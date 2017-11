Thuê xe tải để gây khủng bố, giết 8 người, hô to "Thượng Đế Vĩ Đại"

Nghi can Sayfullo Saipov, một di dân từ Uzbekistan ở Trung Á. (Hình: NY Times)

Những tiếng hét lớn đã nghe quá rõ ràng, không thể là tiếng hét của những đám trẻ đùa giỡn nhân ngày Halloween vào một buổi chiều nắng đẹp ở Lower Manhattan thuộc thành phố New York. Thảm họa chỉ xảy ra trong vài phút, nhưng sự bàng hoàng đã kéo dài nhiều giờ, đến tối mà người ta vẫn không thể ngờ chuyện này lại có thể xảy ra.



Cho đến đêm thứ Ba, hàng chục xe của các cơ quan công lực vẫn phong tỏa khu phố, nơi mà hung thủ 29 tuổi đã lái một chiếc xe tải pickup màu trắng, biến nó thành một món vũ khí khủng bố và cán vào những người đi xe đạp, những người chạy bộ trên một con đường dành riêng cho người bộ hành dọc theo đường West Side Highway.



Chiếc xe màu trắng được hung thủ thuê từ Home Depot đã tông dập nát một chiếc xe bus chở học sinh trước khi dừng lại. Dọc theo lộ trình tội ác mà xe để lại, những nạn nhân nằm la liệt.



Có ít nhất tám người đã thiệt mạng, và đây là vụ khủng bố chết người nhiều nhất tại New York từ ngày xảy ra vụ tấn công 11 tháng Chín, 2001. Có tới 15 người hoạc nhiều hơn đã bị thương.

Thị Trưởng Bill de Blasio gọi là đây "một hành động khủng bố hèn nhát."



Hiện trường sự việc trải dài khoảng 10 block nhà dọc theo đường West Side Highway, chỉ cách khu vực One World Trade Center vài con đường. Nghi can đã bị bắt tại hiện trường.





Một số nhân viên công lực cho biết, nghi can được xác định là Sayfullo Saipov, 29 tuổi, một di dân từ nước Uzbekistan ở Trung Á và đến Mỹ năm 2010. Anh ta sống tại New Jersey trong thời gian gần đây, và đã thuê xe từ một tiệm Home Depot ở New Jersey vào sáng cùng ngày xảy ra vụ tấn công.



Hành đông khủng bố bắt đầu lúc 3:05 chiều, khi chiếc xe tải pickup chạy vào lối đi dành riêng cho người đi bộ và xe đạp trên đường West Street, phía bắc đường Chambers, tông vào rất nhiều người trên đường, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Tại đường Chambers, chiếc xe tải tông vào một xe bus trường học, khiến hai người lớn và hai trẻ em bị thương.



Sau vụ tông xe bus, tài xế xe tải rời xe, cầm theo hai vật giống như hai khẩu súng ngắn. Một cảnh sát thường phục đã bắn vào ngực nghi can. Chỉ Huy Cảnh Sát James O'Neill, trong cuộc họp báo sau đó, đã khen ngợi viên cảnh sát này vì đã chận đứng vụ hỗn loạn. Nghi can bị thương và được đưa đến bệnh viện. Một khẩu súng bắn bóng sơn và một súng bắn đạn chì đã được tìm thấy tại hiện trường. Sáu nạn nhân được xác định chết tại chỗ, hai người khác chết tại bệnh viện.



Một nhân chứng kể lại, "Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Hắn ta phóng xe tốc độ nhanh dọc con đường. Mọi người bắt đầu bỏ chạy. Thật may mắn là các trẻ em vẫn chưa bắt đầu ra đường để đi xin kẹo." Các hình ảnh hiện trường cho thấy thi thể nằm la liệt khắp nơi, nhiều chiếc xe đạp méo mó nằm ngổn ngang giữa lối đi.

Thống Đốc Andrew Cuomo của New York nói, hiện không có bằng chứng cho thấy đây là một phần của một sự việc lớn hơn. Tuy nhiên, ông cho biết, cảnh sát sẽ gia tăng tuần tra trên các con đường vào tối Halloween. Cơ quan FBI đã tham gia điều tra vụ án. Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã được thông báo về sự việc.