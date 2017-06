Thực phẩm GMO: Liệu có ích lợi gì không?

Bài VŨ HẰNGLần trước chúng ta nói về việc lựa chọn giữa thực phẩm có nhãn NON-GMO và ORGANIC, trong đó ORGANIC thì được ưa chuộng hơn. Nhưng nếu không có ORGANIC thì NON-GMO cũng là một chọn lựa tốt. Lý do tại sao Organic lại được ưa chuộng hơn thì cũng dễ hiểu, vì đây là cách nuôi trồng bằng các phương tiện thiên nhiên, không dùng đến hóa chất. Nhưng còn NON-GMO? Tại sao cũng được ưa chuộng? Muốn hiểu ra điều này, trước tiên chúng ta cần nói qua một chút về những sản phẩm đối nghịch với nó, được gọi là GMO.Bản đồ GMO cho thấy những vùng tô đậm, bao gồm chủ yếu Mỹ, Canada và Trung Hoa là những nước sản xuất GMO nhiều nhất.GMO là phương pháp nuôi trồng các sản phẩm đã được biến đổi di tính thể (genetically modified organism), được áp dụng khá phổ thông trong các nông trại thời nay. Nói một cách khách quan, đây là một tiến bộ khoa học đáng nể phục: Các nhà bác học đã tổng hợp những điều tốt đẹp của nhiều loại cây trái, rồi “ghép” chúng vào hạt của một loại cây nào đó trước khi gieo chúng xuống đất.Ngoài cây trái, kỹ thuật biến đổi di truyền cũng được áp dụng cho các loài gia súc, như trâu bò, gà vịt. Nhờ đó cây cối và gia súc phát triển nhanh hơn, để nhà nông có thể cung cấp nhiều sản phẩm hơn, đáp ứng nhu cầu mỗi lúc mỗi gia tăng của nhân loại, cứu đói được biết bao nhiêu người ở những khu vực kém phát triển.Theo một số nhà khoa học thì GMO vẫn có nhiều ưu điểm (pro) hơn là khuyết điểm (con).Trong bản đồ đính kèm theo đây, các bạn thấy ngay từ năm 2005, tại các quốc gia trong vùng được tô đậm, có đến 95% nông sản là được sản xuất theo kỹ thuật GMO. Xem kỹ lại thì nhiều nhất là Hoa Kỳ, Canada... và Trung Hoa.Thế nhưng, sự hào hứng đón nhận chưa được bao lâu thì giới chuyên môn lại bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi về sự an toàn của các sản phẩm GMO này. Đến nỗi người ta phải chính thức đưa vấn đề ra hỏi ý kiến dân chúng: Trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2012, người dân California đã bỏ phiếu chấp thuận Đề Nghị (Proposition) 37, buộc nhà nông phải dán rõ nhãn hiệu về nguồn gốc sản phẩm, để người mua biết rõ và tự do chọn lựa giữa GMO (đã được biến đổi di truyền) hoặc NON-GMO (còn dạng nguyên thủy, chưa bị biến đổi di truyền). Cuộc trưng cầu dân ý tuy không nói rõ là “cấm cửa” GMO, nhưng đã làm cho sự nghi ngờ càng thêm mạnh đối với GMO.Thực tế, GMO xấu đến mức nào? Và nếu nó không có điều gì tốt thì tại sao những nền kinh tế được coi là lớn nhất thế giới hiện nay đều sản xuất GMO?GMO: Những điều ích lợiTheo Văn Phòng Nghiên Cứu Khoa Học tại Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ (US Department of Energy), thì sản phẩm GMO có những ưu điểm này:Những trái cà tô mát hãnh diện vì được biến đổi di tính thể.- Khi còn ở trong vườn, cây có sức chống bệnh tật, sâu rầy hiệu quả hơn: Một cuộc nghiên cứu thực hiện tại Đại Học UC San Diego cho thấy một số loại vi trùng vô hại đối với con người, có thể tiêm vào trong hạt giống sẽ giúp cây có sức đề kháng mạnh hơn đối với sâu rầy, giúp nhà nông đỡ phải dùng thuốc diệt sâu và cây đỡ bị ảnh hưởng bởi hóa chất.- Lớn nhanh, sớm sinh hoa kết quả: Hạt giống cũng như gia súc GMO có thể đối phó với những khắc nghiệt của thời tiết để duy trì sự phát triển đều hòa và nhanh chóng. Kết quả là: Nhà nông thâu hoạch nhiều hơn, còn người tiêu thụ thì có rau trái tươi ngon, thịt gia súc bổ dưỡng hơn... FAO, tổ chức Lương Nông Thế Giới (United Nations Food and Agricultural Organization) cũng đồng ý khi cho rằng với kỹ thuật GMO, nhà nông có thể cung cấp được nhiều thực phẩm hơn trên một diện tích đất nuôi trồng nhỏ hẹp hơn. Chẳng hạn, hạt lúa gạo, vốn là thực phẩm nuôi sống hơn một nửa số dân trên địa cầu, nhờ được biến đổi di truyền mà có thêm Vitamin A cung cấp cho những dân tộc còn nghèo đói.- Ích lợi hơn với môi sinh: Theo một báo cáo của Đại Học Oklahoma State University, sự gia tăng nuôi trồng gia súc và cây trái GMO đã giảm bớt thời gian lao động, dụng cụ, hóa chất... nhờ đó giảm thiểu hiệu ứng lồng kính, soi mòn đất đai và ô nhiễm môi trường. Kết quả là môi sinh chung quanh trang trại được cải thiện, đóng góp thêm vào sự bảo trì và nâng cao giá trị của nguồn nước và không khí, đưa lại ích lợi tối hậu cho mọi người sinh sống trên mặt đất.- Sáng tạo thêm nông phẩm mới: Với kỹ thuật biến đổi di truyền, các nhà bác học có thể sáng tạo ra những nông sản có khả năng sống trong những vùng thời tiết khắc nghiệt, những vùng quá khô hoặc quá lạnh, vốn là nơi cây cối thảo mộc chưa từng phát triển được. Chẳng hạn, các nhà bác học mới đây đã “sáng chế” được một loại cà chua mới có thể mọc được trong... đất mặn! Bên cạnh đó, giới khoa học cũng đã thành công trong việc loại trừ chất caffeine gây nghiện ra khỏi hạt cà phê, để cung cấp cho chúng ta những ly cà phê nóng hổi, vẫn thơm ngon nhưng không tác hại như khi có caffeine. Và còn nhiều điều lạ lùng khác nữa.Chà, xem vậy thì sản phẩm GMO cũng được lắm chứ! Nhưng, vì sao một số thầy cô khác lại cho rằng nó có tiềm năng nguy hại? Chúng ta sẽ xem lại vấn đề này trong bài lần sau nhé.Vuhang231@yahoo.com