Thương mẹ 20 năm chăm sóc chồng bệnh tật, cậu con trai hiếu thảo đã báo hiếu bằng một chuyến phiêu lưu thú vị

Sự hy sinh thầm lặng mà những người mẹ đã dành cho gia đình, cho chồng con chắc chắn sẽ rất khó có thể kể hết. Cũng giống như bà Carla Brooks vậy. Bà là một người vợ, người mẹ hiền dịu và chu đáo, trong suốt 20 năm trời đã luôn kiên nhẫn chăm lo cho người chồng bị đột quỵ của mình mà không hề than van lấy nửa lời.

Gia đình hạnh phúc nhà Brooks.

Đã từ rất lâu rồi bà chẳng còn quan tâm nhiều lắm đến thế giới xung quanh, cũng từ rất lâu rồi bà chẳng còn sống cho bản thân mình nữa mà chỉ mong sao có đủ sức khỏe để lo lắng cho người chồng bệnh tật. Chính vì vậy khi chồng bà qua đời vào năm ngoái, bà Carla bỗng như lạc lõng giữa thế giới thực tại.

Hai mẹ con luôn rất thân thiết, Barton còn tự nhận mình là một “mama boy” chính hiệu.

“Cuộc đời mẹ tôi chỉ biết sống cho người khác, nhất là sau khi bố tôi bị đột quỵ, bà càng bị ràng buộc với trách nhiệm chăm sóc ông mà quên luôn cả bản thân mình. Ý nghĩa của cuộc đời mẹ tôi từ đó cũng chỉ còn là sức khỏe của bố mà thôi ”, anh Barton Brooks, con trai bà Carla, chia sẻ.

Disneyland Paris – Pháp.

Để giúp mẹ thoát khỏi sự đau đớn vì cái chết của bố, cũng như là một sự đền đáp cho những năm tháng bà đã hy sinh chỉ để chăm sóc người chồng ốm yếu, anh Barton đã nảy ra một ý tưởng đặc biệt.

Trên đỉnh Jungfraujoch – Thụy Sỹ.

Sau khi vô tình xem lại cuốn album cũ, ghi lại rất nhiều hình ảnh chuyến khám phá châu Âu của bà Carla từ năm 1962, Barton quyết định cùng với bạn trai của mình, Gregg Goodbrod, lên kế hoạch một hành trình bí mật đưa bà Carla đến 20 địa điểm ở nhiều quốc gia châu Âu. Mỗi nơi được xem tượng trưng như một năm mà Carla đã ở bên cạnh chăm sóc chồng.

London – Vương quốc Anh.

“Một hôm nọ tôi gọi cho mẹ hỏi mẹ đang làm gì. Bà trả lời bâng quơ rằng bà cũng chẳng biết nữa, có lẽ là nằm ngủ hoặc đi thăm bạn bè một chút. Và tôi nói với mẹ là chúng tôi sẽ cùng đi Paris chơi. Mẹ tôi thật sự rất phấn khích, chỉ là bà không hề biết rằng chuyến đi này sẽ kéo dài hàng tháng trời”.

Stonehenge – Wiltshire, Vương quốc Anh.

Hành trình báo hiếu đáng nhớ của Barton bắt đầu từ tháng 9 năm 2016 và kết thúc vào tháng 2 năm 2017. Suốt khoảng thời gian 6 tháng, Carla, Barton và Gregg đã du lịch qua Paris, Thụy Sỹ, London, Talacre, Wales, Budapest, Prague, Munich, Bavaria,Vennia, Rome, Tuscany, Florence, Venice, Alsace…

Talacre – Phía bắc xứ Wales.

Barton còn lập hẳn một trang blog The Little Girl From Kamas để cập nhật những hoạt động thú vị của mẹ con họ trong suốt cuộc hành trình và đã nhận được đông đảo sự ủng hộ cũng như rất nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng.

Budapest.

“Tôi nhớ ngày trước mỗi lần mẹ làm điều gì hay ho, bố tôi luôn ca thán rằng ‘Bà làm điều ấy như thế nào? Bà chỉ là một cô gái nhỏ từ vùng Kamas thôi mà!’, vậy là mẹ tôi lại cười rất hạnh phúc”, Barton chia sẻ trên blog.

Bảo tàng Louvre – Pháp.

“Tôi muốn xem mình có thể thay đổi được mẹ không bằng cách đưa bà tham gia vào một chuyến phiêu lưu thú vị như thế này. Bởi vì tôi nghĩ, đã đến lúc tìm lại cô gái Kamas ngày nào và chứng minh cho mẹ tôi thấy rằng, cuộc đời bà còn rất nhiều điều tuyệt vời để hưởng thụ lắm”.

Quán bar Cối xay gió đỏ – Paris.

Rome – Ý.

Tháp nghiêng Pisa – Ý.

Alsace.

Alsace.

Giáng sinh ở Munich – Đức.

Chuyến phiêu lưu cùng với con trai đã mang lại nụ cười và niềm tin vào cuộc sống cho bà Carla.

