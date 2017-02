Tiền giấy được giấu trong tượng cổ đời Minh

Bức tượng và tờ tiền được tìm thấy.

ÚC – Mới đây, một hãng đấu giá ở Úc đã bán một tờ tiền giấy và một bức tượng cổ đời Minh, với mức giá hơn $35,000 Mỹ kim. Và điều đặc biệt ở đây là, tờ tiền giấy cổ đã được tìm thấy trong chính bức tượng này, được người xưa giấu trong phần đầu tượng.



Khi kiểm tra một tác phẩm điêu khắc gỗ của Phật giáo có từ thế kỷ 14, ông Ray Tregaskis - người đứng đầu về nghệ thuật châu Á tại hãng đấu giá Mossgreen tại Úc - đã tìm thấy một mảnh giấy nhàu nát giấu bên trong phần đầu của bức tượng. Sau khi kiểm tra, ông xác định nó là một tờ tiền thời Minh và có niên đại khoảng 700 năm - một trong những tờ tiền giấy xuất hiện sớm nhất tại Trung Quốc.



Ông Luke Guan, một chuyên gia nghệ thuật châu Á tại Mossgreen nói: “Phát hiện này rất độc đáo. Chúng ta thường tìm thấy những vật như bùa, di vật, ngũ cốc hay đá quý bên trong các bức tượng tu sĩ hoặc lạt ma bằng đồng mạ vàng. Tuy nhiên, tìm ra tiền bên trong một tượng gỗ là điều chúng tôi chưa từng nghe thấy.”



Tờ tiền cổ và bức tượng điêu khắc là hai trong nhiều vật phẩm đã được bán trong buổi đấu giá Raphy Star Collection of Important Asian Art tại thành phố Sydney, Úc, với mức giá $35,806 Mỹ kim.

Tuy không thể xác định chắc chắn có bao nhiêu tiền giấu trong bức tượng này nhưng nhờ vào thời gian in trên tờ tiền, các chuyên gia của hãng Mossgreen có thể xác minh độ tuổi của tác phẩm điêu khắc và hiểu rõ hơn về lịch sử của nó.



Tác phẩm này có thể là một phần trong bộ tượng, từ 16 đến 500 bức, được thờ phụng bên trong một ngôi chùa. Một số chuyên gia phỏng đoán, một người bảo trợ đã nhét tờ tiền này vào bên trong khi sửa chữa tượng - khoảng 40-50 năm sau khi tác phẩm hoàn thành lần đầu. Thời điểm này là khoảng thế kỷ 14, bởi cả tượng và tiền đều mang phong cách thời kỳ Minh Thái Tổ, tức Hồng Vũ Đế, của Trung Quốc.

Minh Thái Tổ là hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Minh - thời kỳ thịnh vượng, thúc đẩy thương mại quốc tế và dân số mạnh mẽ. Trong thời gian này, Trung Quốc thay thế tiền tệ truyền thống làm bằng vàng và bạc, bằng tiền giấy. Tờ tiền được xác nhận bởi hoàng đế với 3 dấu đỏ cùng dòng chữ: “Được công nhận bởi Hộ Bộ, tờ tiền này có giá trị tương đương tiền xu. Những người dùng tiền giả sẽ bị chém đầu, người phát hiện sẽ được thưởng 250 lạng bạc cùng toàn bộ tài sản của kẻ phạm tội. Năm Hồng Vũ Đế thứ 3.”



Một quan tiền giấy là tờ tiền có mệnh giá cao nhất tại thời điểm đó, tương đương với một lạng bạc – trị giá khoảng $98 Mỹ kim. Nếu tính riêng, giá trị đấu giá ngày nay của nó tương đương khoảng $2,000 Mỹ kim đến $4,000 Mỹ kim. Bên cạnh giá trị vốn có, tờ tiền giấy còn mang theo giá trị lịch sử và văn hóa. Vào thời điểm này, tiền giấy Trung Quốc được làm thủ công từ vỏ cây dâu tằm và sử dụng bản khắc gỗ để in – một kỹ thuật có vai trò quan trọng trong lịch sử quốc gia này, giúp người Trung Quốc truyền bá thông tin, nghệ thuật và văn học.