Tiền Bitcoin lại tăng giá kỷ lục

NEW YORK – Tiền ảo Bitcoin đã đạt mức kỷ lục cao nhất mọi thời đại, khi lần đầu tiên vượt ngưỡng $4,500 Mỹ kim. Mức tăng này được thiết lập sau chưa đầy 10 ngày Bitcoin "chạm đỉnh" với giá trị $3,500 Mỹ kim.Trong phiên giao dịch chiều thứ Năm, giá trị đồng tiền ảo Bitcoin đã tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới là $4,500 Mỹ kim, giúp tổng giá trị của nó đạt $74 tỷ Mỹ kim, thậm chí cao hơn nhiều công ty nổi tiếng, ví dụ như Netflix của Hoa Kỳ ($72.7 tỷ Mỹ kim), PayPal ($71.9 tỷ Mỹ kim), Adobe System ($73.7 tỷ Mỹ kim)…Giá trị của Bitcoin cho tới nay đã tăng gấp 4 lần so với thời điểm tháng 12, 2016, và các chuyên gia đã bắt đầu lo lắng về một "quả bong bóng" sắp nổ. Tuy nhiên, một vài người vẫn tin vào việc Bitcoin có thể tiếp tục tăng tới mức $7,000 Mỹ kim vào tháng 11, và $10,000 Mỹ kim vào tháng cuối tháng 12.Cách đây hơn 1 tuần, vào ngày 8 tháng 8, Bitcoin cũng từng gây "chấn động" khi tăng mạnh lên mức $3,500 Mỹ kim vào cuối phiên giao dịch. Đây là điều gây bất ngờ và trái với nhận định của nhiều chuyên gia, sau quá trình chia tách và hình thành một đồng tiền ảo mới, có tên Bitcoin Cash (BCC) hồi đầu tháng 8. Trước khi tiến hành chia tách, hầu hết nhà đầu tư đều cho rằng, Bitcoin sẽ giảm giá và thậm chí bị quên lãng trước sự xuất hiện của đồng tiền mới, nhưng tình thế hiện giờ đã đảo chiều một cách đáng ngạc nhiên.Sự tăng giá đầy bất ngờ của đồng tiền ảo Bitcoin khiến nhiều người bỗng nhiên trở thành triệu phú. Điển hình như trường hợp của anh Erik Finman, người đã đầu tư vào Bitcoin khi nó chỉ có giá $12 Mỹ kim từ khi còn là một cậu học sinh trung học. Khi Bitcoin chạm mốc $2,700 Mỹ kim vào đầu năm nay, Finman đã trở thành triệu phú với khối tài sản $1.09 triệu Mỹ kim ở tuổi 18, nhờ sở hữu 403 Bitcoin. Giờ đây khi Bitcoin đã tăng mạnh lên mức $4,500 Mỹ kim (gấp 375 lần so với mức $12 Mỹ kim) thì số tài sản của Finman sẽ còn lớn hơn nữa.Mặc dù vậy, các chuyên gia đều cho rằng, Bitcoin là một loại tiền ảo có sự biến động mạnh và giá trị có thể giảm rất nhanh. Một chuyên gia phân tích nói, giá trị của Bitcoin sắp giảm mạnh, trong khi một số người khác lại nghĩ rằng đồng tiền ảo này có thể đạt $100,000 Mỹ kim trong một thập kỷ tới.Bitcoin (ký hiệu BTC) là một loại tiền kỹ thuật số phân cấp, được gọi nôm na là "tiền ảo". Nó được một hoặc một nhóm nhà phát triển mang biệt hiệu Satoshi Nakamoto giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2009. Hiện đồng tiền ảo này không được bất cứ chính phủ hay ngân hàng nào quản lý.