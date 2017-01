(VienDongDaily.Com - 30/12/2016)

WESTMINSTER – Các luật sư của hội bênh vực dân quyền Asian Americans Advancing Justice đã tham gia vào một vụ kiện, giúp cho đơn kiện này được tiếp tục sau hơn một năm chưa được cứu xét. Theo tin của nhật báo Orange County Register được cập nhật trên mạng ngày thứ Sáu, bị cáo trong đơn kiện này là một tiệm móng tay tại thành phố Orange thuộc Quận Cam. Hội luật gia cho biết trường hợp lạm dụng, bóc lột nhân viên tại tiệm nail ở Orange cũng thường xảy ra ở các tiệm khác trong ngành làm móng tay trên khắp Hoa Kỳ.



Đơn kiện được nộp lại trong tuần qua tại Tòa Thượng Thẩm Orange County, đại diện cho bốn phụ nữ Mỹ gốc Việt từng làm việc tại tiệm Tustin Nail Spa nằm trên đường North Tustin Street, thành phố Orange.



Đơn kiện này nói rằng bốn phụ nữ đã phải làm việc nhiều giờ mà không được nghỉ tay để ăn hoặc để nghỉ ngơi. Họ cũng không được trả công theo mức lương tối thiểu hoặc lương làm giờ phụ trội, bị ép buộc làm thêm ngoài giờ bấm thẻ, và bị chủ tính tiền một cách bất hợp pháp khi nhân viên dùng dụng cụ và vật liệu trong tiệm salon này. Đơn kiện từng được nộp lần đầu vào đầu năm 2015, bản tin của Register cho biết. Lúc đó bốn phụ nữ được đại diện bởi một luật sư tư nhân, và theo hồ sơ thì đơn kiện này đã nằm trong tòa mà không được xúc tiến xa hơn.



Trong việc mở lại đơn kiện này, các luật sư của hội Asian Americans Advancing Justice (Tiến Tới Công Lý Cho Người Mỹ Gốc Á Châu) đã được sự trợ giúp của các luật sư từ một văn phòng luật ở Los Angeles chuyên về luật lao động.



Nữ luật sư Kat Choi của hội Advancing Justice nói với báo Register với nội dung như sau, “Chúng tôi cảm thấy vụ kiện này sẽ có ảnh hưởng lớn hơn, thay vì chỉ là một vụ khiếu nại giữa nhân viên và chủ tiệm. Chúng tôi thật sự hy vọng được rọi sáng vào một tình trạng thường xảy ra trong nghề làm móng tay, và có thể mang lại một sân chơi công bình hơn cho các nhân viên làm việc hợp pháp ở Mỹ.”



Bản tin cho biết tiệm Tustin Nail Spa đã được đổi chủ nhiều lần kể từ khi bốn phụ nữ trong vụ kiện này làm việc ở nơi đó. Đơn kiện đang nhắm vào những chủ nhân đầu tiên cũng như các chủ nhân sau này, vì sự việc sang lại tiệm có thể là nhằm tránh né trách nhiệm đối với nhân viên trước pháp luật.



Bản tin cập nhật cho biết các luật sư của những chủ nhân đầu tiên đã tránh trả lời câu hỏi của Register. Các luật sư cho các chủ tiệm sau này từng biện hộ trong đơn nộp tại tòa rằng các thân chủ của họ không biết gì về sự lạm dụng trước đây. Các luật sư này cũng cho rằng bốn phụ nữ nguyên đơn là “những cựu nhân viên bất mãn.”



Đơn kiện tiệm Tustin Nail Spa cho các các cựu nhân viên đã nhận 60 phần trăm trên số tiền mà khách hàng trả cho dịch vụ. Theo các viên chức của hội Advancing Justice thì phương pháp ăn chia tiền thù lao như vậy là bất hợp lệ.



Đơn kiện nói rằng các phụ nữ tại tiệm này đã có lúc phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, và chủ nhân đã làm thẻ giờ giả nhằm cho thấy nhân viên được trả lương tính theo giờ.



Vào năm 2015, một bài phóng sự điều tra đăng trên nhật báo New York Times đã mô tả về tình trạng đối xử thiếu công bằng đối với những người thợ nail tại New York và trong ngành này trên toàn quốc. Ngành móng tay đã tạo thu nhập hơn $8 tỉ Mỹ kim mỗi năm trên toàn quốc.



Làm chủ một tiệm nail là phương tiện giúp cho di dân gốc Á Châu thuộc thế hệ thứ nhất có cơ hội thăng tiến tại Mỹ. Thế nhưng, như trong bài viết của báo The New York Times cho thấy, nghề này cũng có những bất công, chẳng hạn nhiều thợ nail đã bị đối xử thiếu công bình vì bị trả lương dưới mức tối thiểu, và có khi bị giữ lương hoặc trừ lương một cách bất hợp pháp.