữ & Đời Sống của báo điện tử Người Đưa Tin và tạp chí điện tử Nhà Quản Lý. Ngoài biện pháp đình bản ba tháng, báo điện tử Người Đưa tin phải nộp phạt 140 triệu đồng ($6,100 Mỹ kim) vì một bài viết trên chuyên trang Phụ Nữ & Đời Sống này hôm 29/10 vừa qua.

Tạp chí điện tử Nhà Quản lý bị kỷ luật với lý do nêu ra là đưa tin sai sự thật trong bài viết tựa đề "Bình Phước: Báo chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh chống tham nhũng?" đăng trên báo này ngày 21/8/2017. Tạp chí này thuộc Viện Nghiên Cứu và Đào Tạo Về Quản Lý.

Quyết định của Bộ Thông Tin- Truyền Thông nêu rõ sau thời gian đình bản ba tháng, Bộ này sẽ xem xét trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí nhằm quyết định việc tiếp tục hoạt động cho hai tạp chí điện tử vừa bị kỷ luật.

Đây không phải là lần đầu tiên các tờ báo trong nước bị phạt vì viết trái ý đảng và nhà nước. Trong năm 2014, ba tờ Tiền Phong, Đất Việt và Kiến Thức, mỗi tờ bị xử phạt $2,600.







Bị chửi, anh em đâm nhau chết

ĐỒNG NAI - Ngày thứ Ba, Nguyễn Văn Cầu, 42 tuổi, bị dẫn độ từ Bến Tre về Đồng Nai. Trước đó, ông Cầu đã đầu thú sau khi nghe tin anh rể đã chết vì vết thương do chính ông Cầu gây ra. Ông ta đã sát hại anh rể Nguyễn Văn Đắng, 46 tuổi, ngụ Bến Tre.

Trước đó, gần 1 giờ sáng Chủ Nhật, 12/11, ông Cầu và ông Đắng đến khu lán trại giữa rừng tràm khu phố 7, phường Long Bình, Biên Hòa, là nơi nghỉ của cả hai trong thời gian cưa cây thuê cho người địa phương. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, ông Đắng chửi mắng ông Cầu và lên tiếng thách thức.

Tức giận, ông Cầu lấy dao xông vào đâm anh rể nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất, Biên Hòa, nhưng đến ngày thứ Ba thì tắt thở.

Sau khi gây án, ông Cầu bỏ trốn về quê ở Bến Tre. Đến sáng thứ Ba, biết tin anh rể đã chết, ông Cầu đến đầu thú tại sở công an xã An Quy, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.



Nguyễn Xuân Anh vắng mặt vì sắp mất luôn chức chủ tịch HĐND

ĐÀ NẴNG - Nguyễn Nho Trung, phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết Nguyễn Xuân Anh đã vắng mặt tại chương trình của HDND "vì có việc gia đình." Ông Anh đang là chủ tịch của Hội Đồng Nhân Dân, và các nguồn tin cho biết ông cựu lãnh đạo tuổi trẻ tài cao này cũng sắp mất luôn chức chủ tịch, sau khi bị đảng tước chức bí thư thành ủy Đà Nẵng và ủy viên Trung Ương Đảng trong tháng qua. Nhiệm kỳ của chức chủ tịch là từ năm 2016 đến 2021, tức là ông ta còn chức này tới bốn năm nữa.

Theo quy định, Nguyễn Xuân Anh vẫn còn là chủ tịch HĐND thì vẫn phải dự các chương trình và hoạt động của HĐND. Ông phó Nho cho biết hôm thứ Ba, "Anh Xuân Anh có việc riêng xin vắng, tôi là phó chủ tịch HĐND nên thay thế làm người chủ trì chương trình. Quy định không bắt buộc chủ tịch HĐND TP phải có mặt tại tất cả các hoạt động của HĐND."

Nhà máy giấy Lee & Man phát mùi hôi thối

HẬU GIANG - Nhà máy giấy Lee & Man tại Hậu Giang lại bị dân chúng sống xung quanh phản đối vì phát ra mùi hôi kể từ cuối tuần qua. Không chỉ mùi thôi, tiếng ồn từ nhà máy cũng làm cho họ rất khó chịu. Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, nơi nhà máy hoạt động, đã xác nhận là có mùi hôi phát đi từ xưởng theo như người dân nói.

Tuy nhiên giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi Trường nói rằng hiện chưa thể trả lời báo chí về vấn đề này "vì đang bận."

Nhà máy Lee & Man là một dự án đầu tư 100% vốn của Trung Quốc, bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên đã bị tạm dừng vì phát ra tiếng ồn bị dân chúng phản đối. Đến tháng 10 năm nay, Bộ Tài & Môi cấp giấy chứng nhận cho rằng các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy này đã hoàn tất và có thể chính thức hoạt động.

Một số nhà khoa học lo ngại rằng nhà máy Lee & Man có thể làm ô nhiễm nặng nề sông Cửu Long. Đây là nguồn nước và phù sa sống còn của cả hàng chục triệu người sống trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.