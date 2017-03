Tiệm nữ trang Việt bị trộm lấy mất $1 triệu

Cảnh sát điều tra bên ngoài tiệm Kim Thành ngày thứ Hai. (Twitter)



PHILADELPHIA – Một vụ trộm liều lĩnh đã giúp cho kẻ trộm lấy một khối lượng nữ trang và kim hoàn trị giá $1 triệu Mỹ kim, từ một cửa tiệm của người Việt Nam ở Lawncrest trong vùng phụ cận thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Các điều tra viên đã công bố video theo dõi ghi lại hình ảnh vụ trộm này với hy vọng có người nhận ra nhóm trộm.



Nơi xảy ra tội phạm là tiệm nữ trang Kim Thành, ở số 5520 Whitaker Ave, trong khu Lawncrest. Cảnh sát tin rằng hai kẻ trộm chuyên nghiệp đã thực hiện vụ trộm lớn này. Họ đột nhập từ trên mái nhà, leo lên mái nhà đêm khuya Chủ Nhật, 19 tháng Ba.



Bà Diane Lương nói với đài WTXF ngày hôm sau, “Tôi không có lời nào để nói. Tôi cảm thấy rất buồn về chuyện này.”





Cảnh sát cung cấp hình video an ninh cho thấy một trong hai tên trộm đột nhập tiệm Kim Thành vào đêm Chủ Nhật, 19 tháng Ba, 2017.



Cảnh sát Philadelphia tin rằng vụ trộm đã xảy ra ngay trước nửa đêm Chủ Nhật, khi những kẻ gian dùng một cái thang ở phía sau khu thương xá để leo lên mái nhà, sau đó đập bể mái, và nhảy xuống quán cà phê có bán bánh bên cạnh tiệm kim hoàn. Từ đó, họ đã đập bể tường drywall (thạch cao), và chui vào tiệm nữ trang, phá tủ sắt, và lấy các món nữ trang, kim hoàn trị giá $1 triệu Mỹ kim, và tẩu thoát trong đêm tối.

Cảnh sát nói rằng báo động an ninh đã bị trục trặc. Cả công ty lắp máy báo động lẫn chồng của bà Diane Lương đều đã không thông báo cho cơ quan thực thi công lực, cho đến khi ông tới cửa hàng vào sáng thứ Hai. Công ty cũng như ông chủ đều từng biết máy có gởi tín hiệu báo động, thế nhưng vì một lý do nào đó họ tưởng máy bị trục trặc và gởi lầm tín hiệu.



Cảnh sát viên Dennis Tosenbaum thuộc cơ quan Northeast Detectives, cho biết, “Ông ấy (chồng bà Diane) đã cử một người trong gia đình tới tiệm. Và ông lái xe đến để kiểm tra, thấy nó có vẻ an toàn (từ bên ngoài). Vì vậy họ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với hệ thống báo động.”



Máy báo động đã bị trục trặc, vì kẻ trộm đã cắt những đường dây dẫn tới hệ thống an ninh, khiến cho một loạt cơ sở kinh doanh trong khu thương xá rơi vào tình trạng đình trệ.



Ông Tim Trần, người điều hành một văn phòng di trú nằm trong cùng khu thương xá, có than phiền với đài WTXF, “Lúc này không thể làm công việc mà không có điện thoại, không có Internet.”



Cách đây gần đúng hai tháng, vào ngày 22 tháng Giêng, những tên trộm cũng từng đột nhập vào tiệm Kim Thành bằng cách đục xuyên tường bê tông ở đằng sau tiệm, lấy mất một số nữ trang. Để đối phó, chủ nhân đã củng cố bức tường bằng một tấm kim loại.



Lần này, bọn trộm nghĩ các đột nhập khác từ trên mái nhà.

Ông Ngô Thanh nói, “Sự táo bạo của vụ trộm này, một tội phạm được lặp lại chỉ trong vòng một tháng. Điều đó rất đáng báo động.”



Bà Diane Lương nói với cảnh sát rằng vợ chồng bà dời cửa tiệm nữ trang của họ từ đường Adams Avenue tới đây, cách đây chừng một năm, vì họ thấy ở đây có vẻ yên tĩnh, an toàn hơn. Thế nhưng họ đã bị những tên trộm chuyên nghiệp chiếu cố đến hai lần



Bà Diane Lương nói với đài FOX 29 rằng bà cảm thấy rất chán nản, nhưng thay vì buông tay, bà sẽ kiên trì.

“Tôi phải đứng dậy, vì cuộc sống của tôi là ở đây.”