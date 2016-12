(VienDongDaily.Com - 21/12/2016)

Cánh tay bệnh nhân được phủ da cá.

BRAZIL - Một phụ nữ Brazil hiện là một trong những người đầu tiên trên thế giới được áp dụng phương pháp dùng da cá rô phi để điều trị phỏng, thay cho các cách chữa trị truyền thống. Cô Maria Ines Candido da Silva, 36 tuổi, nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng Casa Velha, Russas, Brazil bị phỏng nặng ở mặt, tay, chân và cổ khi bình gas phát nổ tại nơi làm việc.



Các bác sĩ chữa trị cho Maria đã dùng da cá rô phi để đắp lên các vết phỏng thay cho thuốc mỡ và băng gạc truyền thống. Sau 11 ngày chữa trị, phần lớn các lớp da cá ở cổ và mặt đã được gỡ bỏ, còn các vết phỏng sâu ở chân và tay sẽ cần chữa trị lâu hơn. Trong suốt thời gian này, các bác sĩ kiểm tra tình trạng vết thương 2 ngày một lần. Họ thay da cá nhiều lần để giữ vệ sinh và tạo điều kiện phục hồi các mô đã bị phá hủy.



Họ dùng một loại dầu bôi trơn để tách các miếng da cá ra khỏi người bệnh nhân, không gây ảnh hưởng đến vết thương.



Phương pháp mới này do một nhóm bác sĩ thuộc Viện Phỏng José Frota ở Fortaleza, Brazil nghiên cứu và phát triển. Loại cá được chọn thuộc loài Tilapia sống ở vùng nhiệt đới, thường thấy ở châu Phi. Tiến sĩ Edmar Maciel, đại diện nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi phát hiện da cá rô phi có thể điều trị được các vết phỏng trên con người. Thời gian để chữa lành các vùng da bị tổn thương khi dùng cách đắp da cá so với các loại kem bôi là như nhau. Tuy nhiên, phương pháp mới làm giảm đau đớn rất nhiều cho bệnh nhân, và tránh được việc các vết phỏng cọ sát với quần áo. Hơn nữa, chi phí chữa trị cũng rẻ hơn rất nhiều.”



Theo Tiến sĩ Maciel, kết quả phân tích cho thấy da cá rô phi chứa hàm lượng tối ưu collagen loại 1 và có độ ẩm cao, nên lâu bị khô. Da cá rô phi giúp giảm sự mất nước, huyết tương, cung cấp các protein cần thiết cho các vết thương và làm giảm nguy cơ nhiễm trùng. Đây là những đặc điểm quan trọng để đẩy nhanh quá trình chữa lành các vết phỏng trên cơ thể người.



Các nhà khoa học chọn cá rô phi vì đây là loài cá nước ngọt có rất nhiều ở Brazil. Cá được các trang trại nuôi và cung cấp cho nhà hàng, nhưng hầu như tất cả da cá đều bị vất bỏ. Da cá được nhóm nghiên cứu thu về sẽ được xử lý nghiêm ngặt trước khi đưa vào chữa trị. Đầu tiên da cá được loại bỏ vảy, các mô thừa, khử mùi tanh, loại bỏ chất độc và các yếu tố có khả năng lây nhiễm bệnh. Sau đó, da cá sẽ được kéo dãn thành các miếng từ 10 đến 20 cm, và được lưu trữ tại một ngân hàng đông lạnh ở Sao Paulo trong vòng 2 năm.



Hiện nay, nhiều nước Nam Mỹ vẫn thường dùng kem Sulphur Sulphadiazine để điều trị phỏng trong khoảng 14 ngày. Gạc và băng phải được thay hàng ngày để tránh nhiễm trùng và gây mùi khó chịu. Bệnh nhân phải dùng rất nhiều thuốc giảm đau, điều này cũng có thể gây trở ngại cho quá trình chữa trị.



Do đó, việc dùng da cá rô phi để chữa phỏng được coi là một bước tiến quan trọng của ngành y khoa tại Brazil. Bệnh nhân Maria Ines Candido da Silva là một trong những người đầu tiên được thử nghiệm với phương pháp điều trị mới này vào đầu tháng 10. Cô cho biết: “Khi các bác sĩ đắp da cá lên các vết thương, tôi cảm thấy rất lạnh, nhưng sau đó không thấy đau đớn nữa, và dễ chịu hơn. Da cá cũng không hề có mùi khó chịu.” Maria còn hài hước cho biết cô cảm thấy như được hóa thân thành một nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng, mà không phải bệnh nhân.