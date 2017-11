Thủ tướng Canada nêu nhân quyền với CSVN

HÀ NỘI - Thủ Tướng Justin Trudeau đã nêu vấn đề nhân quyền với Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp gỡ ngày thứ Tư. Trong một tuyên bố chung được đưa ra ngay sau cuộc gặp mặt giữa Trudeau và Phúc, Họ "ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy nhân quyền tuân theo hiến pháp của mỗi nước và các cam kết quốc tế, bao gồm việc thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc và Tuyên Bố Phổ Quát về Nhân Quyền."

Trước chuyến thăm đầu tiên của Thủ Tướng Trudeau tới Việt Nam, Nghị Sĩ Đảng Bảo Thủ Canada Ngô Thanh Hải thúc giục thủ tướng Canada hãy nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến đi VN dự hội nghị APEC.

Trước khi tới Việt Nam, Thủ Tướng Trudeau cũng đã thông báo trên trang web chính thức của ông rằng nhân quyền sẽ là một trong những vấn đề mà ông đề cập trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo trong chuyến thăm chính thức hai ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này.

Trump sẽ gặp Putin tại VN để bàn chuyện Bắc Hàn

ĐÀ NẴNG - Điện Kremlin cho biết tổng thống Mỹ và tổng thống Nga có thể sẽ gặp nhau bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC tại Đà Nẵng. "Ông Trump và ông Putin đều có các cuộc gặp theo kế hoạch và gặp song phương, chúng tôi đang sắp xếp," người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cho biết.

Ông Peskov nói thêm rằng cả Nga và Mỹ đang thống nhất thời gian và nội dung của cuộc gặp gỡ giữa hai tổng thống. Cố vấn đối ngoại của tổng thống Nga cho biết việc ông Putin và ông Trump gặp nhau là điều cần thiết bởi họ có nhiều vấn đề để thảo luận, trong đó có vấn đề Syria và Bắc Hàn. Trước đó, khi đang trên đường tới Nhật Bản, ông Trump cũng nhấn mạnh ông dự tính sẽ gặp ông Putin để thảo luận về vấn đề Bắc Hàn.



Công an chối: Cụ Kình bị gãy chân vì 'giằng co'

HÀ NỘI - HÀ NỘI - Chiều thứ Tư, một số người dân xã Đồng Tâm tổ chức cuộc họp trực tuyến phản bác lại lời bình luận của Phó Giám Đốc Công An TP Hà Nội là Đại tá Đào Thanh Hải cho rằng ông Lê Đình Kình gãy chân "vì giằng co." Cụ Kình là người đứng đầu các gia đình khiếu nại đất đai ở Đồng Tâm.

Trong ngày thứ Ba trước, Đại Tá Hải cho biết tại Quốc Hội về trường hợp cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, khi tranh luận với đại biểu Dương Trung Quốc về vụ việc bắt giữ người dân ở Đồng Tâm.

Đại tá Hải nhắc lại bài phát biểu của đại biểu Quốc, đặc biệt là ý "đại biểu Dương Trung Quốc có đặt vấn đề tại sao lực lượng công an đánh ông Lê Đình Kình gây thương tích tại sao vẫn chưa xử lý?"

Ông đại tá công an này nói cụ Kình không bị công an đánh đập như lời của dân làng, mà vì gia đình "nhà ông Lê Đình Kình đã xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, giằng co và đã xảy ra cái việc ông Lê Đình Kình bị gãy chân."

Tranh luận với ý kiến của đại tá Hải, Đại Biểu Quốc nhắc tới sự việc tương tự khi công an "nhỡ vung tay vào mặt" phóng viên báo chí trên cầu Nhật Tân ngày 23/9/2016. "Sự việc xảy ra hơn nửa năm rồi giờ Quốc Hội mới được thông tin, phải chăng đây là cách làm việc của công an Hà Nội?"





Đang tại ngoại chờ xử tội ăn cắp, lại đi ăn trộm

BẾN TRE - Công an đã bắt Nguyễn Hoàng Phúc, 21 tuổi, ngụ xã Hữu Định, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào rạng sáng 4 tháng11, vì cần tiền mua ma túy, Phúc đi bộ từ nhà đến ấp Phú Thạnh, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, để tìm cách trộm tài sản. Khi đi ngang qua nhà cô Trần Thị Ngọc D., 22 tuổi, thấy cửa không khóa nên Phúc lẻn vào lấy trộm xe gắn máy, chìa khóa cắm sẵn trên xe,

Sau đó, Phúc chạy về nhà thay bảng số xe rồi bán cho một người ở xã Hữu Định với giá 2 triệu đồng ($87) rồi mua ma túy đá và dùng cùng cha là ông Nguyễn Thành Hiền, 51 tuổi. Ngày hôm sau, ông Hiền mang tiền đến lấy lại chiếc xe mà Phúc đã bán mang về nhà sơn lại để chạy. Tuy nhiên, đến chiều thứ Hai vừa qua, khi ông Hiền chạy chiếc xe trên đến quốc lộ 60 thì bị công an bắt giữ. Sáu đó thì Phúc cũng bị bắt. Anh này đã bị khởi tố cũng tội trộm cắp trong tháng 9, được cho tại ngoại nhưng lại tiếp tục đi ăn trộm.

Dùng 2 bằng giả, chủ tịch xã bị cách chức

ĐẮK NÔNG - Ngày thứ Ba, tin từ huyện ủy Đắk R'lấp cho biết vừa thi hành biện pháp kỷ luật đối với Hoàng Xuân Quý, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã, cí thư Chi Bộ Cơ Quan thuộc Đảng Bộ xã Đắk Sin với hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trước đó, ông Quý bị phát giác đã khai man trong việc kê khai lý lịch bản thân, vi phạm về những điều mà đảng viên không được làm. Ông ta còn bị đánh giá là thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc cấp dưới dẫn đến việc bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, làm thất lạc ba giấy chứng nhận của ba gia đình, gây khiếu nại nhức đầu.

Ngoài ra, ông Quý còn sử dụng hai bằng tốt nghiệp trung học bất hợp pháp để lập hồ sơ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, để được quy hoạch, bổ nhiệm, ứng cử, bầu cử vào các chức vụ trong Đảng, chính quyền tại xã Đắk Sin.



Apple gặp khó khăn vì thủ tục hành chính VN

HÀ NỘI Bộ Tài Chính đang cứu xét đề nghị cải cách thủ tục hành chính của công ty Apple Việt Nam. Trước đó Apple Việt Nam đã gửi kiến nghị bỏ quy định yêu cầu cấp phép đối với từng lô hàng nhập khẩu, đề nghị liên quan giấy chứng nhận hợp quy, đề nghị miễn giấy phép nhập khẩu thiết bị Apple Watch.

Bộ Tài chính cho biết, để tạo thuận lợi thương mại, giảm thiểu thời gian thông quan hàng hoá, Bộ Tài Chính đề nghị Bộ Công Thương bãi bỏ việc cấp giấy phép nhập khẩu đối với mặt hàng điện thoại di động theo quy định tại Thông Tư 18/2014/TT-BTTT, bảo đảm nguyên tắc "công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử và tránh tạo rào cản không cần thiết đối với hoạt động thương mại."

Apple Việt Nam được thành lập ngày 28 tháng 10, 2015. Theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Apple Việt Nam, ban đầu hãng sẽ chú trọng vào việc phân phối sản phẩm và chế độ hậu mãi ở thị trường trong nước. Trước đây, công ty đã xếp hạng Việt Nam vào nhóm ít quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu.