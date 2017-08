Thưởng $10,000 vụ mất tích Rachel Nguyễn và bạn

WESTMINSTER – Vào ngày thứ Bảy, hai gia đình của anh Joseph Orbeso, 21 tuổi, cư dân Lakewood, và cô Rachel Nguyễn, 20 tuổi, cư dân Westminster, đã treo thưởng $10,000 Mỹ kim cho những ai cung cấp thông tin có thể giúp hai người này trở về an toàn. Cặp đôi đã mất tích tại Công Viên Quốc Gia Joshua Tree từ hơn một tháng trước.Phát ngôn viên của Joshua Tree nói: “Gia đình của hai người mất tích mong muốn công chúng có thể giúp đưa họ trở về. Các gia đình hy vọng hai người đã tự mình rời đi và có thể vẫn còn sống đâu đó bên ngoài công viên.” Cho đến nay, dấu vết duy nhất mà đội tìm kiếm có được chỉ là chiếc xe mà anh Orbeso và cô Nguyễn đã sử dụng và một số dấu chân của họ, được phát hiện ngày 28 tháng 7.GARDEN GROVE – Trong thời gian gần đây, người vô gia cư đã tụ tập về khu Little Seoul ở Garden Grove, gây phiền hà cho các chủ cơ sở thương mại. Các lãnh đạo cộng đồng người gốc Hàn nói rằng, số lượng người vô gia cư gia tăng đã gây rắc rối cho khu vực, bao gồm sự gia tăng các vụ phá hoại và trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ cảnh sát, từ tháng 1 đến tháng 8, 2017, các vụ phá hoại đã tăng 50%, và các vụ trộm cắp tăng 45%, so với cùng thời kỳ vào năm ngoái.Khu Little Seoul, đoạn đường Garden Grove dài 2 dặm từ đường Brookhurst tới đường Beach, có rất nhiều nhà hàng và cửa tiệm của người gốc Hàn, thu hút nhiều khách hàng suốt ngày và đêm. Tuy nhiên, các ngõ hẻm không đủ ánh sáng, các bãi đậu xe ở góc khuất, và các tòa nhà bỏ hoang, đã cung cấp chỗ ngủ lý tưởng cho người vô gia cư.Nhiều chủ cơ sở thương mại tại Garden Grove khá tức giận, vì cho rằng thành phố đã không quan tâm đến vấn đề người vô gia cư một cách nghiêm túc. Trong khi đó, Sở cảnh sát Garden Grove cho biết, các nhân viên công lực cũng bị giới hạn trong các biện pháp giải quyết. “Chúng tôi không thể yêu cầu người vô gia cư rời đi. Việc họ tồn tại không phải là một hành động phạm tội,” đại diện cảnh sát nói. Nhà chức trách khuyến khích các chủ cơ sở thương mại tăng thêm biện pháp an ninh cho cửa tiệm của họ, và gắn thêm đèn cho các khu vực xung quanh. Ngoài ra, các cơ sở thương mại cũng có thể hướng dẫn người vô gia cư tìm đến các dịch vụ hỗ trợ.WASHINGTON DC – Việc Tổng Thống Donald Trump ân xá cựu Cảnh sát trưởng thành phố Phoenix, Arizona, đã dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều, cả chỉ trích lẫn ủng hộ. Cựu cảnh sát trưởng Joe Arpaio của Maricopa County, Arizona, trước đây đã bị kết tội vì cố tình làm trái một mệnh lệnh của tòa án liên bang, yêu cầu ông phải ngừng giam giữ người dân, dựa trên tình trạng di trú của họ. Vào hôm thứ Sáu, Tổng Thống Trump đã ân xá cho ông Arpaio, cho rằng ông xứng đáng được ân xá vì “đã nỗ lực không mệt mỏi để bảo vệ cộng đồng khỏi nạn tội phạm và di dân lậu.” Đây cũng là lệnh ân xá đầu tiên của ông Trump trong tư cách tổng thống.Cựu Cảnh sát trưởng Arpaio là người trước đây rất nổi tiếng về những hành động hết sức cứng rắn chống lại di dân lậu. Hai nghị sĩ Cộng Hòa của Arizona và chủ tịch Hội những người Cộng Hòa Hispanic Texas đã chỉ trích lệnh ân xá của ông Trump. Ngược lại, một số dân biểu Cộng Hòa của Arizona đã ca ngợi lệnh ân xá, cho rằng đây là một quyết định xứng đáng và đem lại công lý cho ông Arpaio.LAKE FOREST – Một người đàn ông lái chiếc xe Tesla đã bị mất kiểm soát, lao thẳng vào garage của một ngôi nhà bên đường, gây ra đám cháy lớn làm thiệt hại nặng cho ngôi nhà. Lúc 6:15 chiều thứ Sáu, một người đàn ông trong độ tuổi 30 đã bị mất kiểm soát, lao lên bờ cỏ, tông gãy một thân cây, và sau cùng lao vào garage của 1 ngôi nhà trên đường Countryside. Một đôi vợ chồng lớn tuổi đang sống trong ngôi nhà.Vào lúc tai nạn xảy ra, người vợ đang ở trong nhà chuẩn bị ăn tối. Người chồng đứng ở ngoài khi chiếc xe lao vào garage, và ông đã chạy vào nhà để đưa vợ ra ngoài. Đôi vợ chồng này không bị thương. Tài xế chiếc Tesla được kéo ra khỏi xe và đưa vào bệnh viện. Tình trạng người này chưa được rõ. Vụ tai nạn đã khiến garage bị cháy dữ dội. Sở cảnh sát Orange County hiện đang điều tra sự việc. Căn garage bị hư hại nghiêm trọng, và ngôi nhà cũng bị ám khói. Đôi vợ chồng già không thể tiếp tục ở trong nhà, và đã được hỗ trợ bởi Hội Hồng Thập Tự.IRVINE – Hai phụ nữ, bị nghi đã lấy trộm số hàng hóa trị giá đến $5,000 Mỹ kim, đã bị bắt vào hôm thứ Sáu. Trước đó, vào ngày 17 tháng 8, cảnh sát Irvine nhận tin báo về việc 2 phụ nữ đã lấy trộm nhiều hộp sữa bột trẻ em tại các chợ Ralphs trên đường Sand Canyon và Irvine Boulevard. Vài giờ sau đó, cảnh sát chận một xe khả nghi gần ngã tư đường Bake Parkway và Rockfield Boulevard, và nhận thấy tài xế xe, Juana Fuente, 23 tuổi, đang giữ một túi nhựa lớn đựng đầy dầu gội đầu. Nhiều túi nhựa khác đựng sữa bột trẻ em được chất trên ghế sau của xe.Một phụ nữ khác cũng có mặt trên xe được xác định là Kishonna Taylor, 20 tuổi. Chiếc xe, bảng số xe, và 2 phụ nữ, đều trùng khớp với mô tả về các nghi can trộm cắp tại chợ Ralphs. Khi lục soát thêm trong thùng xe, cảnh sát tìm thấy 20 túi nhựa chứa đầy kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa bột, và nhiều đồ vật khác. Các nghi can thừa nhận đã lấy trộm số hàng hóa này tại chợ Ralphs ở Irvine, cửa hàng CVS, và các chợ Ralphs khác ở Foothill Ranch. Cả Fuentez và Taylor đều bị bắt ngay lập tức. Phần lớn số hàng hóa đã được trả lại, nhưng vẫn có một số đồ vật chưa có người nhận.