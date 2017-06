Thượng Viện California thông qua dự luật chính phủ trả bảo hiểm y tế cho dân

Cựu Phó Tổng Thống Joseph Biden đang phát biểu trong lúc Thống Đốc Jerry Brown của California lắng nghe trong một cuộc vận động cho một chương trình bảo hiểm y tế cho tất cả công dân Mỹ. (Alex Wong/ Getty Images)SACRAMENTO - Mặc dù còn thiếu nhiều chi tiết, một dự luật đề nghị chính phủ trả tiền bảo hiểm y tế cho dân đã được Thượng Viện California thông qua vào chiều thứ Năm. Nếu được ban hành, California sẽ là tiểu bang đầu tiên có chương trình bảo hiểm y tế dành cho toàn dân, thay cho Obamacare trước đây.Dự luật được ước tính sẽ tốn $400 tỉ Mỹ kim, và do thiếu chi tiết, dự luật đã khiến một số nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ phải lúng túng, vì dự luật cho chính đảng của họ ủng hộ trong khi họ chưa biết rõ tiền sẽ lấy từ đâu raDự luật này, Senate Bill 562 hay SB 562) do Nghị Sĩ Ricardo Lara (Bell Gardens) và nữ Nghị Sĩ Toni Atkins (San Diego) đệ trình, đã được Thượng Viện thông qua với số phiếu 23-14. Bước kế tiếp là dự luật sẽ được trình tại Hạ Viện, nơi dự luật sẽ được bổ túc thêm với phần đóng thuế.Một trong các nghị sĩ Cộng Hòa chống dự luật SB 562 là bà Janet Nguyễn từ Quận Cam. Bà tuyên bố, “Dự luật này giả định trên lý thuật rằng California có thể giữ lời hứa với 40 triệu dân. Trong khi trên thực tế thì hiện nay tiểu bang không thể đáp ứng chương trình Medi-Cal đang phục vụ 14 triệu người.”Trước đó, vào ngày thư Tư, một kết quả nghiên cứu cho thấy rằng kế hoạch ấy có thể tiết kiệm được $37.5 tỉ Mỹ kim mỗi năm cho California, trong chi phí chăm sóc y tế, ngay cả sau khi cộng thêm gần 3 triệu người không có bảo hiểm trong tiểu bang.Những điều do các nhà kinh tế học tại đại học University of Massachusetts, Amherst tìm thấy đã thuận lợi cho dự luật.Một tuần trước đây, cuộc phân tích của ủy ban từng dự đoán rằng kế hoạch bảo hiểm y tế chung cho mọi người sẽ tốn $400 tỉ mỗi năm. Một nửa trong số tiền đó có thể sẽ phát xuất từ những người đi làm và các cơ sở kinh doanh, thông qua một mức thuế tiền lương 15 phần trăm.Nếu tiểu bang chấp nhận một kế hoạch chính phủ trả tiền, thì “các cư dân California sẽ nhận được nhiều hơn và chắc chắn sẽ trả tiền ít hơn,” Nghị Sĩ Ricardo Lara nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư.Tuy nhiên kết quả của một cuộc thăm dò trên khắp tiểu bang, được công bố vào đêm thứ Tư, có thể báo trước những cuộc tranh luận chính trị sắp tới, vì việc thi hành chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ trả tiền sẽ được tài trợ thông qua các loại thuế mới.Câu hỏi đầu tiên cho dân California về đề tài ấy, do Viện Chính Sách Công Cộng California, cho thấy rằng đại đa số cư dân tiểu bang đều ủng hộ một hệ thống chăm sóc y chung do chính phủ điều hành, miễn là hệ thống ấy không làm tăng tiền thuế của họ.Tuy nhiên, viễn tượng người dân phải đóng tiền cho chính phủ cho việc chăm sóc y tế thông qua những loại thuế mới đã khiến cho mức ủng hộ đề nghị ấy giảm từ 65 phần trăm xuống còn 42 phần trăm.Một cuộc thăm dò khác, do nghiệp đoàn y tá ủy quyền, đã ghi nhận rằng 70 phần trăm cư dân California ủng hộ một hệ thống chăm sóc y tế do chính phủ đài thọ. Thế nhưng sau khi những người được thăm dò nghe trình bày về những lập luận từ phe chống đối liên quan đến chi phí thì tỉ lệ ủng hộ giảm xuống còn 58 phần trăm.Cuộc nghiên cứu UMass Amherst là do National Nurses United nhờ thực hiện. Đây là một nhóm liên hiệp thuộc Hiệp Hội Y Tá California (CNA). Những người ủng hộ đang hy vọng rằng những điều phát hiện của cuộc nghiên cứu ấy sẽ thuyết phục được các nhà lập pháp và các cử tri, rằng cư dân trung bình của California sẽ tiết kiệm được tiền cho việc chăm sóc y tế, ngay cả khi họ trả những mức thuế cao hơn. Nhóm ủng hộ cũng lưu ý rằng tác giả chính của cuộc nghiên cứu, nhà kinh tế học Robert Pollin, là bạn và cựu cố vấn của Thống Đốc Jerry Brown, người đã tỏ thái độ hoài nghi sâu sắc về chuyện chi phí của California chuyển sang kế hoạch chính phủ trả tiền mà thôi.Ông Pollin và các kinh tế gia khác, tại Viện Nghiên Cứu Kinh tế Chính trị của UMass Amherst, ước tính rằng California sẽ tiết kiệm được rất nhiều, bằng cách loại bỏ chi phí điều hành công ty bảo hiểm, và kiểm soát chi phí thuốc được kê toa, trong số các biện pháp khác. Họ cũng ước tính rằng các cơ sở kinh doanh và các gia đình ở tiểu bang sẽ phải trả tiền ít hơn cho chăm sóc y tế .Theo ước tính của cuộc nghiên cứu mới, California sẽ phải tốn $331 tỉ để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho mọi người sống trong tiểu bang. Số tiền ấy là ít hơn so với $368.5 tỉ hiện nay được chi tiêu, trong một hệ thống làm cho hàng triệu người SJM-SINGLEPAY-0601-90 không có bảo hiểm. Họ nói rằng đề trả tiền cho việc đó, tiểu bang cần phải tìm cho được $106 tỉ trong thu nhập thuế hàng năm. Số tiền này là ít hơn rất nhiều so với mức ước tính của ủy ban thượng viện là $200 tỉ.Những con số này có lẽ là lạc quan, vì phụ thuộc vào khả năng của California trong việc thương lượng những mức chi phí thấp hơn với ngành kỹ nghệ dược phẩm đầy thế lực.