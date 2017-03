Thượng Viện chuẩn thuận các nhân vật được tổng thống đề cử cho các vị trí an ninh

Trung Tướng H.R. McMaster (trái) trong lần gặp gỡ Tổng Thống Trump vào tháng 2. (Hình: Getty Images).

WASHINGTON DC – Vào hôm thứ Tư, Thượng Viện đã chấp nhận các nhân vật được Tổng Thống Donald Trump đề cử vào các vị trí an ninh quốc gia, bằng cách chuẩn thuận ứng cử viên Giám đốc tình báo, và mở đường cho 1 vị tướng quân đội đang tại ngũ trở thành cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống.



Các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu 85-12, để chấp thuận việc đề cử cựu Thượng nghị sĩ Indiana, ông Dan Coast, làm giám đốc tình báo quốc gia, cũng là người thứ năm nắm giữ một chức vụ vốn được tạo ra sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9.



Vài phút sau đó, Thượng Viện lại bỏ phiếu 86-10 để tái bổ nhiệm Trung Tướng H.R. McMaster, một vị tướng 3 sao, vào “một vị trí quan trọng và đầy trách nhiệm.” Thông thường, vị trí cố vấn an ninh quốc gia không cần phải có sự chuẩn thuận của Thượng Viện. Tuy nhiên, ông McMaster đã quyết định vừa làm cố vấn an ninh, vừa tiếp tục làm việc trong quân đội, và theo luật Hoa Kỳ, các vị tướng đang tại ngũ cần phải được sự chấp thuận của Thượng Viện, mỗi khi họ được thăng chức hoặc đổi nhiệm vụ.



Tổng Thống Trump đã đề cử ông McMaster lãnh đạo Hội đồng An ninh quốc gia, giữa lúc Tòa Bạch Ốc đang phải đối phó với vụ tai tiếng về việc các thành viên trong ban tranh cử của ông Trump đã có liên lạc với viên chức Nga. Người tiền nhiệm của ông McMaster, ông Michael Flynn, đã bị yêu cầu từ chức sau khi không cho biết bản chất của mối liên lạc giữa ông và đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.



Một trong những người ủng hộ ông McMaster, Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa John McCain (Arizona), đã gọi ông McMaster là một người “đầy kinh nghiệm, tài năng, và hiểu rõ việc chiến đấu chống lại kẻ thù.”



Trong khi đó, là viên chức tình báo cao cấp nhất trong chính phủ, ông Dan Coast, 73 tuổi, sẽ giám sát 16 cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. Ông Coast cũng sẽ là nhân vật chủ chốt trong cuộc điều tra của chính phủ về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử 2016. Tại phiên điều trần ở Thượng Viện vào tháng trước, ông Coast đã bảo đảm với các nhà lập pháp rằng ông sẽ cung cấp các tin tức tình báo chính xác và kịp thời.