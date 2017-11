Thứ Sáu Đen: Hàng triệu người mua sắm, Macys bị kẹt máy nhận thẻ tín dụng

Từ thương xá ở Westminster, Quận Cam lên Los Angeles, qua Minnesota đến New York, hàng triệu người Mỹ đã sẵn sàng dậy từ sáng sớm để xếp hàng bên ngoài các tiệm bán hàng điện tử và các mall lớn, để được mua hàng được giảm giá đến mức quá rẻ.Dân Mỹ ồ ạt đi mua hàng đại hạ giá Thứ Sáu Đen. Hàng ngàn người đã xếp hàng chờ Mall of America, một đại thương xá lớn nhất nước Mỹ, để có dịp mua hàng sale nhân dịp Black Friday vào sáng sớm thứ Sáu, tại Bloomington, tiểu bang Minneapolis, Minnesota. Khoảng 164 triệu người Mỹ được ước lượng sẽ mua sắm vào cuối lễ Tạ Ơn này, từ Black Friday đến hết ngày Cyber Monday. (Maturen/ Getty Images)Người ta mua hàng ở các mặt tiệm cũng như trên mạng online. Các chuyên gia tiên đoán sẽ có tới 164 triệu người Mỹ đã và sẽ mua hàng suốt cuối tuần này và đến hết ngày thứ Hai Cyber Monday, tức là cao hơn so với 154 triệu người từng được ghi nhận vào cuối tuần mùa Tạ Ơn năm ngoái.Liên Hội Bán Lẻ Quốc Gia (National Retail Federation) tiên đoán Thứ Sáu Đen sẽ vẫn là ngày mua sắm cao nhất trong năm, với khoảng 115 triệu người quyết định mua hàng.So với mấy năm trước, năm nay các cửa hàng lớn đều chuẩn bị chặt chẽ, rất chu đáo để tránh bị hỗn loạn trước số lượng người kéo nhau đến tiệm để mua màn hình lớn, máy điện tử các loại được bán giảm giá mấy chục phần trăm.Hình chụp người đi mua sắm phản chiếu trên kiếng bên ngoài tiệm H&M vào ngày Thứ Sáu Đen tại thành phố New York. (Stephanie Keith/ Getty Images)Để mua được hàng rẻ, máy tốt, nhiều người từ California đến các tiểu bang ở miền bắc lạnh lẽo đã xếp hàng từ đêm thứ Năm.Tại Quận Cam và khắp Nam California, như mọi năm, các tiệm Best Buy đã có rất nhiều ngùi xếp hàng từ sáng sớm để giành mua máy truyền hình màn mỏng và các máy điện tử các loại.Trước sự việc có quá nhiều người đổ xô đi mua sắm, các chuyên gia tin rằng sự kiện mua sắm Black Friday sẽ còn tiếp tục trong mấy năm tới, cho dù số người mua hàng online mỗi năm một gia tăng.Bà Charisse Jones, một ký giả chuyên tường trình về kinh doanh cho nhật báo USA Today, nói rằng Thứ Sáu Đen sẽ còn diễn ra dài lâu, chưa chắc biến mất như người ta tưởng.Bà cho biết hôm thứ Sáu, “Trong 10 năm qua, hầu như năm nào cũng nghe người ta nói là Black Friday sẽ chết. Tôi không nghĩ là Thứ Sáu Đen sẽ biến mất dễ dàng đâu. Nhiều người vẫn muốn đến tiệm để mua sắm. Từ 80 đến 90 phần trăm hàng hóa sẽ được bán tại cửa tiệm.”Một phụ nữ giành được một màn ảnh truyền hình giá tốt tại tiệm Best Buy ở Burbank, Nam California ngày thứ Sáu. Các tiệm Walmart và Target cũng có đông người đến mua sắm trong cùng ngày. (Robyn Beck/ Getty Images)Chỉ trong ngày thứ Năm Tạ Ơn, người Mỹ đã chi tiêu $2.87 tỉ Mỹ kim để mua hàng trên online, tức là tăng 18 phần trăm so với năm ngoái. Các chuyên gia tiên đoán tổng số tiền chi tiêu cho mùa lễ mua sắm có thể lên tới $1,400 tỉ Mỹ kim. Trước số tiền khá lớn này, giới buôn bán tại các cửa tiệm sẽ tìm mọi cách để cạnh tranh với tiệm online.Các tiệm Walmart, Target cũng có rất nhiều khách đến mua sắm, một phần vì không khí của ngày bắt đầu mùa lễ làm cho ai cũng phấn khởi, muốn tìm mua các món đại hạ giá.Trong ngày mua bán quá quan trọng này, hệ thống thẻ tín dụng của hãng Macys đã bị hư trên toàn Hoa Kỳ, gây trì hoãn đáng kể tại các cửa hàng và cả trên mạng. Nhiều khách hàng đã lên mạng xã hội để than phiền về sự trục trặc khi mua hàng từ Macys.Một khách hàng cho biết, cô đã bỏ lại số hàng hóa trị giá $300 Mỹ kim tại quầy tính tiền, do máy đọc thẻ tín dụng không hoạt động. Macys nhìn nhận hệ thống của hãng có vấn đề, nhưng giảm bớt tầm nghiêm trọng của sự việc.Phát ngôn viên Macys nói, “Việc mua hàng bằng thẻ tín dụng và gift card kéo dài hơn bình thường tại các cửa hàng. Tuy nhiên, chúng tôi đã điều thêm nhân viên hỗ trợ tại chỗ để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất.”Sự việc xảy ra một thời điểm không mấy tốt đẹp cho Macys, khi doanh thu của hãng này giảm liên tục do người tiêu thụ Hoa Kỳ dần dần chuyển sang mua hàng trên mạng. Doanh thu của Macys đã giảm 6.1% trong quý gần nhất, đánh dấu sự sụt giảm trong quý thứ 11 liên tiếp của hãng. Như phần lớn các cửa hàng bán lẻ khác.Macys đang giành lại thị phần, khi khách hàng chuyển sang mua sắm trên Amazon và các trang mạng khác. Trang web của Macys cũng bị hư vào ngày Black Friday năm ngoái.