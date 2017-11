Thử mở khoá khuôn mặt trên iPhone X vừa về Việt Nam

Dùng thử mở khoá khuôn mặt trên iPhone X. Video: Đình Nam.

Không còn cảm biến vân tay Touch ID, iPhone X được Apple trang bị Face ID trong đó dùng các đặc điểm trên gương mặt để xác thực và mở khoá. Việc thiết lập tính năng này đơn giản, dễ sử dụng, tuy nhiên tốc độ không nhanh bằng Touch ID trên iPhone 8.

Để sử dụng, người dùng vào Settings > Face ID & Passcode và chọn Set Up Face ID. Máy sẽ yêu cầu để iPhone ở khoảng cách vừa phải so với gương mặt, bấm Get Started để bắt bắt đầu. iPhone X sẽ tiến hành hai lần quét, trong đó người dùng cần quay các góc mặt để máy ghi nhận đặc điểm.

Face ID yêu cầu nhập passcode, là mã số mà chủ thiết bị sẽ cần dùng trong trường hợp máy không thể nhận dạng khuôn mặt.

Trải nghiệm nhanh cho thấy Face ID có cách thiết lập đơn giản, thời gian hoàn thành cài đặt nhanh hơn một chút so với Touch ID. Tuy nhiên iPhone X chỉ cho dùng duy nhất một khuôn mặt, trong khi các đời iPhone trước có thể thể thêm nhiều dấu vân tay.