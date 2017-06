Thương ông lão bán chuối bị cướp, nhiều người tặng tiền

Hai người trẻ giúp vợ chồng ông cụ bày tỏ lời cám ơn dành cho những người đã tặng tiền qua mạng xã hội.JAMBI - Một ông cụ sống tại Nam Dương làm nghề bán chuối đã gặp chuyện xui xẻo, nhưng rồi vận mệnh của ông được thay đổi, sau khi nhiều người xa lạ đổ xô hiến tặng cho gia đình ông. Họ thương hại sau khi biết ông bị cướp hết tiền và bị bỏ lại khốn khổ ở bên vệ đường.Theo tin của báo The Telegraph, trong tuần qua, anh Tommy Reza đi xe gắn máy ngang qua đó và tình cờ thấy cụ Suratman, 94 tuổi, khóc lóc và có vẻ khổ sở bên cạnh cái quán bán chuối bên đường của cụ, trong tỉnh Jambi trên đảo Sumatra.Anh Tommy Reza đã dừng xe lại để giúp đỡ, khi nghe ông cụ la to rằng cụ đã bị cướp.Cụ Suratman giải thích rằng ba người đàn ông kêu cụ vào trong chiếc xe hơi của họ để bán chuối cho họ.Họ nói rằng họ xấu hổ khi bị nhìn thấy một cách công khai mua đồ ăn trong tháng ăn chay Ramadan của Hồi Giáo. Nhưng khi ông lão bước vào xe, họ buộc ông phải giao ví tiền của ông cho họ.Ông cụ trên 90 tuổi sống bằng nghề bán chuối. (Tommy Reza)Cụ Suratman nói rằng cụ bị mất hơn 1 triệu đồng Rupiah, tương đương với gần $75 Mỹ kim. Ông lão cho biết đây là tiền giành giụm để mua bàn ghế trong nhà.Thế rồi nhờ sự can thiệp của anh Tommy Reza, câu chuyện buồn của cụ Suratman đã có một kết thúc có hậu. Anh Reza đăng một đoạn video trên Facebook, giải thích về chuyện đã xảy ra và xin mọi người ta giúp đỡ ông cụ nghèo khó này.Mục đăng trên mạng xã hội ấy đã được xem hơn 85,000 lượt. Có rất nhiều người phẫn nộ khi thấy ông cụ bị đối xử như vậy. Họ đóng góp tiền cho ông. Nhiều người đã gởi tiền từ nơi xa xôi, như Hồng Kông và Mã Lai Á.Cách mấy ngày sau khi mục đăng ấy lan truyền ào ạt trên mạng, ông cụ nhận được hơn $2,700 Mỹ kim. Thống đốc địa phương cũng tặng $370 và còn mua số lượng chuối còn lại của ông cụ.Một bức ảnh của cụ Suratman trông vui mừng và vợ cụ, nhận tiền từ anh Reza, sau đó đã được đài BBC đăng tải.Anh Reza nói. “Cụ rất biết ơn và luôn cầu nguyện. Tôi nói với ông cụ rằng tôi chỉ là người đưa tin mà thôi.”