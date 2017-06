SÀI GÒN – Với vốn đầu tư của người Nhật, một hệ thống tiệm bán hàng thuận tiện cho người mua rất phổ biến ở Mỹ đã chính thức khai trương tại Sài Gòn vào sáng thứ Năm. 7-Eleven là thương hiệu thứ ba do người Nhật đầu tư tại Việt Nam sau FamilyMart và MiniStop.





Bên trong tiệm 7-Eleven đầu tiên khai trương tại Việt Nam vào sáng thứ Năm. Tiệm này do người Nhật đầu tư, nằm ở tầng trệt của tòa nhà Saigon Trade Center, phường Bến Nghé, quận 1. So với mặt bằng chung của các cửa hàng 7-Eleven trên thế giới thì cửa hàng đầu tiên của Việt Nam có diện tích khá rộng rãi. Tiệm bán nhiều thứ thông dụng và đặc biệt chú trọng đến thức ăn, kể cả các loại mì ly Nhật, pizza Mỹ, chè ba màu, và bò cuốn lá lốt của Việt Nam. Giá các món ăn là từ $1 đến $2 Mỹ kim. (Kenh14.vn)



Việt Nam cũng là thị trường thứ 19 được 7-Eleven chiếu cố để đáp ứng nhu cầu đang tăng mạnh tại nước này. Trước đây, 7-Eleven đã bước vào Thái Lan và nay đã xuất hiện ở hầu hết các thành phố lớn. Công ty này hy vọng trong vài năm tới, 7-Eleven sẽ mặt ở khắp các phố phường tại Việt Nam, từ Nam ra Bắc.





Tiệm bán nhiều món Nhật, Mỹ và đặc biệt là Việt Nam, như nem nướng, bò cuốn lá lốt. (Kenh14.vn)



7-Eleven đặt trụ sở tại Hoa Kỳ. Đối tác chính của 7-Eleven là IFB Việt Nam, một công ty đang làm chủ thương hiệu nhượng quyền Pizza Hut tại Việt Nam.



Theo tin của nhật báo Nhật Nikkei, 7-Eleven đặt mục tiêu mở 100 cửa hàng tại Việt Nam trong ba năm và đánh dấu 10 năm hoạt động với 1,000 cửa hàng trên toàn quốc. Trên toàn thế giới thì 7-Eleven đang có hơn 61,000 cửa tiệm, kể cả một tiệm trên đường Bolsa trong khu phố Little Saigon.



Việt Nam đang có dân số lên tới 90 triệu người, và đây là một tiệm năng tiêu thụ rất lớn với thành phần trung lưu đang mỗi lúc một lớn hơn. Giới trẻ trong nước ngày nay rất chuộng cách thức mua hàng ở siêu thị hay ở tiệm tạp hóa thuận tiện như ở Nhật và Tây Phương. Sự hưởng ứng trong ngày khai trương tại Sài Gòn đã cho thấy điều đó.



Nhiều người đã xếp hàng từ sáng sớm chờ đến giờ khai trương vào hôm thứ Năm vừa qua, ngày 15 tháng Sáu. Hầu như ở các nước khác không ai thấy cảnh xếp hàng chờ vào mua trong tiệm 7-Eleven như ở Sài Gòn. Vì số lượng khác quá đông, các nhân viên an ninh đã phải chặn bớt người vào bên trong, chờ đến khi có khách ra thì mới cho thêm người vào.





Một cô tiếp viên của 7-Eleven đang giúp khách mua nước ngọt. (Kenh14.vn)



Các bản tin địa phương cho biết những người trẻ đã có mặt trước tiệm 7-Eleven từ lúc 6 giờ sáng, vì họ mong muốn được làm một trong những khách hàng đầu tiên tại cửa hàng này, và chụp hình selfie để làm kỷ niệm.

Giống như các cửa hàng tiện lợi thông thường, 7-Eleven cũng có những khu vực quen thuộc cố định như khu nước uống, khu snack, khu chuyên phục vụ các món ăn được chế biến riêng theo khẩu vị của từng nước, khu bánh ngọt. Người mua có thể chọn các món mì ly của Nhật, pizza Mỹ, và nhiều món ăn Việt Nam kể cả bò cuốn lá lốt.





Những khách hàng cho biết cảm giác đầu tiên ngay khi đặt chân vào cửa hàng này đó là sự thoải mái, dễ chịu. Các quầy hàng ở đây được bố trí ngăn nắp, thuận tiện cho việc mua hàng.



Những người chưa từng vào tiệm 7-Eleven ở nước ngoài thì thấy cái gì cũng lạ mắt.

Một số loại sản phẩm nổi bật có thể kể đến chính là nước Spluree (với ba vị chính: dâu đỏ, táo xanh, xoài vàng), nhiều món ăn snack từ các nước.



Bên cạnh đó ở đây còn bán khá nhiều món Việt Nam như chè xoài, chè ba màu, chè nhãn hạt sen. Các món đặc sản khô như mơ dẻo, mận cay hay.



Đặc biệt là có những phần thức ăn được chế biến theo khẩu vị Việt Nam như bắp xào, hột vịt lộn xào me, bún thịt nướng, gỏi gà xé phay, gỏi cuốn, cơm thịt heo xào húng quế, cơm rau củ kho chay. Hầu hết các món ăn này có giá bán từ $1 đến $2 Mỹ kim.



Khu vực chỗ ngồi lại ở 7-Eleven được đánh giá là rộng rãi hơn so với mặt bằng chung. Vào giờ cao điểm ở đây có thể đủ chỗ cho khoảng 25 khách hàng. Tiệm còn có wifi rất mạnh, tiện lợi cho những ai có nhu cầu sử dụng internet.



Sự cạnh tranh sẽ rất mạnh. Các đối thủ có thể gây khó dễ cho 7-Eleven là các hệ thống Vinmart+, Shop&Go, Circle K, Ministop. Trong đó, Vinmart+ sẽ là đối thủ nặng ký nhất với hệ thống 1,000 cửa hàng trên toàn quốc.