Tiệm nail Việt bị một bà đưa lên Facebook vì tính tiền cao hơn cho người mập

Hình chụp bảng viết yêu cầu tăng lệ phí tiền làm móng chân cho người mập đăng trên Facebook.MEMPHIS – Một tiệm làm móng tay của người Việt Nam đang gặp rắc rối với dư luận người địa phương tại tiểu bang Tenessee. Một phụ nữ từng đến tiệm này để được phục vụ. Bà thấy một tấm bảng viết mấy chữ có ý bị xem là bất lịch sự đối với những người có vấn đề về cân nặng. Bà chup hình tấm bảng và đưa lên Facebook. Từ đó giông tố nổi lên.Theo tin của đài truyền hình WREG tại thành phố Memphis, tiệm bị chiếu cố trong chương trình tin tức đêm thứ Năm là tiệm Rose Nails tại thị xã Frayser trong vùng Memphis. Tiệm này do ông Nguyễn Sơn làm chủ.Bản tin cho biết tiệm từng treo bảng viết mấy chữ như sau: “Sorry but if you are overweight, pedicures will be $45 due to service fees for pedicurists.” Tạm dịch “Xin lỗi, nếu bạn nặng cân, tiền làm móng chân sẽ là $45 dành cho thợ.”Kể từ khi hình ảnh này được đưa lên Facebook ngày thứ Bảy vừa, hình được chia sẻ hơn 500 lần bởi nhiều phụ nữ sống khắp thành phố này. Họ bày tỏ sự kinh ngạc vì bảng hiệu có ý kỳ thị người mập. Hầu hết những người chia sẻ hình này trên Facebook là phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu. Họ kêu gọi tẩy chay tiệm.Phóng viên của đài WREG có đến Rose Nails và gặp ông Sơn để tìm hiểu trong ngày thứ Năm. Phóng viên không còn thấy tấm bảng gây tranh cãi treo trong tiệm.Khi bị phóng viên chất vấn và cho biết có nhiều người đã nổi nóng vì nội dung của bảng viết, ban đầu ông Sơn phủ nhận việc tiệm từng có treo bảng yêu cầu khách nặng ký phải trả thêm tiền làm móng chân. Đến khi phóng viên cho xem ảnh, ông Sơn nói quanh co và cho biết tiệm chỉ tính thêm $5 dành cho tiền làm móng chân cho đàn ông, vì đàn ông ít đến tiệm, ông nói vậy, không hiểu sao.Ông có giải thích rằng thay vì treo bảng viết như nói trên, ông quyết định không phục vụ những người quá nặng cân. Ông nói rằng những người nặng ký sẽ gây khó khăn cho thợ, và nhất là ông từng có ghế bị gãy vì khách quá mập. Ông cho biết tiệm từng bị gãy ghế hai lần và tốn khoảng từ $2,000 đến $2,500 để mua ghế mới.Ông Nguyễn Sơn cho biết ông có tiệm này được chín năm và luôn tìm cách làm hài lòng khách hàng.