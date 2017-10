Thủ lĩnh tối cao IS Baghdadi đang ở đâu?

Theo CNN, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn vừa tuyên bố quét sạch các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Raqqa, nơi vốn được coi là “Thủ đô” của nhóm tại Syria. Tuy nhiên, tới nay số phận của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn chưa được xác định.



Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi.



Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 25 triệu USD cho những ai bắt được hoặc giúp bắt được thủ lĩnh tối cao của IS. Tuy nhiên, Baghdadi vẫn né được sự phát hiện và truy kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu hiện đang hoạt động ở Syria.

Baghdadi lần đầu tuyên bố trở thành thủ lĩnh tối cao của “vương quốc” Hồi giáo tự xưng vào tháng 6/2014, sau khi IS chiếm được đáng kể lãnh thổ ở Iraq. Ngay sau đó, đoạn video đầu tiên và duy nhất của tên này xuất hiện trên mạng internet khi y dẫn đầu một đoàn người cầu nguyện ở Đại giáo đường Hồi giáo al-Nuri ở Mosul (Iraq). Sau đó, IS đã phá hủy giáo đường này.

Vào đầu tháng 11/2016, IS đã tung ra một đoạn clip âm thanh ghi lại tiếng nói của Baghdadi trước khi diễn ra trận chiến ở Mosul, nơi y phát biểu trước các chiến binh thánh chiến, khích lệ họ “giữ vùng đất của mình trong danh dự còn tốt hơn ngàn lần so với việc rút lui trong ô nhục”.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hồi tháng Sáu rằng Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một trận không kích do Moscow tiến hành vào ngày 28/5 tại Syria, nhưng quân đội Mỹ tỏ ra hoài nghi về khẳng định đó. Nếu Baghdadi đã chết, tình báo Mỹ lẽ ra đã lần theo được dấu của những cuộc trò chuyện nội bộ của tổ chức IS trên các phương tiện liên lạc của chúng. Nhưng họ không thu thập được các thông tin này, quan chức Mỹ nói với CNN.



Vùng màu đỏ là lãnh thổ IS kiểm soát, tính đến tháng 10/2017.



“Tôi thực sự không biết hắn đang ở đâu”, Trung tướng Mỹ Stephen Townsend nói với các phóng viên vào ngày 31/8 vừa qua, trong buổi họp báo cuối cùng của ông với cương vị chỉ huy tại Baghdad. Ông cho biết thêm rằng bản thân chưa nhìn thấy bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Baghdadi đã chết. “Vì vậy, tôi tin rằng y vẫn còn sống”, Trung tướng Townsend nhận định.

Một tháng sau, sự hoài nghi của Trung tướng Townsend đã có lời đáp khi xuất hiện một đoạn ghi âm giọng nói của Baghdadi dài 45 phút chế nhạo Mỹ, kêu gọi tập hợp lực lượng chiến binh thánh chiến còn lại chống Chính phủ Syria. Thủ lĩnh tối cao IS cũng khẳng định IS vẫn “duy trì”, bất chấp số lượng chiến binh thương vong ngày càng cao và mất ngày càng nhiều lãnh thổ.

Đoạn ghi âm này xuất hiện sau 11 tháng im lặng của Baghdadi, và dường như “là thật”, ông Timothy Barrett, phát ngôn viên Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nói với CNN.

Giới chức Mỹ trước đó cho hay họ tin rằng Baghdadi đang lẩn trốn đâu đó ở Thung lũng sông Euphrates, khu vực cuối cùng mà IS đang chiếm giữ ở Syria, ở biên giới Iraq-Syria.

Mùa hè vừa qua, Mỹ tin rằng họ đã tiêu diệt Baghdadi trong một trận không kích và “đã bắn nhiều phát” vào y, theo các quan chức Mỹ. Nhưng cái chết của Baghdadi chưa bao giờ được xác nhận.

Dù cái chết của Baghdadi được đánh giá là “cái tát” vào tổ chức của IS và cái gọi là “vương quốc” của nhóm này nhưng nó có thể sẽ không thể ngăn chặn chúng thực hiện các cuộc tấn công lớn hơn, thường được tiến hành qua truyền thông và các cuộc tấn công kiểu sói đơn độc.

Xem thêm: Tiết lộ kịch bản kinh hoàng: IS và al-Qaeda muốn lặp lại lịch sử 11/9

D.T