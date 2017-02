Tiết kiệm để sở hữu một căn nhà mơ ước

Cắt bớt những chi tiêu không cần thiết như đi uống cà phê cuối tuần, mua thẻ tập thể dục, đổi điện thoại mới, vân vân, có thể giúp bạn dành dụm được tiền để đặt tiền cọc mua nhà. (RealtyTimes)

Theo một bản báo cáo về nhà ở của trường Đại Học Harvard, ngày càng có nhiều người mong muốn được sở hữu một căn nhà riêng của mình, nhưng không ít người vẫn chưa sẵn sàng về tài chính để thực hiện ước mơ của mình. Đơn giản vì họ đang còn phải đang đi thuê nhà với giá cao, còn giới sinh viên đang nợ ngập đầu cho việc học thì lấy đâu ra tiền mà mua nhà!



Thế hệ Y, (Millennial - những người sinh ra từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000), vào thời điểm này không còn trẻ trung gì nữa, nên nhiều người cũng đang chờ đợi để bắt đầu một cuộc sống gia đình và mua căn nhà đầu tiên. Với những ai chưa sẵn sàng về tài chính thì buộc lòng phải tiết kiệm. Nhưng tiết kiệm như thế nào?



Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý các bước quan trọng để thực hiện khi bạn bắt đầu tiết kiệm cho ngôi nhà mơ ước.

Làm sạch tín dụng

Điểm tính dụng là vấn đề quan trọng đầu tiên cho kế hoạch tiết kiệm để mua nhà. Vì thế, điều bạn cần làm trước tiên là phải thanh toán hết nợ nần trong thẻ tín dụng, xóa bất kỳ mọi tranh tranh trong báo cáo tín dụng để có được điểm tín dụng cao, càng cao càng tốt, vì như thế bạn sẽ có đủ điều kiện để được vay thế chấp tốt nhất với lãi suất thấp.

Tiết kiệm ngay từ hôm nay

Có thể hôm nay bạn đang chật vật với khoản thu nhập eo hẹp của mình và nghĩ rằng tiết kiệm là không thể. Nhưng hãy bắt đầu đi từng những bước nhỏ.

Hãy bắt đầu tiết kiệm cho căn nhà tương lai với số tiền tối thiểu 1% lợi tức mỗi tháng. Nếu income hiện nay là $3,000/tháng, mỗi tháng bạn chỉ cần bỏ ống heo $30, mỗi ngày $1. Bạn khó từ chối với con số này, đúng không? Chỉ 1% thôi mà.



Nếu sống thoải mái với 99% income còn lại, bạn hãy thử tiến thêm một bước nữa, và tăng dần số tiền tiết kiệm lên 2%, 3%, 5% rồi 10%, thậm chí 20%. Hãy bỏ tiền vào tài khoản để dành (saving account), sẽ giúp bạn tránh được những quyết định mua sắm liều lĩnh của mình.



Thật ra, tiết kiệm tiền bạc chẳng bao giờ là chuyện dễ làm cả. Nhưng nếu biết cách, thì từ chuyện khó sẽ ló ra chuyện dễ.



David Trần, 35 tuổi, cư dân thành phố Garden Grove, CA có một nhóm bạn, hàng tuần đều lên kế hoạch đi ăn ở ngoài với nhau, chủ yếu để tán chuyện trên trời dưới đất. David còn là một người nghiện cà phê, mỗi ngày anh dùng hai ly cà phê Starbucks.



Một hôm, khi cùng bè bạn lên kế hoạch tiết kiệm, anh ta chợt suy nghĩ lại: nếu mỗi ngày anh chỉ uống một ly cà phê Starbucks ($4/ly) mỗi năm anh sẽ tiết kiệm được $1,460; nếu tuần nào cũng đi ăn ở ngoài, nay mỗi tháng chỉ đi hai lần thôi, mỗi năm anh sẽ tiết kiệm được thêm $360. Chưa tính đến chuyện shopping, chỉ cần giảm cà phê và ăn uống, David đã tiết kiệm được $1,820 mỗi năm.



Chưa hết. Năm nào Apple cũng ra loại iPhone mới. Biết kềm chế, đừng thay đổi điện thoại mới, cũng là một cách tiết kiệm.



Tập thể dục là chuyện mà nhiều người đang cố gắng duy trì để giữ gìn sức khỏe. Nếu sử dụng đường bộ, hoặc công viên để tập luyện chứ không phải là máy chạy bộ ở phòng tập thể dục giá cao, thì lại có thêm một khoản tiết kiệm không nhỏ.



Nếu nghiêm túc nói về việc tiết kiệm, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện khác, thay vì cứ xài trước, tính sau như hiện nay.

Biết cách xài của Trời cho

Cuối năm vừa rồi, Tina, một nhân viên bán hàng dụng cụ thể dục thể thao được công ty thưởng $1,000 do bán được hai máy massage. Trước đó, cô còn được hoàn thuế gần $500. Đây là những khoản tiền ngoài income, hay nói khác hơn là tiền trên Trời rơi xuống, của Trời cho.

Thay vì nếu trước đây, khi còn trẻ, Tina đã dùng hết số tiền này cho việc tiệc tùng, mua sắm, quà cáp,... thì nay, vì đã có kế hoạch tiết kiệm, cô cất hết vào tài khoản tiết kiệm.

Tìm thêm part-time job

Nếu như công việc full-time của bạn không quá nặng nhọc, hoặc chỉ là việc hành chính, sao bạn không nghĩ ra một việc bán thời gian nhỉ. Đây cũng là một cách có thêm lợi tức, và khoản thêm sẽ giúp bạn để ước mơ sở hưũ một căn nhà ngày càng đến gần hơn.

Biết chấp nhận thực tế

Sau đám cưới, Hùng và vợ quyết định sẽ có baby trước, rồi tính chuyện mua nhà sau. Họ muốn sanh con đẻ cái trước, sau đó sẽ mua luôn một căn nhà, rồi mời bố mẹ vợ về ở chung.



Họ mơ về một căn nhà rộng rãi, có sân vườn, với đồ trang trí nội thất sang trọng, nhà ở trong khu trung tâm Little Saigon để ông bà có bạn, chứ ở xa chỉ toàn người Mỹ, ông bà sẽ buồn. Cũng chỉ chăm chăm vào mục tiêu đó, mà đến nay, vợ chồng Hùng đã có hai đứa con, và dù rất tiết kiệm, nhưng họ vẫn phải đang thuê một căn trong apartment thuộc thành phố Stanton, nơi khá xa khu Little Saigon. Căn nhà mơ ước có vẻ cao quá, khiến họ chưa với tới nổi.



Vì thế, hãy chấp nhận thực tế, đừng cố gắng theo đuổi thì sẽ thất vọng khi căn nhà mong muốn không như là mơ. Có thể nó hơi cũ hoặc chưa được rộng lớn, nhưng bạn hoàn toàn có thể khắc phục được bằng việc sửa sang, trang trí, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Còn nếu ngôi nhà ở xa trung tâm cũng chẳng có gì đáng ngại bởi với những người trẻ, việc đi lại có gì là khó khăn, mọi chuyện rồi sẽ quen. Vấn đề là mua được một căn nhà do mình làm chủ, thay vì đi thuê mướn. Khi đã có đủ khả năng, việc thay đổi nhà lúc đó cũng chưa muộn.

Chịu khó săn lùng

Khi mua nhà, bạn không nên trông chờ vào những lời chào bán của những người môi giới, hay các công ty môi giới bất động sản. Nếu có thời gian rảnh, bạn hãy tự đi tìm cho mình những căn nhà giá rẻ. Hãy chịu khó đi săn lùng thật nhiều, tìm hiểu qua người quen, quan sát các tờ rơi dán nhan nhản trên đường, lục lọi thông tin từ internet.



Ở nhà lên mạng săn lùng nhà giá rẻ thay vì đi ăn uống, cà phê, tán dóc với bạn bè, có vẻ là cách tiết kiệm hữu hiệu.



Tiết kiệm không bao giờ là việc được ưa thích, không vui và cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng nếu cố gắng thực hiện vì một kế hoạch tốt cho tương lai là sở hữu một căn nhà mơ ước, thì khó mấy cũng nên làm.

