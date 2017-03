Tiếp viên nhà hàng bị đuổi sau khi hỏi thực khách trình giấy chứng minh di trú

Từ bên trái là Diana Carrillo, chị ruột Brenda Carrillo và cô bạn Ely Santillan. (Facebook)WESTMINSTER – Một vụ hỏi giấy tờ tại nhà hàng đã được giải quyết nhưng dư âm của nó đang gây rúng động trong cộng đồng di dân tại Quận Cam, và có thể gây quan tâm tại những nơi khác ở nước Mỹ, trong lúc đất nước này đang rơi vào tình trạng người da màu bị kỳ thị vì lập trường chống di dân của chính phủ Donald Trump.Vụ hỏi giấy tờ này đang gây tiếng xấu cho Saint Marc, một nhà hàng hạng sang nằm trên đại lộ nổi tiếng chạy dọc bờ biển Pacific Coast Highway ở Huntington Beach, cách khu phố Little Saigon không tới 10 dặm, chừng 20 phút lái xe về hướng nam.Diana Carrillo (Facebook)Qua nhiều bản tin từ cuối tuần qua, cô Diana Carrillo cùng chị và hai cô bạn người gốc Tây Ban Nha đã có ý định đi ăn một bữa ăn không mấy lành mạnh chút nào, gồm các món có nhiều dầu mỡ. Họ muốn được ăn ngon cho đã miệng. Nhóm bốn cô bạn này nghĩ rằng họ sẽ có một bữa ăn vui vẻ ở Saint Marc nằm sát bờ biển. Diana đã từng đến tiệm này một lần trước đây.Khi thấy anh tiếp viên đến bàn, Diana nghĩ rằng mình sẽ gọi món grilled-cheese sandwich (bánh mì cheese nướng kẹp thịt) và trả thêm $2 cho món ba rọi nướng nổi tiếng của tiệm này kèm với bánh mì cheese. Chưa hết, cô muốn chia xẻ món khai vị gồm một dĩa cheese đủ loại và dưa hấu.Đang tưởng tượng các món ăn trong lúc bụng đang đói, Diana và ba cô bạn đã chưng hửng khi nghe anh tiếp viên hỏi bốn thực khách phải trình giấy chứng minh họ là người sống ở Mỹ hợp pháp. Theo lời kể của Diana, anh tiếp viên khẳng định, “Tôi muốn xem giấy tờ để biết chắc các bạn là người được sống ở đây.”Ban đầu các cô tưởng anh ta nói giỡn. Nhưng khi thấy mặt nghiêm nghị của tiếp viên, họ lục bóp lấy thẻ căn cước và trình cho anh ta xem. Sau khi anh ta xem rồi bỏ đi để lấy thức ăn, thức uống, bốn cô nhận thấy có sự vô lý và bắt đầu nổi giận.Diana kể lại trên mạng xã hội, “Tôi nhìn chị và các bạn của tôi và thốt lên, có phải anh ta vừa nói như vậy thật sao?”Trong vòng một phút sau, họ cùng đứng dậy và bước đến nói chuyện với người quản lý nhà hàng để kể cho ông ta biết hành động của người tiếp viên. Ông này tìm cách xoa dịu bằng việc mời bốn cô vào ngồi một bàn riêng biệt dành cho khách quí, và ông cũng đưa danh thiếp của ông cho bốn cô với hy vọng họ sẽ bớt nóng. Thế nhưng đến lúc đó thì bốn cô đã quyết định rời nhà hàng.Diana Carrillo, 24 tuổi, là một phân tích gia thương mại và sống tại Quận Cam. Vài giờ sau, cô đưa câu chuyện mất vui này lên Facebook:“Trong mấy giây, tôi tưởng anh ta nói đùa hay sao đó. Thế nhưng câu nói Tôi muốn xem giấy tờ để biết chắc các bạn là người được sống ở đây đã làm cho tôi sôi ruột lên, không thể chấp nhận được.“Không biết có bao nhiêu người khác đã nghe anh ta nói như vậy? Tôi hy vọng nhân viên này sẽ bị trừng phạt. Không một cơ sở thương mại nào có thể chấp nhận nhân viên có những hành động đối xử phân biệt như vậy. Xin mọi người hãy chia xẻ tin này.”Nhiều người đã hưởng ứng. Chỉ trong một tuần đã có 600 lượt share trên mạng Facebook. Trên 100 người đã đóng góp ý kiến.Trước phản ứng bất lợi trên mạng xã hội, ban quản lý nhà hàng đã liên lạc với Diana ngay hôm thứ Hai tuần trước. Họ đề nghị tặng bốn cô được đến ăn như khách VIP. Họ cũng nói sẽ tặng 10 phần trăm lợi nhuận vào cuối tuần trước đó dành cho một hội từ thiện nào mà bốn cô muốn tặng. Bốn cô đã từ chối trở lại ăn miễn phí với các món ăn ngon nhất của tiệm. Tuy nhiên, họ nhận đề nghị tặng tiền cho hội từ thiện và đưa ra hội Orange County Immigrant Youth United (Di Dân Trẻ Đoàn Kết) mà nhà hàng có thể tặng. Hội này chuyên giúp các di dân trẻ tuổi trong nhiều lãnh vực.Khi được (hay bị) tờ The Washington Post, một nhật báo có uy tín nằm tuốt ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, hỏi ý kiến cuối tuần qua, ông Kent Bearden, một giám đốc cao cấp của Saint Marc cho biết anh tiếp viên từng hỏi căn cước của bốn cô Latina đã bị sa thải. Ông Kent nói rằng đây là lần đầu tiên nhà hàng có một nhân viên hành động như vậy. Ông Kent nói anh tiếp viên này đã vi phạm qui tắc của nhà hàng, và ông không biết anh ta có lập trường chống di dân hay không trước khi đến làm ở tiệm ăn hạng sang này.Hội luật The Southern Poverty Law Center đã ghi nhận gần 1,100 “sự việc kỳ thị” đã xảy ra trên toàn quốc trong vòng một tháng từ ngày ông Trump lên làm tổng thống. Hội luật đặt trụ sở tại tiểu bang Alabama cũng cho biết thêm rằng những vụ sách nhiễu, gây sự đối với di dân đã có giảm xuống trong thời gian gần đây.