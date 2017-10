Thương lái ‘tuyển quân’ xếp hàng mua iPhone X

Việc xếp hàng để mua iPhone mới không quá xa lạ. Tại Việt Nam, do không thuộc thị trường trong đợt đầu bán ra, người mua buộc phải sang các khu vực khác như Singapore, Hong Kong, Mỹ… trong đó chủ yếu vẫn là Singapore do khoảng cách địa lý không xa và giá bán cũng tốt hơn so với những nơi khác. Tuy nhiên, người xếp hàng trong nước khi qua Singapore đa phần được thuê bởi thương lái – những người muốn đưa iPhone về nước sớm để bán kiếm lời.

Một lời rao “tuyển quân” xếp hàng mua iPhone X trên mạng xã hội.

Năm nay, iPhone X bán ra đầu tiên vào 3/11 nhưng hiện tại, các thương lái đã bắt đầu “tuyển quân” rầm rộ trên các hội nhóm diễn đàn, mạng xã hội hay website rao vặt. Mức chi phí để thuê người xếp hàng tại Singapore là 3 triệu đồng, chi phí ăn ở và đi lại do bên thuê chi trả. Do đặc thù phải “giữ chỗ”, người xếp hàng buộc phải ngủ lại ngay tại Apple Store, thay phiên nhau đi chơi nếu muốn.

Võ Thanh, một sinh viên tại TP Sài Gòn cho biết, anh đã đăng ký thành công và xuất phát đầu tháng 11. “Vừa có cơ hội ra nước ngoài, vừa có tiền ai mà chả thích. Với sinh viên như mình, 3 triệu cũng là số tiền lớn, đủ trang trải hơn 1 tháng”, Thanh chia sẻ.

Theo một chủ cửa hàng bán iPhone xách tay tại Quận 1 (TP Sài Gòn), do nhu cầu iPhone X cao, trong khi nhân viên ít nên anh đã thuê các bạn sinh viên qua Singapore giữ chỗ. Bên cạnh đó, anh cũng liên hệ với các du học sinh người Việt bên đó xếp hàng mua iPhone mới. Tuy vậy, người này từ chối đề cập đến chi phí trả cho du học sinh và những người được thuê.

Việc xếp hàng mua iPhone tại Apple Store không hề dễ dàng. Từng xếp hàng mua iPhone 7 năm ngoái tại Singapore, anh Hồ Phong (TP Sài Gòn) cho biết phải đến sớm một hay thậm chí là hai ngày, ăn, ngủ tại đó và nhờ bạn giữ chỗ nếu đi vệ sinh. Tuy vậy, người mua cũng cần nhanh tay bởi số lượng bán ra rất hạn chế. Nếu không muốn xếp hàng, cách duy nhất là mua lại chỗ của người khác nhưng giá của nó cũng không phải là rẻ, mọi năm từ 5 đến 6 triệu đồng.

Nhiều người nhận đặt mua iPhone X cho người có nhu cầu.

Hiện tại, dù phải tới 3/11 mới bán ra nhưng nhiều cửa hàng bán iPhone xách tay tại Việt Nam đã cho phép đặt iPhone X và khẳng định “hàng sẽ về sớm sau khi Apple mở bán”. Trên các website rao vặt, iPhone X cũng được rao khá nhiều và cam kết sẽ giao ngay cho khách khi có hàng.

Tuy vậy, giá để sở hữu iPhone đời mới không hề rẻ. Bản 64 GB được Apple niêm yết 999 USD (22,7 triệu đồng) được rao từ 40 triệu đồng, hay bản 128 GB giá 1.149 USD (26,2 triệu đồng) được rao lên tới 50 triệu đồng. “Như mọi năm, giá iPhone đời mới về nước ngay sau khi mở bán đợt đầu sẽ rất cao. iPhone X ‘hot’ hơn nên chắc chắn giá sẽ cao hơn iPhone năm ngoái. Nếu không cần thiết, người dùng có thể đợi một vài tuần, khi đó giá bán sẽ tốt hơn”, anh Lê Minh Huy, chủ một cửa hàng bán iPhone tại TP Sài Gòn đưa ra lời khuyên.

Bảo Lâm