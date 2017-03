Tiệm McDonalds bán "Mc-thằn lằn" cho một phụ nữ ở Ấn Độ

Con thằn lằn bị chiên giòn trong món khoai tây bán cho một phụ nữ ở Ấn Độ tuần qua.



NEW DELHI - Một phụ nữ mang thai tại Kolkata, ở miền đông Ấn Độ, đã than phiền về việc khám phá một con thằn lằn trong món khoai tây chiên, mà bà mua tại nhà hàng McDonald's trong khu vực của bà.

Sau khi nghe tin này, hôm thứ Sáu McDonald's nói rằng họ đang điều tra để tìm hiểu hư thực như thế nào.



Những tấm hình được lưu hành rộng rãi, trên truyền thông xã hội và các kênh tin tức địa phương, cho thấy một con thằn lằn nhỏ xíu, đen đen, nằm giữa những cọng khoai tây chiên vàng nâu, trong hộp giấy cứng màu đỏ biểu tượng của hệ thống bán thức ăn nhanh này, mà họ dùng để phục vụ món khoai tây chiên.



Sự việc xảy ra vào hôm thứ Ba, khi bà Priyanka Moitra tới lấy đồ ăn sáng tại nhà hàng McDonalds ở địa phương của bà, trong thành phố Kolkata.



Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Sáu, bà Moitra nói với mạng lưới tin tức NDTV, “Tôi giống như, eo ôi! Trời ơi, đây là một con thằn lằn trong khoai tây chiên của tôi.”



Moitra nộp một đơn khiếu nại cho cảnh sát hôm thứ Ba. Bà nói, “Tôi đã nói chuyện với quản đốc thương vụ của khu vực, nói chuyện với người phụ trách. Nhưng họ bác bỏ chuyện đó với một thái độ lơ là.”

Sonika Poddar, chị của Priyanka, nói với đài NDTV của Ấn Độ, “Một người tự xưng là từ McDonald's liên lạc với tôi trên Facebook. Nhưng tôi nói với họ rằng chúng tôi đã nộp đơn khiếu nại với cảnh sát.”

Sau đó cảnh sát tạm thời đóng cửa tiệm ăn ấy.



McDonald's nói, “Chúng tôi đang coi tình hình này một cách nghiêm túc. Ngay sau khi được báo chi biết về đơn khiếu nại ấy, chúng tôi mở một cuộc điều tra thấu đáo, trong một nỗ lực nhằm thu thập các dữ kiện của vấn đe. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.”



Từ đó nhà hàng đã mở cửa lại, sau khi được cơ quan an toàn thực phẩm cho phép, theo một phát ngôn viên của công ty cho biết.



Các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là những thường lỏng lẻo ở Ấn Độ. Ở đó người ta khó xây dựng được một hệ thống cung ứng không sai sót, vì thiếu hạ tầng kiến trúc và các nguồn lực.

Nước bị ô nhiễm, các phương tiện bảo quản lạnh không đáng tin cậy, và tình trạng thiếu giáo dục về vệ sinh, đều gây ra những mối nguy cơ nghiêm trọng cho các hệ thống cung cấp thực phẩm quốc tế. Danh tiếng của họ có thể phải chịu một cú đấm mạnh từ một vụ sơ suất ở địa phương.